De la fortune de 128 millions de livres sterling de Martin Lewis aux 27 millions de livres sterling de Declan Donnelly, la liste définitive des riches télé

ILS sont les hôtes avec le plus – des stars du petit écran avec de GRANDES fortunes.

Ant & Dec et Holly Willoughby sont des rois de la télévision mais PAS les plus riches.

No1 est le gourou des finances personnelles Martin Lewis, avec 128 millions de livres sterling après avoir vendu le site Web MoneySavingExpert.com.

No2 est l’ancienne animatrice de Weakest Link, « Queen of Mean » Anne Robinson, qui fait maintenant face à Countdown. Le roi de jour Bradley Walsh est à 20 millions de livres sterling, comme nous l’avons dit cette semaine, grâce également à des transactions immobilières.

Nous avons la riche liste des 25 meilleurs de la télévision, et l’experte financière Gemma Godfrey donne son verdict sur chacun.

1. 128 millions de livres sterling

L’assistant WONGA Martin, 49 ans, a lancé le site Web MoneySavingExpert.com – puis l’a vendu en 2012 pour 87 millions de livres sterling. Il est maintenant présent sur This Morning d’ITV et le mois dernier, il a eu une place d’invité accueillant Good Morning Britain.

GEMMA DIT : « Martin a accaparé un marché et a satisfait le besoin des gens d’être plus intelligents avec leur argent – et cela a payé pour lui aussi. »

2. 32 millions de livres sterling

Pennsylvanie

Anne Robinson ‘s’est alignée sur des franchises télévisées bien-aimées’[/caption]

THE Queen of Mean, 76 ans, a présenté le jeu télévisé de la BBC The Weakest Link au Royaume-Uni et aux États-Unis et est revenu sur nos écrans pour faire face au compte à rebours de Channel 4. Elle a amassé sa fortune pendant quatre décennies à la télévision.

GEMMA DIT : « Créer un personnage et s’aligner sur des franchises de télévision bien connues et bien-aimées a conduit sa fortune financière. »

3. 27,5 millions de livres sterling

Getty – Contributeur

Declan Donnelly a «créé une base de fans fidèle»[/caption]

UNE moitié du duo Geordie Ant & Dec, il a commencé le drame pour adolescents de la BBC Byker Grove avec Ant, avec qui il a depuis présenté I’m A Celeb, Saturday Night Takeaway et Britain’s Got Talent. Toujours à seulement 45 ans, il a également été un garçon avisé qui a investi ses richesses télévisées.

GEMMA DIT : « Excellent exemple du pouvoir de construire une base de fans fidèles, en présentant des émissions très appréciées. »

4=. 20 millions de livres sterling

Rex

Bradley Walsh ‘a été intelligent d’investir ses revenus dans l’immobilier’[/caption]

La société Wingit de BRADLEY a engrangé 12,5 millions de livres sterling l’année dernière. Il présente The Chase et a eu des rôles dans Corrie et Doctor Who. Agé de 61 ans, il dirige également une société de promotion immobilière qui a encore porté sa fortune à environ 20 millions de livres sterling.

GEMMA DIT : « Intelligent d’investir une partie de ses revenus dans l’immobilier pour générer différentes sources de revenus. »

4=. 20 millions de livres sterling

Getty

Ant McPartlin « montre à quel point la vie personnelle peut affecter les finances »[/caption]

Un divorce TRICKY en 2018 a vu Ant, 45 ans, remettre 31 millions de livres sterling à l’ex Lisa Armstrong. La même année, il a été condamné à une amende de 86 000 £ pour conduite en état d’ivresse. Mais Ant est toujours une star de l’argent.

GEMMA DIT : « Étant donné qu’Ant a construit une carrière similaire à Dec, son classement inférieur montre à quel point votre vie personnelle peut affecter vos finances. »

6. 14,5 millions de livres sterling

Pennsylvanie

Chris Kamara « a touché le fond du filet avec ses mouvements de carrière »[/caption]

APRÈS une carrière de footballeur, Kammy a rejoint Sky Sports en tant qu’expert et a fait une quantité incroyable de dosh. Chris, 63 ans, présente Soccer Saturday et Goals on Sunday sur Sky et a animé Ninja Warrior d’ITV.

GEMMA DIT : « Chris a touché le fond du filet avec sa carrière sur et en dehors du terrain – de footballeur à expert et maintenant présentateur. »

7. 10,7 millions de livres sterling

Rex

Laura Whitmore a « intelligemment gagné de l’argent avec sa marque »[/caption]

L’animatrice de LOVE Island, Laura, a commencé en 2008 en tant que présentatrice de MTV. La star irlandaise, 36 ans, a depuis commenté pour l’Eurovision, a contesté Strictly Come Dancing, a passé des accords avec Nintendo et a présenté sur Radio 5.

GEMMA DIT : « Love Island a vu les finances de Laura exploser. Elle a aussi intelligemment gagné de l’argent avec sa marque grâce à des accords commerciaux.

