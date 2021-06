De la faible libido aux troubles du sommeil

L’année dernière a causé un stress indésirable à de nombreuses personnes.

Qu’il s’agisse de jongler avec le travail à domicile, de s’habituer à être à nouveau autorisé à sortir au pub ou de soucis financiers à cause de la pandémie – beaucoup d’entre nous ont ressenti différents types de stress.

Vivre le stress est une émotion humaine normale, mais un expert a averti que le stress chronique peut entraîner des dommages à long terme à bon nombre de nos fonctions corporelles quotidiennes.

S’adressant à The Sun, la nutritionniste Hannah Braye a expliqué que cela peut avoir un certain nombre d’effets sur notre santé.

Elle a déclaré: « Lorsque nous sommes stressés, nous sommes en mode » combat ou fuite « . Les hormones du stress inondent le corps et ont un certain nombre d’effets physiologiques, développés au cours de l’évolution pour nous protéger. »

Ici, Hannah met en évidence les sept façons dont le stress pourrait vous affecter.

1. Mauvaise peau

Une mauvaise évasion ? Vous pourriez être stressé.

Le stress est depuis longtemps associé à de nombreuses affections cutanées courantes et peut être à la fois la cause de leur apparition ou un facteur aggravant.

Hannah a expliqué : « On pense que les hormones de stress telles que le cortisol déclenchent la libération de composés inflammatoires par les cellules de la peau.

« Cela contribue à des conditions telles que le psoriasis, l’eczéma atopique, l’alopécie, la rosacée et l’acné, qui peuvent affecter la confiance et être une source de stress supplémentaire en eux-mêmes. »

2. Faible libido

Le stress peut être un véritable tueur de passion pour un certain nombre de raisons, mais pas des moindres parce qu’il peut interférer avec vos hormones sexuelles, a déclaré Hannah.

« L’hormone du stress, le cortisol, est fabriquée à partir des mêmes éléments constitutifs que l’œstrogène, la progestérone et la testostérone.

« Si la voie du cortisol est régulée à la hausse, notre voie d’hormones sexuelles sera régulée à la baisse afin de faire face à la demande accrue.

« C’est aussi pourquoi le stress peut aussi avoir un impact aussi négatif sur la fertilité », a ajouté Hannah.

3. Anxiété ou dépression

Hannah a déclaré que l’anxiété et la dépression sont toutes deux positivement corrélées avec des niveaux de stress élevés et que les périodes particulièrement stressantes sont souvent un déclencheur d’attaques de panique et de mauvaise humeur.

« La réduction du stress et la douceur de soi jouent donc un rôle clé dans la gestion des troubles de l’humeur.

« Le stress chronique peut également affecter notre mémoire et notre concentration, car le cortisol réduit l’activité dans la partie hippocampe de notre cerveau (responsable de la mémoire) et augmente l’activité dans l’amygdale, nous faisant nous sentir plus paniqués », a-t-elle ajouté.

4. Insomnie

Bien que vous puissiez vous sentir fatigué tout au long de la journée, certaines personnes ont du mal à s’endormir lorsque leur tête touche enfin l’oreiller.

Hannah a dit qu’avoir un second souffle d’énergie juste au moment où vous allez vous coucher est un signe classique que nos glandes surrénales (dont le contrôle est une réponse au stress) sont en difficulté.

Elle a déclaré: « Les hormones du stress peuvent provoquer une hyperexcitation, perturbant l’équilibre entre le sommeil et l’éveil.

« Cela crée un cercle vicieux, car les situations stressantes sont beaucoup plus difficiles à gérer lorsque vous êtes fatigué, ce qui entraîne un stress supplémentaire. »

