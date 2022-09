De la Fed à la crise monétaire en Europe, voici ce qui se cache derrière cette vente massive sur les marchés financiers

Trader sur le parquet du NYSE, le 7 juin 2022. Source : NYSE

Les actions ont fortement chuté, les rendements obligataires ont augmenté et le dollar s’est renforcé vendredi alors que les investisseurs ont tenu compte du signal de la Réserve fédérale selon lequel sa bataille contre l’inflation pourrait entraîner des taux d’intérêt beaucoup plus élevés et une récession. La vente de vendredi a été mondiale, au cours d’une semaine où la Fed a encore augmenté les taux de trois quarts de point et d’autres banques centrales ont relevé leurs propres taux d’intérêt pour lutter contre les tendances mondiales de l’inflation. Le S&P 500 était en baisse de 1,8% à 3 693 vendredi matin, et les stratèges disent qu’il semble se diriger pour tester son plus bas de clôture de juin à 3 666 vendredi matin. Le Dow Jones Industrial Average se dirigeait vers un nouveau plus bas à la clôture de 2022 vendredi. Les marchés européens ont baissé davantage, avec le FTSE britannique en baisse de 2 % et le CAC français en baisse de 2,2 %.

La faiblesse des données PMI sur l’industrie manufacturière et les services en Europe vendredi, et l’avertissement de la Banque d’Angleterre jeudi que le pays était déjà en récession ont ajouté à la spirale négative. Le gouvernement britannique a également secoué les marchés vendredi avec l’annonce d’un plan de réductions d’impôts et d’incitations à l’investissement pour aider son économie.

La Fed “approuve” une récession

Les actions ont pris un ton encore plus négatif en début de semaine, après la La Fed a relevé ses taux d’intérêt mercredi de trois quarts de point et prévoit qu’elle pourrait relever son taux directeur à 4,6 % au début de l’année prochaine. Ce taux est maintenant de 3 % à 3,25 %. “L’inflation et la hausse des taux ne sont pas un phénomène américain. Cela a également été un défi pour les marchés mondiaux”, a déclaré Michael Arone, stratège en chef des investissements chez State Street Global Advisors. “Il est clair que l’économie ralentit, mais l’inflation monte en flèche et la banque centrale est obligée d’y faire face. Pivot vers l’Europe, la BCE [European Central Bank] fait passer les taux négatifs à quelque chose de positif à un moment où ils ont une crise énergétique et une guerre dans leur arrière-cour.” La Fed a également prévu que le chômage pourrait grimper à 4,4 % l’an prochain, contre 3,7 %. Le président de la Fed, Jerome Powell, a fermement averti que la Fed ferait ce qu’elle devait faire pour écraser l’inflation. “En approuvant fondamentalement l’idée d’une récession, Powell a déclenché la phase émotionnelle du marché baissier”, a déclaré Julian Emanuel, responsable de la stratégie actions, dérivés et quantitative chez Evercore ISI. “La mauvaise nouvelle est que vous voyez et vous continuerez à le voir à court terme dans la vente aveugle de pratiquement tous les actifs. La bonne nouvelle est que cela tend à être que la fin du jeu de pratiquement tous les marchés baissiers que nous ayons jamais vus, et cela arrive en septembre et octobre, où cela a toujours été la situation normale.” Les inquiétudes liées à la récession ont également fait baisser le complexe des matières premières, les métaux et les matières premières agricoles se vendant tous à tous les niveaux. Les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate ont chuté d’environ 6 % pour se situer juste au-dessus de 78 dollars le baril, le prix le plus bas depuis début janvier.

Europe, impact livre

À l’ouverture du marché boursier américain, les rendements des bons du Trésor se sont éloignés de leurs sommets et les autres taux souverains ont également baissé. L’annonce par le gouvernement britannique d’un vaste plan de réduction d’impôts a ajouté à la turbulence de la dette de ce pays et a durement touché la livre sterling. La Le gilt britannique à 2 ans rapportait 3,95 %, tandis que le bon du Trésor américain à 2 ans était à 4,16 %, au-dessus d’un sommet supérieur à 4,25 %.

“Les obligations européennes, même si elles sont en baisse, rebondissent, mais les gilts britanniques sont toujours un désastre”, a déclaré Peter Boockvar, directeur des investissements chez Bleakley Advisory Group. “J’ai l’impression que ce matin aurait pu être, à court terme, une capitulation des obligations. Mais nous verrons. Les acteurs des actions sont évidemment toujours très nerveux et le dollar est toujours au plus haut de la journée.” L’indice du dollar, largement influencé par l’euro, a atteint un nouveau plus haut en 20 ans à 112,427, tandis que l’euro a chuté à 0,9733 $ pour un dollar. Arone a déclaré que d’autres facteurs sont également en jeu à l’échelle mondiale. “La Chine, grâce à sa stratégie Covid et à sa prospérité commune, a ralenti la croissance économique”, a déclaré Arone. “Ils ont été lents à introduire une politique monétaire accommodante ou des dépenses budgétaires supplémentaires à ce stade.” Arone a déclaré que dans le monde entier, les points communs sont le ralentissement des économies et la forte inflation, les banques centrales s’étant engagées à freiner les prix élevés. Les banques centrales augmentent également les taux en même temps qu’elles mettent fin aux programmes d’achat d’obligations. Les stratèges disent que la banque centrale américaine a particulièrement ébranlé les marchés en prévoyant une nouvelle prévision de taux d’intérêt plus élevés, où elle pense qu’elle arrêtera de grimper. Le taux d’eau élevé de 4,6 % prévu par la Fed pour l’année prochaine est considéré comme son « taux terminal », ou taux final. Pourtant, les stratèges voient toujours cela comme fluide jusqu’à ce que le cours de l’inflation soit clair, et les contrats à terme sur les fonds fédéraux pour le début de l’année prochaine ont dépassé ce niveau, à 4,7 % vendredi matin. “Jusqu’à ce que nous obtenions une image où les taux d’intérêt baissent et que l’inflation commence à baisser, jusqu’à ce que cela se produise, attendez-vous à plus de volatilité”, a déclaré Arone. “Le fait que la Fed ne sache pas où ils vont finir est un endroit inconfortable pour les investisseurs.”

Surveiller les signes de tension du marché