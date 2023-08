De la ferme au 4-H, les jeunes présentent des animaux à la foire 4-H du comté de DeKalb à Sandwich – Shaw Local

SANDWICH – Des chèvres, des moutons et de la volaille ont été présentés par des jeunes de la région dans le cadre du programme 4–H du comté de DeKalb vendredi à Sandwich pour la foire annuelle du projet animalier de l’organisation.

L’événement gratuit pour le public et axé sur les animaux a commencé vendredi au parc des expositions de Sandwich, 1401 Suydam Road, et se poursuivra jusqu’à dimanche.

Nicole Groezinger, coordinatrice du programme 4-H du comté de DeKalb, a déclaré que les animaux vivants ne pouvaient pas être inclus dans le spectacle général du projet 4-H – qui s’est déroulé en juillet – donc l’événement de ce week-end offre aux enfants et aux adolescents qui ont choisi de se concentrer sur les animaux 4 -H projette la même possibilité d’exposer son travail.

[ Photos: DeKalb County 4-H Fair showcases youth animal projects ]

Groezinger a déclaré qu’elle appréciait particulièrement le week-end de la foire aux animaux, car elle avait l’occasion de voir les enfants du programme travailler ensemble.

« C’est toujours agréable de voir beaucoup de visages souriants et d’enfants apprendre les uns des autres, et juste la camaraderie qui se produit », a déclaré Groezinger. « Je veux dire, c’est très amical – si quelqu’un ne sait pas ce qui se passe, ou est nouveau à montrer n’importe quel animal – c’est vraiment bien de voir comment les enfants plus âgés, ou les enfants qui le font depuis un certain temps, s’intensifient et aidez-les.

Groezinger a également souligné que le programme dans son ensemble aide les enfants à devenir plus confiants sur le plan social, civique et éducatif en leur permettant de contrôler leurs projets.

Tony Dupuis (à gauche) juge les moutons de Faith Poynter, une résidente de Maple Park âgée de 10 ans, lors de la compétition de moutons 4-H du comté de DeKalb, le vendredi 4 août 2023, qui s’est tenue au parc des expositions de Sandwich. (David Toney pour Shaw Local/David Toney)

Les projets 4–H ne sont qu’un volet de la foire aux animaux 4–H.

Le vendredi, il y avait un spectacle de volaille à 15 h 30, un spectacle de chèvre à 17 h et un spectacle de mouton à 19 h. l’après-midi.

« Je ne sais pas quelle est ma prochaine étape à partir d’ici, je sais que je veux trouver un emploi dans l’agriculture. Être dans ces granges, comme si quelqu’un à qui vous voulez parler répondra à toutes vos questions. C’est un endroit formidable, il y a beaucoup de gens formidables et je veux être ici pour le reste de ma vie. — Taylor Rhoads, 18 ans, de Gênes,

Taylor Rhoads, 18 ans, de Gênes, a apporté une chèvre et un cochon d’exposition à la foire aux animaux 4-H de ce week-end à Sandwich. Elle a montré sa chèvre, Honey, dans la division des six à 12 mois vendredi et montrera son cochon samedi matin.

Rhoads a dit qu’elle lave ses animaux d’exposition lorsqu’elle les amène au parc des expositions, puis va se préparer pour les vitrines. Elle a également déclaré que la manière dont les vitrines sont gérées diffère en fonction de l’animal présenté.

« Pour les chèvres, elles sont sur des licols et elles sont conduites en cercle », a déclaré Rhoads. « Et leurs pieds sont configurés d’une manière très spécifique, de cette façon ils peuvent se présenter au mieux de leurs capacités. Et puis les porcs sont vraiment différents de toute autre espèce d’élevage. Ils sont promenés dans un ring ouvert, ils ne sont pas sur un licol ou quelque chose comme ça. Ils sont en quelque sorte guidés autour du ring avec un bâton que le showman utilise. Donc, les cochons sont vraiment différents parce que s’ils décident qu’ils ne veulent rien faire, ils sont faits.

Taylor Rhoads, 18 ans, de Gênes, travaille sur sa chèvre Honey de 10 mois lors de la compétition 4-H du comté de DeKalb qui s’est tenue au parc des expositions de Sandwich le vendredi 4 août 2023. (David Toney pour Shaw Local/David Toney)

Tony Dupuis, qui a déterminé les gagnants des expositions ovines et caprines 4-H vendredi, a déclaré que le jugement des animaux se résume à l’opinion d’une seule personne, mais que le processus de prise de décision reste objectif.

«Cela peut différer de choses comme les muscles ou l’apparence physique, d’avoir des capacités supplémentaires, de les considérer comme des pièces de reproduction pour les opérations. C’est très, très objectif, c’est sûr, mais c’est quelque chose que les jeunes s’efforcent de faire pour rivaliser, et ils essaient de s’améliorer ou d’améliorer leurs troupeaux », a déclaré Dupuis.

La vente aux enchères du ruban bleu 4-H commence à 13 heures dimanche, une vente aux enchères, selon Groezinger, permet aux enfants du programme 4-H de continuer à élever du bétail chaque année.

« Nous avons des partisans, soit des entreprises, soit des membres de la famille, soit quiconque soutient les 4-H’ers – ils viennent à la vente aux enchères d’animaux vivants et ils enchérissent sur les animaux pour ces enfants, afin qu’ils puissent continuer à élever du bétail et à participer aux 4 –H Fair », a déclaré Groezinger. « Donc, les enfants conservent tous la propriété des animaux, c’est juste un moyen pour les supporters d’enchérir sur eux, puis ils obtiennent l’argent pour continuer l’année prochaine, car c’est un peu cher pour certains de ces animaux. »

Faith, 10 ans, et son frère Westin Poynter, 11 ans, de Maple Park, tiennent leurs prix de grand champion après avoir remporté leur division à l’exposition de moutons 4-H du comté de DeKalb qui s’est tenue le vendredi 4 août 2023 au parc des expositions de Sandwich. (David Toney pour Shaw Local/David Toney)

Rhoads, qui commencera à fréquenter l’Oklahoma State University dans deux semaines, quitte le programme 4-H, mais elle dit que l’organisation a cimenté son désir de continuer à travailler avec le bétail pour le reste de sa vie.

« Je ne sais pas quelle est ma prochaine étape à partir d’ici, je sais que je veux trouver un emploi dans l’agriculture. Être dans ces granges, comme si quelqu’un à qui vous voulez parler répondra à toutes vos questions », a déclaré Rhoads. « C’est un endroit formidable, il y a beaucoup de gens formidables et je veux être ici pour le reste de ma vie. Alors j’essaie de trouver un travail pour me garder ici.