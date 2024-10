De la Favela au monde : l’histoire du centre culturel Lá da Favelinha

Centre Culturel Lá da Favelinha / Coletivo LEVANTE. Image © Leonardo Finotti

Dans l’Aglomerado da Serra de Belo Horizonte, la troisième plus grande favela du Brésil avec 50 000 habitants, le centre culturel Lá da Favelinha se distingue comme un centre dynamique d’art et d’éducation. Fondé en 2015 par l’artiste aux multiples facettes Kdu do Anjos, ce bâtiment rouge saisissant qui se démarque dans la périphérie a acquis une reconnaissance dans les cercles architecturaux nationaux et internationaux, remportant plusieurs prix prestigieux. Pourtant, la récente rénovation du Coletivo LEVANTE, reconnue comme l’une des Les meilleures nouvelles pratiques architecturales de 2024 représentent bien plus que des couleurs vives et un design audacieux. Il symbolise la créativité et le potentiel de la communauté elle-même. En tant qu’espace de soutien et d’inspiration, Lá da Favelinha reflète une vision collective et démocratique qui fusionne les rêves de la communauté avec le dévouement de ses fondateurs.

Le tissu rouge qui traverse la façade du Centre Culturel La da Favelinha marque un nouveau chapitre pour un bâtiment abritant autrefois des appartements, un snack-bar et un magasin de détail. Cet élément frappant symbolise sa transformation en un centre culturel florissant, ce qui lui a valu une reconnaissance autrefois considérée comme inimaginable. Pourtant, son histoire a commencé bien avant cela. Le fondateur Kdu dos Anjos, connu pour introduire l’art dans les espaces publics et privés à travers des slams de poésie et des battles de rap à travers la ville, a été poussé à agir lorsqu’il a vu des amis talentueux de sa communauté relégués à des emplois mal rémunérés. En 2015, il crée Lá da Favelinha comme centre culturel avec des ateliers et une bibliothèque. Le premier événement a attiré un millier de participants, chacun apportant de nouvelles idées et une nouvelle énergie, ouvrant la voie au rôle dynamique du centre dans la communauté.

Centre Culturel Lá da Favelinha / Coletivo LEVANTE. Image © Leonardo Finotti

Une idée en particulier a suscité un lien significatif entre Kdu dos Anjos, fondateur du centre culturel, et l’architecte Fernando Maculan, qui dirigera plus tard sa transformation. Leurs chemins se sont d’abord croisés dans un atelier de recyclage, où ils ont lancé REMEXE, une initiative de mode transformant des vêtements usagés en pièces uniques et inspirant finalement l’extérieur rouge saisissant du bâtiment. Le succès de REMEXE a rapproché leurs mondes et a ouvert la voie à des discussions sur la revitalisation du centre lui-même. Voyant le potentiel de l’espace, Maculan a proposé un effort collectif avec les architectes, les artistes et la communauté pour réimaginer le centre et construire un réseau de partenariats pour donner vie au projet. Cette collaboration a marqué le début du Coletivo LEVANTE et une nouvelle ère pour le Centre Culturel Lá da Favelinha.

Centre Culturel Lá da Favelinha / Coletivo LEVANTE. Kdu dos Anjos. Image © Bruna Brandão

Le projet de rénovation englobait les trois étages et a été rendu possible grâce au financement participatif et aux dons, mettant en valeur les compétences organisationnelles exceptionnelles de toutes les personnes impliquées, en particulier de Kdu dos Anjos. Cet effort collectif a abouti à une conception conçue par de nombreuses mains, préservant le sentiment d’appartenance profondément enraciné de la communauté qui existait bien avant la rénovation. Les architectes ont abordé le projet avec sensibilité, en veillant à ce que la communauté se sente partie intégrante de la transformation et en honorant ses connaissances et ses réalisations. Cette approche réfléchie a transformé les identités et les relations locales en éléments de base essentiels, les plaçant ainsi au cœur du succès du projet.

Centre Culturel Lá da Favelinha / Coletivo LEVANTE. Image © Leonardo Finotti

Comme Kdu dos Anjos l’a décrit dans une interview, la « magie de l’architecture » s’est déployée d’une manière peu orthodoxe et peu invasive, marquée par une écoute active et un véritable dialogue avec la communauté. Maculan et son équipe ont recueilli les désirs et les besoins des résidents au cours de conversations informelles aux tables des bars et au bord des trottoirs, en prenant des notes avec une profonde attention à leurs paroles. Cet engagement direct a abouti à un projet architectural qui reflète authentiquement les aspirations collectives. Pour renforcer davantage ce lien, des ateliers ont été organisés, impliquant activement les enfants de la communauté. L’un des résultats de ces activités a été la création d’un parc devant le centre culturel, construit à partir de pupitres d’école en métal recyclés provenant des entrepôts de la ville. Une autre caractéristique remarquable du projet était le « revêtement » rouge saisissant du bâtiment, conçu par les couturières de REMEXE, qui ont fabriqué et fini les bandes à installer sur la façade. Cela a ajouté un élément distinctif d’identité et d’expression communautaire à la structure.

Centre Culturel Lá da Favelinha / Coletivo LEVANTE. Image © Fernando Maculan

Avec l’achèvement de la rénovation et la création du Centre Culturel, le projet a acquis une reconnaissance internationale. La victoire du prix Tomie Ohtake Akzonobel Institute a été célébrée avec la même ferveur qu’une finale de Coupe du monde, responsabilisant la communauté et ajoutant une valeur supplémentaire aux produits et initiatives qui y sont développés. Le centre est devenu un véritable pôle de créativité et d’entrepreneuriat, servant de refuge contre les préjugés et les limitations injustement imposées à ses résidents. Cela renforce une vérité fondamentale : disposer d’un espace digne pour vivre, travailler et profiter de la vie n’est pas un luxe, mais un droit.

Bien que le projet de rénovation ait marqué une étape importante dans l’histoire du Centre Culturel Lá da Favelinha, il est essentiel de reconnaître que l’esprit disruptif d’occuper la ville avec l’art a toujours été inhérent à ses fondateurs et continuera de se manifester dans diverses initiatives. Cela remet en question le récit conventionnel qui positionne l’architecture comme le seul élément transformateur, révélant un rôle plus modeste mais significatif : l’architecture sert de tremplin, fournissant l’élan nécessaire pour que les rêves prennent forme et deviennent réalité. La véritable transformation vient des gens : de leur créativité, de leur résilience et de leur capacité à redéfinir les espaces. Dans cette optique, le projet agit comme un catalyseur, amplifiant le potentiel existant au sein de la communauté et mettant en valeur la force collective qui anime et soutient véritablement le Centre culturel.

REMEXE. Image © Mauro Figa