8. 10 millions de livres sterling

Instagram

Holly WIlloughby « être une ambassadrice de la marque a conduit ses finances »[/caption]

L’animatrice de CE matin Holly gagne 730 000 £ par an après une augmentation en 2018 pour égaler le co-animateur Phillip Schofield. Holly, 40 ans, a également eu des concerts dans Dancing On Ice, Celebrity Juice et I’m A Celeb, ainsi que des accords avec le géant du maquillage Garnier et Marks & Spencer.

GEMMA DIT : « Se battre pour l’égalité salariale a stimulé ses finances, tout comme le fait d’être une ambassadrice de la marque. »

9. 8,74 millions de livres sterling

Getty

Les « offres de marque et de livre de Claudia Winkleman l’ont aidée à l’élever »[/caption]

L’hôte Strictly, 49 ans, a également dirigé la Fame Academy, The House of Tiny Tearaways et The Great British Sewing Bee, est le visage de Head & Shoulders et animateur sur Radio 2.

GEMMA DIT : « Les offres de marques et de livres l’ont aidée à l’élever. »

10. 8 millions de livres sterling

Il a commencé dans le placard à balais avec Gordon le gopher à la télévision pour enfants de la BBC et Phil, 59 ans, a depuis animé This Morning, Dancing On Ice et The Cube, ainsi que des publicités pour We Buy Any Car et Waitrose Wines.

GEMMA DIT : « Organiser This Morning lui a permis de se diversifier. Il est maintenant bien reconnu dans les publicités ironiques.

11=. 7,3 millions de livres sterling

Rex

Susanna Reid a eu «la plus grosse offre de chaînes de télévision pour elle»[/caption]

SUSANNA, 50 ans, a commencé sa carrière de journaliste à la BBC avant de passer à ITV en 2014. Alors qu’elle présentait BBC Breakfast avec Bill Turnbull, on lui aurait offert 1 million de livres sterling pour passer à Good Morning Britain. Son salaire présentant GMB du lundi au jeudi serait désormais compris entre 750 000 et 1 million de livres sterling.

GEMMA DIT : « Les connaissances, les compétences et l’expérience de Susanna ont guidé à la fois sa carrière et sa capacité de gagner de l’argent dans le monde de la télévision. Avoir les plus grandes chaînes de télévision enchérissantes pour vous est en effet une décision avisée.

11=. 7,3 millions de livres sterling

Rex

Nick Knowles « se lancer dans l’écriture de scripts était une décision intéressante »[/caption]

ANIMATEUR du DIY SOS de BBC1 depuis 1999, il roule dedans. En 2021, son travail de 350 000 £ par an était en péril après avoir fait une publicité Shreddies, mais la BBC a fait marche arrière. Nick, 58 ans, a écrit le film Golden Years de 2016 avec Simon Callow et Una Stubbs.

GEMMA DIT : « A un public fidèle. Se lancer dans l’écriture de scénarios était une initiative intéressante.

13=. 6 millions de livres sterling

tessdaly/Instagram

Tess Daly et Vernon Kay montrent que « être dans un couple puissant peut être payant ».[/caption]

TESS, 52 ans, co-anime Strictly depuis 2004, a publié deux livres et est le visage des suppléments Wellwoman. Vernon, 47 ans, a accueilli All Star Family Fortunes et le concours de natation Splash ! et maintenant la course de Formule E. Apparu sur Je suis une célébrité.

GEMMA DIT : « De l’arrivée d’émissions de télévision aux accords de marque, être dans un couple puissant peut porter ses fruits. »

13=. 6 millions de livres sterling

ITV

Warwick Davis « a fait le saut du théâtre à la présentation »[/caption]

APRÈS des rôles dans les films Willow, Harry Potter et la série télévisée Life’s Too Short, en 2014, il s’est tourné vers l’animation du jeu télévisé Celebrity Squares. Warwick, 51 ans, présente désormais le quiz Tenable, lors du tournage d’une série de Willow pour Disney+.

GEMMA DIT : « Il a fait le saut du théâtre à la présentation, ce qui lui a permis de construire sa base de fans. »

15=. 5 millions de livres sterling

Pennsylvanie

Jeremy Vine « a utilisé ses compétences de plusieurs manières pour construire sa richesse »[/caption]

Commençant en tant que journaliste de la BBC, Jeremy, 56 ans, a dirigé Eggheads, Points of View, Crimewatch et a maintenant une émission sur Channel 5, ainsi que Radio 2. Il aurait encaissé en tant qu’orateur après le dîner.

GEMMA DIT : « De journaliste à présentateur, conférencier et producteur ont utilisé ses compétences de multiples façons pour bâtir sa richesse. »

16. 4,6 millions de livres sterling

Darren Fletcher – Le Soleil

Lorraine Kelly « s’est bâtie une réputation de personnalité de confiance »[/caption]

LA présentatrice a commencé en tant que correspondante de TV-am et s’est greffée pour obtenir sa propre émission sur ITV. Lorraine, 61 ans, est apparue sur Daybreak et RuPaul’s Drag Race, et présente un podcast avec sa fille Rosie.

