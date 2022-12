De la drogue et des armes à feu saisies alors que 4 hommes de la Colombie-Britannique liés aux Hells Angels font face à de “graves accusations”

Quatre présumés trafiquants de drogue ayant des liens avec les Hells Angels sur l’île de Vancouver font face à des accusations à la suite d’une opération conjointe d’application de la loi de quatre ans.

L’unité spéciale d’application de la loi des forces combinées de la Colombie-Britannique a tenu une conférence de presse le jeudi 1er décembre pour annoncer les accusations, qui découlaient de l’opération conjointe avec l’unité fédérale des crimes graves organisés de la GRC.

L’enquête, qui a débuté en juin 2018, a mené à la saisie de 22 armes à feu, de plus de 13 kilogrammes de drogues illicites et à des accusations approuvées contre quatre hommes de Nanaimo, Ladysmith, Campbell River et Port Alberni.

L’enquête et les accusations subséquentes ont “contribué à empêcher l’expansion des chapitres du Hells Angels Motorcycle Club sur l’île de Vancouver”, a noté le communiqué de presse de CFSEU-BC.

L’unité spéciale d’application de la loi a déclaré que l’enquête visait “les réseaux criminels de membres du Hells Angels Motorcycle Club à Nanaimo et leurs clubs de soutien, les Savages MC et Devils Army MC et leur opération présumée de trafic de drogue sur l’île de Vancouver”.

Le CFSEU ​​a déclaré que les drogues saisies comprenaient 7,75 kg de cocaïne, 4 kg de cannabis, 1,9 kg de méthamphétamine, 248 comprimés d’oxycodone, etc. Les armes saisies comprenaient un Uzi, cinq pistolets, 12 carabines et quatre fusils de chasse, ainsi que des munitions et des explosifs. Les forces de l’ordre ont également saisi 25 appareils électroniques et trois véhicules à moteur liés à l’affaire.

Manny Mann, officier en chef de CFSEU-BC, a déclaré dans le communiqué que l’enquête longue et complexe avait entraîné “des saisies importantes de drogues potentiellement mortelles et des accusations graves”.

Surint. Richard Bergevin, officier responsable des grands projets fédéraux de lutte contre le crime organisé grave de la GRC de la Colombie-Britannique, a déclaré que le fait de porter l’affaire devant les tribunaux démontre la «capacité collective des partenaires de l’application de la loi à collaborer efficacement entre les frontières fédérales et provinciales afin de remplir notre mandat commun de protéger la Colombie-Britannique contre les menaces les plus graves.

Les hommes faisant face à diverses accusations comprennent Kristopher Stephen Smith, 44 ans, de Nanaimo; Sean Oliver Douglas Kendall, 44 ans, de Port Alberni; William Bradley Thompson, 58 ans, de Ladysmith ; et William Karl Paulsen, 51 ans, de Campbell River.

Thompson a été arrêté et libéré sous promesse de comparaître devant le tribunal. Des mandats d’arrêt ont été émis contre Smith, Paulsen et Kendall et toute personne ayant des informations sur leur sort est priée de contacter un détachement de police local ou Échec au crime.

