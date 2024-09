De la démence aux maladies cardiaques : les vaccins amaigrissants pourraient-ils transformer les maladies chroniques ? – podcast | Science

Ils ont été développés comme médicaments contre le diabète, puis leur potentiel pour favoriser une perte de poids significative est devenu évident. Et maintenant, étude après étude semble suggérer que des médicaments tels qu’Ozempic et Wegovy pourraient avoir toutes sortes de bienfaits pour la santé, ce qui conduit certains scientifiques à les saluer comme une avancée qui pourrait transformer de nombreuses maladies chroniques liées au vieillissement. Mais quel est le mécanisme de ces effets et est-ce dû à autre chose qu’à la perte de poids ? Nicola Davis, correspondante scientifique du Guardian, explique à Madeleine Finlay ce que l’on sait jusqu’à présent