Dix conseils pour rendre l’heure du coucher heureuse et saine Nutritionniste et expert en santé hormonale masculine, Bertie Stringer, PDG et cofondateur de DNA Prenez le temps de vous détendre Plus de la moitié de la population britannique n’a pas étonnamment souffert de problèmes de sommeil induits par le stress depuis la pandémie. Prenez un peu de temps pour vous, que ce soit en prenant un bain, en écrivant un journal ou en discutant avec un ami, et essayez de libérer votre esprit des soucis d’aujourd’hui. Trouvez une routine et respectez-la Le sommeil optimal est de 7 à 9 heures par nuit. Utilisez un calculateur de sommeil pour trouver une routine du coucher qui convient à votre âge et à votre mode de vie Avoir un orgasme ! Cela libère un merveilleux cocktail d’endorphines naturelles qui vous aident à vous détendre et à aider votre corps à entrer dans un flux de cycles de sommeil paradoxal pour vous aider à rester endormi, ce qui est également lorsque les niveaux de T sont reconstitués – gagnant ! Laisse tomber l’alcool Non seulement cela réduit les niveaux de testostérone, mais cela a également un impact sur les performances sexuelles, ce qui augmente les risques de dysfonction érectile. Sans parler de provoquer un sommeil perturbé qui, à son tour, réduit à son tour la restauration des niveaux de T pendant la nuit. Supprimer les distractions Débarrassez-vous des excès de bruit et de lumière pour que votre pièce soit calme, calme, pour dormir ou tamiser les lumières, allumer les bougies, mettre du Barry White et que les bons moments commencent. Corriger les carences en nutriments Les vitamines en particulier jouent un rôle dans la régulation de nos rythmes circadiens, les biorythmes de 24 heures qui contrôlent nos cycles veille-sommeil. Comme les carences sont courantes, la plupart des médecins généralistes testeront désormais les niveaux de nutriments clés et vous pourrez ensuite compléter et / ajuster votre alimentation en conséquence. La vitamine D, le magnésium, le zinc et le B6 sont tous cruciaux pour les hormones mâles heureuses. Perdre du poids Perdre seulement 5% de votre poids de départ peut entraîner une amélioration de la durée et de la qualité du sommeil (un excès de graisse produit également des œstrogènes chez les hommes, ce qui réduit les niveaux de testostérone) Être actif Passer une partie de votre temps actif à l’extérieur semble aider à protéger contre les problèmes de sommeil (complète également les niveaux naturels de vitamine D) Évitez de manger près de l’heure du coucher et gardez les collations hors de la chambre ! Manger tard le soir peut affecter la qualité de votre sommeil et vous exposer à un risque plus élevé de développer le diabète et l’obésité. C’est aussi un tueur de passion assis dans son lit pendant que votre autre moitié dévore un sac familial de Doritos…. Minimiser les lumières bleues et artificielles La lumière des téléphones portables et des ordinateurs portables peut supprimer la mélatonine et rendre l’endormissement plus difficile. Jetez-les au moins une heure avant l’heure Z…

5. Intolérances alimentaires

Les intolérances alimentaires peuvent se manifester lorsque les cellules qui tapissent notre tube digestif sont endommagées, permettant à des protéines alimentaires plus grosses de passer dans la circulation (connu sous le nom de « leaky gut »).

Hannah a déclaré que cela perturbe le système immunitaire, déclenchant une réponse inflammatoire lorsque certains aliments sont consommés.

« Le stress perturbe non seulement nos bactéries intestinales protectrices, mais il a également été démontré qu’il contribue au développement de l’intestin qui fuit, augmentant le risque d’intolérances alimentaires », a-t-elle ajouté.

6. Inconfort digestif

Notre cerveau et notre système digestif sont connectés via le nerf vague, donc lorsque notre cerveau est stressé, les symptômes se manifestent souvent dans l’intestin (et vice versa).

Il n’est pas surprenant que le stress soit l’un des principaux déclencheurs du syndrome du côlon irritable (SCI), dit Hannah.

« Le stress peut perturber le mélange de bactéries dans nos intestins, réduisant le nombre de souches bénéfiques, ce qui augmente à son tour le risque de prolifération pathogène.

« Prendre un supplément de bactéries vivantes de bonne qualité tel que la formule multi-souches avancée Bio-Kult, avec 14 souches différentes, peut aider à reconstituer la flore intestinale bénéfique épuisée en maintenant l’équilibre du microbiome et en aidant potentiellement avec un large éventail de troubles gastro-intestinaux liés au stress. »

7. Immunité abaissée

Le cortisol (notre hormone du stress) supprime les cellules immunitaires, ce qui signifie que notre capacité à combattre les germes, les virus et autres envahisseurs étrangers est réduite, ce qui nous rend plus vulnérables aux infections lorsque nous sommes stressés.

Les pressions de la vie moderne conduisent de nombreuses personnes à subir un stress chronique, et cette dépression chronique du système immunitaire peut avoir de graves conséquences, explique Hannah.

« Un stress élevé est un facteur de risque important pour le développement de maladies auto-immunes, où le système immunitaire devient confus et commence à attaquer de manière incorrecte des parties du corps ».