BERLIN: Avec l’Europe en coronavirus lockdown, le gestionnaire de fonds de capital-risque Fergal Mullen a déclaré à ses investisseurs en avril qu’il aurait du mal à soutenir une start-up sans d’abord rencontrer ses fondateurs.

Quelques mois plus tard, le co-fondateur genevois et partenaire de Highland Europe a rompu sa propre promesse et investi dans Meditopia, une application de pleine conscience avec des équipes à Berlin et Istanbul qu’il a appris à connaître au cours d’une quarantaine d’appels sur l’application vidéo Zoom.

«Je devais manger mon chapeau», a déclaré Mullen, en se remémorant un an de transaction qui, après un arrêt soudain au printemps, est revenu à la vie à la fin de l’été et s’est accéléré depuis.

Highland Europe vient de lever 700 millions d’euros (850 millions de dollars) pour un quatrième fonds, son plus grand, et se prépare à la vente ou l’introduction en bourse d’une dizaine de sociétés en portefeuille l’année prochaine.

Et, selon des entretiens avec plus d’une demi-douzaine d’investisseurs, la reprise plus large de l’activité d’investissement technologique européenne devrait se prolonger jusqu’en 2021, à mesure que les startups soutenues par le capital-risque atteindront leur échelle.

Les recettes levées par les fonds de capital-risque européens ont déjà atteint un record annuel de 17,1 milliards d’euros depuis le début de l’année, tandis que le montant investi dans les startups a atteint 39,7 milliards d’euros, selon la plateforme de données Dealroom.co.

Compte tenu des retards dans les rapports, la somme finale investie est en bonne voie pour battre le record de 40,3 milliards d’euros de l’année dernière, a déclaré Tom Wehmeier, partenaire d’Atomico et auteur de l’état de la technologie européenne très surveillé https: // 2020. rapport stateofeuropeantech.com.

«L’ampleur de ces résultats devient de plus en plus grande, et la vitesse à laquelle la valeur est créée – elle devient de plus en plus rapide», a déclaré Wehmeier, soulignant les 115 «licornes» soutenues par le capital-risque en Europe évaluées à plus d’un milliard de dollars. .

Alors que l’Europe accuse toujours un retard de quatre contre un par rapport à l’Amérique du Nord en dollars investis dans les startups technologiques, les fonds institutionnels investis dans le capital-risque ont triplé au cours des cinq dernières années.

Près des deux tiers des capital-risqueurs et 70% de leurs investisseurs s’attendent à ce que la technologie européenne gagne du terrain aux États-Unis et en Chine au cours de la prochaine décennie, selon une enquête d’Atomico.

POUDRE SÈCHE

Index Ventures, un investisseur en démarrage et en croissance, a levé 2 milliards de dollars juste avant coronavirus la pandémie a frappé et a rapidement découvert que le travail à distance lui permettait de passer en revue et de conclure des accords beaucoup plus rapidement.

«Nous n’avons jamais eu de ralentissement et avons eu beaucoup de poudreuse sèche», a déclaré son partenaire Martin Mignot. «Avec tout le monde à distance, nous pouvons voir et rencontrer plus d’entrepreneurs.»

Là où le flux des transactions a ralenti, c’est via les sorties sur les marchés publics, le produit des offres publiques initiales (introductions en bourse) des entreprises technologiques européennes représentant moins de la moitié de leur sommet de 2018, alors même qu’une série d’introductions en bourse a pris d’assaut les marchés américains.

Cela reflète en partie la profondeur croissante des marchés privés, selon les investisseurs qui pointent vers Klarna, la société suédoise de technologie financière, qui a réalisé une valorisation de plus de 10 milliards de dollars lors de son dernier cycle de financement.

UiPath, dont le logiciel permet d’automatiser les tâches commerciales de routine, a atteint le même statut de « décacorn » tout en restant privé et, comme Klarna, envisage une introduction en bourse en 2021.

La startup roumaine a désormais un siège américain et prévoit d’y flotter. C’est une voie courante pour les startups européennes qui recherchent de riches évaluations américaines et des règles de cotation favorables aux fondateurs – et un défi pour l’écosystème technologique européen, selon les investisseurs.

UiPath a été soutenu à ses débuts par Earlybird, dont le fonds européen émergent a fait tourner les têtes en juin lorsque Peak Games, basé à Istanbul, dans lequel il avait investi, a été vendu à Zynga Inc pour 1,8 milliard de dollars.

De telles transactions génèrent de nouvelles startups même dans des régions d’Europe autrefois peu connues pour l’entrepreneuriat technologique local.

«Chaque événement de liquidité, chaque acquisition, chaque introduction en bourse finit par engendrer des groupes de ces personnes talentueuses», a déclaré Cem Sertoglu d’Earlybird.

LONDRES FORT

Si la tendance du travail à distance aide les fondateurs à conquérir les marchés mondiaux sans avoir à déménager dans la Silicon Valley, elle atténue également les risques à court terme découlant du Brexit – la sortie imminente de la Grande-Bretagne du marché unique européen.

« Cela n’affectera pas autant la dynamique en 2021, compte tenu de la demande refoulée, du montant d’argent qui reste en marge et du nombre de conversations en cours », a déclaré Erin Platts, responsable régionale basée à Londres. de la Silicon Valley Bank, un prêteur spécialisé aux entreprises technologiques.

La Grande-Bretagne a en fait étendu son avance cette année dans la collecte de fonds de capital-risque et ses startups technologiques ont attiré un tiers du total des investissements européens, selon les données de Dealroom.co.

Il reste également la zone d’atterrissage préférée des sociétés de logiciels américaines qui cherchent à s’implanter en Europe, a déclaré Stephen McIntyre, de la société de conseil et investisseur en début de carrière, Frontline.

«Les seules personnes qui parlent du Brexit sont les Britanniques et les Irlandais», a déclaré McIntyre. «Avec les PDG américains, non seulement cela ne se produit pas – ils pensent honnêtement que c’est fait.»

(1 USD = 0,8230 euros)

(Écrit par Douglas Busvine. Édité par Mark Potter)