GEMMA DIT : « Reine de la télé matinale, sur nos écrans quotidiennement, elle s’est bâtie une réputation de personnalité de confiance. »

17. 4,35 millions de livres sterling

BBC

Rylan Clark-Neal « Frappé alors que le fer était chaud »[/caption]

L’ancien concurrent de X Factor a présenté Big Brother’s Bit On The Side, The Xtra Factor, This Morning, Supermarket Sweep et Ready Steady Cook. Rylan, 32 ans, prend maintenant une pause après la rupture de son mariage avec Dan Neal.

GEMMA DIT : « Frappé alors que le fer était chaud, tirant parti de la renommée de X Factor pour décrocher le travail de présentation. »

18. 4,1 millions de livres sterling

Dan Charity – Le Soleil

La « relation d’Eamonn Holmes et Ruth Langsford s’est traduite par des téléspectateurs fidèles »[/caption]

L’équipe du mari et de la femme, tous deux âgés de 61 ans, a animé le créneau vendredi de This Morning. La star de Loose Women, Ruth, a été ambassadrice de Tesco, Eamonn a publié une autobiographie en 2006 et ils sont ensemble sur Celebrity Gogglebox.

GEMMA DIT : « Leur relation s’est traduite par des téléspectateurs fidèles, et d’autres entreprises ont également porté leurs fruits. »

19. 3,6 millions de livres sterling

Dan Jones

Richard Madeley « écrire trois romans n’est pas une mince affaire »[/caption]

LUI et sa femme Judy Finnigan ont animé This Morning sur ITV et plus tard Richard et Judy sur Channel 4. I’m A Celeb La star Richard, 65 ans, a écrit deux autobiographies et trois romans, et a été invitée par GMB.

GEMMA DIT : « Faisant partie d’une équipe de mariés, il met l’accent sur le pouvoir des couples. Écrire trois romans n’est pas non plus une mince affaire.

20. 2,83 millions de livres sterling

APRÈS un long passage sur Big Brother, Davina, 53 ans, héberge Long Lost Family, fait partie du jury de The Masked Singer et a construit un empire du fitness, en publiant des DVD et maintenant l’application Own Your Goals.

GEMMA DIT : « A réussi à transformer son parcours de remise en forme en une source de revenus, et créer sa propre application était intelligent. Cela lui donne des options de revenus à l’avenir, parallèlement à son travail à la télévision. »

21. 2,7 millions de livres sterling

PA : Association de presse

Dermot O’Leary « prouve le pouvoir des livres pour enfants »[/caption]

THE 48-year-old est devenu un incontournable sur nos écrans en accueillant de nombreuses émissions dont The X Factor et National Television Awards. En plus d’être DJ sur Radio 2, il a écrit des livres pour enfants.

GEMMA DIT : « Dermot prouve à nouveau le pouvoir des livres pour enfants en tant que générateur d’argent, pour compléter son travail quotidien. »

22. 2,18 millions de livres sterling

ITV

Joel Dommett « a transformé son talent de comédien en un faiseur d’argent »[/caption]

HÉBERGEMENT The Masked Singer d’ITV a catapulté le comédien Joel, 36 ans, dans la cour des grands. Il a également participé à I’m A Celeb en 2016, a sorti un livre – It’s Not Me, It’s Them – mais a reporté une tournée comique.

GEMMA DIT : « Le public adore rire et Joel a transformé son talent de comédien en un générateur d’argent dans divers formats télévisés. »

23. 2 millions de livres sterling

PA : Association de presse

David Dickinson « montre la longévité et le dévouement au public porte vraiment ses fruits »[/caption]

A fait fortune en vendant des antiquités avant de devenir un nom connu sur Bargain Hunt. David, 79 ans, a également décroché sa propre émission de discussion en 2010, mais celle-ci a été de courte durée.

GEMMA DIT : « Cela peut surprendre certains de voir David classé au-dessus de Maya, mais cela montre que la longévité et le dévouement au public au fil des décennies portent vraiment leurs fruits. »

24. 1,5 million de livres sterling

Getty

Maya Jama « monétise ses fans qui regardent ses émissions puis achètent les vêtements dont elle fait la publicité »[/caption]

MAGNIFIQUE Maya, 26 ans, est en train de devenir une présentatrice incontournable – elle est actuellement à l’émission Crouchy’s Year-Late Euros sur BBC1. Elle a également décroché des contrats avec JD Sports, PrettyLittleThing et Kurt Geiger.

GEMMA DIT : « Les accords de marque sont une décision avisée et aident à monétiser sa base de fans qui regardent ses émissions, puis achètent les vêtements dont elle fait la publicité. »





25. 1 million de livres sterling

Rex

Alison Hammond « des interviews de célébrités de bonne humeur lui ont permis de passer de la télé-réalité à l’une des émissions de télévision préférées du Royaume-Uni »[/caption]

APRÈS avoir joué dans Big Brother en 2002, Alison, 46 ans, est devenue une habituée de la télé pendant la journée – avant de décrocher le créneau vendredi de This Morning avec Dermot O’Leary.

GEMMA DIT : « Les interviews de célébrités de bonne humeur d’Alison lui ont permis de passer de la télé-réalité à un rôle lucratif de haut niveau dans l’une des émissions de télévision préférées du Royaume-Uni. »