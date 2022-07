De la désintoxication numérique à la procrastivité, ce “Megathread” de Twitter est tout ce que vous devez lire aujourd’hui

Un « mégathread » de Twitter est devenu viral car il contient des concepts révélateurs qui ont fasciné de nombreux utilisateurs. Les concepts sont très précieux et chacun doit se familiariser avec eux. Un utilisateur a inséré un total de 40 concepts dans un long fil de tweets. Ils couvrent presque tout, des hacks pour résoudre les problèmes, la désintoxication numérique, la vérité sur les évaluations des clients, et plus encore.

Mes amis, un nouveau MEGATHREAD est arrivé ! En 40 tweets, j’expliquerai 40 concepts utiles que vous devriez connaître. Temps de lecture : ~7 minutes.

Valeur : toute une vie. Fil de discussion: – Gurwinder (@G_S_Bhogal) 8 juillet 2022

Dans son premier concept, l’effet Gruen, Gurwinder a expliqué comment les articles nécessaires au quotidien comme le pain et le lait dans une épicerie sont conservés à l’arrière. Selon lui, il s’agit d’une astuce marketing qui pousse le client à faire des achats impulsifs tout en cherchant ce dont il a réellement besoin.

1. Effet Gruen :

Avez-vous déjà remarqué comment, lorsque vous entrez dans une grande épicerie, des articles courants comme le pain et le lait se trouvent juste à l’arrière, et le trajet y est labyrinthique ? La mise en page est conçue pour vous embrouiller, vous vous perdez donc et vous finissez par acheter des articles dont vous n’avez pas besoin. – Gurwinder (@G_S_Bhogal) 8 juillet 2022

Abordant l’obstacle le plus pertinent de nos vies, l’utilisateur a décrit la “procrativité” comme l’habitude où nous abandonnons souvent une tâche pour quelque chose qui nous semble plus productif. Il a écrit que la recherche de hacks de productivité au lieu d’être productif peut en être un exemple.

2. Procrastivité

Nous évitons souvent le travail en faisant autre chose qui nous semble productif afin de ne pas nous sentir coupables. Par exemple, rechercher sans cesse des hacks de productivité au lieu d’être réellement productif. Attention, votre cerveau peut justifier la procrastination en la déguisant en progrès. – Gurwinder (@G_S_Bhogal) 8 juillet 2022

Dans un autre concept appelé “Solomon’s Paradox”, les tweets ont souligné que nous avons tendance à être plus efficaces pour résoudre les problèmes des autres que les nôtres. Il a suggéré que si l’on se voit à la troisième personne lors de la recherche d’une solution, cela peut s’avérer extrêmement utile.

4. Le paradoxe de Salomon :

Nous sommes meilleurs pour résoudre les problèmes des autres que les nôtres, car le détachement produit l’objectivité. Mais Kross et al (2014) ont découvert que se voir à la 3e personne produit le même détachement, alors lorsque vous essayez de vous aider, imaginez que vous aidez un ami. – Gurwinder (@G_S_Bhogal) 8 juillet 2022

Suggérant qu’il faut vivre dans le présent, le fil a souligné que la plupart des gens ont tendance à penser que leur vie n’a pas encore commencé et qu’un avenir idyllique les attend. Cependant, l’utilisateur a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’un simple mirage qui s’estompe avec le temps.

9. Syndrome du bonheur différé

Le sentiment commun que votre vie n’a pas commencé, que votre réalité actuelle n’est qu’un prélude à un avenir idyllique. Cette idylle est un mirage qui s’estompera à mesure que vous approcherez, révélant que le prélude par lequel vous vous êtes précipité était en fait celui de votre mort – Gurwinder (@G_S_Bhogal) 8 juillet 2022

Dans sa théorie du “biais d’influence sociale”, Gurwinder a affirmé que les évaluations des clients ne sont pas fiables, car chaque évaluation est basée sur la précédente. Il a écrit que les gens ont tendance à évaluer quelque chose de plus élevé si la note actuelle est très faible ou très élevée. Ceci, à son tour, fait que tout devient un client plus élevé qu’il ne le mérite.

13. Biais d’influence sociale :

Vous ne pouvez pas faire confiance aux évaluations des clients, car chaque évaluation est influencée par les précédentes. Les gens donneront une note plus élevée si la note actuelle est très faible ou très élevée. Le résultat est que beaucoup de choses ont des notes de clients bien plus élevées qu’elles ne le devraient. – Gurwinder (@G_S_Bhogal) 8 juillet 2022

Le mégathread a également donné quelques conseils pour limiter l’utilisation des écrans numériques et a partagé que passer du temps dans le noir peut servir de désintoxication numérique. “Ce n’est que lorsque la nuit obscurcit le monde qu’elle révèle la galaxie”, lit-on dans le post.

39. Désintoxication numérique :

Vous ne pouvez pas développer de perspective tout en consommant sans cesse des informations, alors déconnectez-vous périodiquement des écrans lumineux, restez un moment dans l’obscurité, et là vous verrez ce à quoi vous étiez aveugle, car ce n’est que lorsque la nuit obscurcit le monde qu’elle révèle la galaxie . – Gurwinder (@G_S_Bhogal) 8 juillet 2022

L’utilisateur avait également sa propre théorie, qu’il nommait « la théorie de Gurwinder sur les conneries sur mesure ». Il a écrit que beaucoup ne se font pas d’opinion tant qu’on ne leur en a pas demandé une. Les gens combinent généralement “un point de vue par caprice” et “un corbillard à moitié oublié” pour se faire leur opinion, a ajouté l’utilisateur.

30. La théorie de Gurwinder sur les conneries sur mesure :

Beaucoup n’ont pas d’opinion jusqu’à ce qu’on le leur demande, à quel point ils bricolent un point de vue à partir de caprices et de ouï-dire à moitié mémorisés, avant de décider que cette opinion de fortune de 2 minutes sera leur nouvelle colline pour mourir. . – Gurwinder (@G_S_Bhogal) 8 juillet 2022

