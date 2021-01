Vous vous sentez pressé par le temps cette nouvelle année ou pressé de trouver une option de repas avec des ingrédients sur lesquels toute la famille peut s’entendre?

Le sauté est une excellente méthode de cuisson pour une alimentation équilibrée et pour nourrir toute la famille. Il est flexible et peut vous permettre de travailler selon vos préférences (peu importe comment spécifié dans le groupe de personnes pour lequel vous cuisinez) – en associant votre combinaison préférée de protéines, de légumes, de garnitures et de sauce dans le sauté et de servir sur votre choix de grains entiers. Mélangez et assortissez pour plus de variété, et n’ayez pas peur d’ajouter quelques ingrédients que vous avez juste sous la main.

Faire sauter est également un moyen d’augmenter la consommation de légumes. Différentes couleurs de légumes offrent différents nutriments. Si vous cherchez un moyen pratique d’augmenter facilement les légumes inclus dans votre wok, les raccourcis Hy-Vee peuvent être une excellente option. Ils sont coupés, lavés et préparés – tous prêts à être incorporés dans le mélange que vous associez sur la cuisinière. Ils peuvent également contribuer à réduire le gaspillage alimentaire; si vous achetez la quantité dont vous avez besoin pour une recette, vous n’avez pas à vous soucier de la détérioration des restes.

Les sauces et les arômes ont un impact important sur les plats sautés et peuvent contribuer à en faire ou à casser le goût. Les pâtes aux herbes peuvent être un moyen amusant d’amplifier la saveur sans augmenter la teneur en sodium. Vous pouvez trouver de nombreuses variétés de pâtes aux herbes dans la section réfrigérée du département des produits, notamment des pâtes de gingembre, de basilic et d’ail. Ils offrent plus de propriétés antioxydantes que vous en trouverez dans les variétés séchées et ont une durée de vie au réfrigérateur plus longue (et beaucoup moins de préparation impliquée) que les produits frais.

La recette ci-dessous demande une pâte de citronnelle. Qu’y a-t-il de mieux à ce sujet? Achetez-le pour la première fois que vous le préparez et conservez-le à portée de main dans le réfrigérateur pour l’ajouter la prochaine fois que vous aurez besoin d’une option de dîner rapide dans une seule casserole.

Voir ci-dessous pour une recette de sauté de crevettes et d’asperges qui vous mettra en forme pour «faire sauter comme une rockstar». Ou utilisez-le comme source d’inspiration et créez votre nouveau favori. Avec une simple équation de protéines + mélange végétarien + ajout de sauce / saveur et servi sur un grain entier, il est probable que ce sera votre prochain grand succès.

Recette: Sauté de crevettes et d’asperges

4 personnes

Tout ce dont tu as besoin:

1 lb de grosses crevettes, pelées, déveinées et queues enlevées

5 c.à thé d’huile de canola, divisée

12 onces asperges au citron et à l’ail prêtes au four et au gril

3 cuillères à soupe de sauce ponzu

1 cuillère à café de pâte de citronnelle réfrigérée

1 contenant (8 oz) de tomates cerises

2 tasses de quinoa, cuit (facultatif, comme base de service)

1 cuillère à soupe de coriandre hachée (facultatif, pour la garniture)

¼ tasse de noix de cajou grillées (facultatif, pour la garniture)

Tout ce que vous faites:

Rassemblez les ingrédients et coupez les tomates cerises en bouchées. Assécher les crevettes avec du papier absorbant. Chauffer 2 cuillères à café d’huile à feu moyen-vif dans un grand wok. (Augmentez l’huile au besoin lors de l’ajout d’aliments.) Faire sauter les crevettes de 1 à 3 minutes; faites glisser vers l’extérieur du wok pour une cuisson lente mais gardez-le au chaud. Ajouter les asperges au citron et à l’ail Short Cuts et la pâte de citronnelle au wok et faire sauter 2 à 3 minutes. Ajoutez ensuite les tomates cerises. Poussez les légumes jusqu’au bord du wok et ajoutez la sauce ponzu et la pâte de citronnelle au centre. Mélanger avec les crevettes et les légumes et cuire environ 1 minute ou jusqu’à ce que le tout soit bien chaud. Servir seul ou sur un lit de quinoa.

Source de la recette: Magazine Hy-Vee Seasons de janvier 2021

Les informations ne constituent pas un avis médical. Veuillez consulter un professionnel de la santé pour obtenir des conseils personnalisés.

Vous avez une question pour votre diététiste Hy-Vee? Contactez Jenn à jblaser@hy-vee.com ou appelez-la au 515.695.3795. Votre question recevra une réponse et pourra être présentée avec votre permission.

