De la fixation d’une cravate à la tenue d’un parapluie : les Indiens déclarent à Rishi Sunak et à sa femme Akshata de nouveaux « objectifs de couple »

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak et son épouse Akshata Murty, femme d’affaires, se sont fixés des « objectifs de couple » depuis leur arrivée vendredi à New Delhi pour le sommet du G20. Après leur photo virale de « tie-fixing », les photos du couple lors de la visite du temple d’Akshardham dimanche sont appréciées.

Accueillis au temple de manière traditionnelle hindoue, Sunak et Murty ont été vus en train de faire « aarti » au temple. Ils ont également joué Abhishek (versement rituel d’eau) sur le murti de Shri Nilkanth Varni Maharaj, et a offert des prières « pour la paix, le progrès et l’harmonie dans le monde ».

«Ma femme et moi avons été ravis de rendre visite à Swaminarayan Akshardham pour le darshan et la puja ce matin. Nous avons été émerveillés et impressionnés par la beauté de ce temple et son message universel de paix, d’harmonie et de devenir un meilleur être humain. Ce n’est pas seulement un lieu de culte, mais un monument qui reflète également les valeurs, la culture et les contributions de l’Inde au monde », a déclaré Sunak dans un communiqué.

Dès que les photos ont été partagées sur les réseaux sociaux, les internautes n’ont pu s’empêcher de commenter « WOW » avec des yeux en forme de cœur et des emojis câlins. « Les meilleures photos de ce sommet du G20. Le Premier ministre britannique est fier de sa religion », a posté un utilisateur de X (anciennement connu sous le nom de Twitter).

Un utilisateur de « X » a cité un dialogue du film populaire de Shah Rukh Khan-Kajol « Kuch Kuch Hota Hai ». « Londres mein rehne se, wahan padhne likhne se, principal apne sanskaar nahi bhuli aur yeh tum mat bhulna – Kuch Kuch Hota Hai [2023], » il a écrit.

Le dialogue hindi se traduit en gros par : « Je n’ai pas oublié ma culture et mes traditions malgré mon séjour et mes études à Londres. Et il faut le noter. »

Certains ont même profité de l’occasion pour attaquer le fils du Tamil Nadu CM, Udhayanidhi Staline, pour son commentaire « éradiquer Sanatan Dharam ». « Le monde accepte aujourd’hui le pouvoir du ‘Sanatan Dharma’, tandis que des dirigeants corrompus en Inde, comme Udhayanidhi Staline, tentent d’y mettre fin », a posté une autre personne sur ‘X’.

Un autre utilisateur a dit « aww » à propos de Sunak et Murty tenant un parapluie sous la pluie à Akshardham. Delhi a été témoin de fortes averses tôt le matin alors que le Premier ministre britannique se rendait au temple.

Outre les Indiens, swamis à Akshardham, il a également fait l’éloge de Rishi Sunak. Brahmavihari Swami, l’aîné Swami de la sanstha a déclaré : « Malgré les conditions météorologiques défavorables, le Premier ministre a consacré près d’une heure à participer à l’acte du darshan et à la prière au temple. »

Il a ajouté que les relations du Royaume-Uni avec l’Inde sont fondées sur un lien d’amitié et « favorisées par les échanges culturels ainsi que par une diaspora indienne dynamique » au Royaume-Uni.

Une autre photo virale de Rishi Sunak et Akshara Murty

Une photo de Sunak et Murty, donnant un aperçu de leur vie personnelle, est devenue virale vendredi. Une photo capturant un moment franc entre le couple montrait la Première dame du Royaume-Uni réparant la cravate de son mari avant de descendre de l’avion.

Les photos d’arrivée du couple montraient Sunak portant un costume noir avec une cravate orange, tandis qu’Akshata Murty portait une chemise blanche unie et une jupe colorée à fleurs.

« Sasural a Gaye monsieur… bienvenue en Inde », a posté un utilisateur sur Instagram avec un emoji en forme de cœur. Damad Ji (gendre) », a déclaré un autre internaute. D’autres ont commenté : « Bienvenue à Bharat. »

Les parents de Sunak, tous deux d’origine indienne, sont venus d’Afrique de l’Est au Royaume-Uni. Ses grands-parents seraient originaires du Pendjab. La première dame du Royaume-Uni, Akshata Murty est la fille du milliardaire indien Narayana Murthy. Le couple s’est marié en 2009.

Plus tôt cette année, la belle-mère de Sunak, Sudha Murty, a attribué à sa fille l’ascension fulgurante du Premier ministre britannique au pouvoir. Dans une vidéo circulant en ligne, Sudha Murthy a été entendue disant qu’Akshata « avait fait de son mari un Premier ministre ».