De la cuisine à la route, Garba Beats fait vibrer les gens partout

Avec Navratri sur nous, c’est l’heure de Garba sur Internet. La célébration de Navratri de neuf jours est consacrée à la déesse Durga et est célébrée avec grandeur à travers le pays. Le mot Navratri est dérivé des termes sanskrits Nav et Ratri, signifiant neuf nuits. Chaitra Navratri (mars-avril) et Sharad Navratri (septembre) sont les deux Navratris les plus importants. Les neuf avatars de la déesse Durga sont vénérés pendant les neuf jours de Navratri. Cette année, Navratri sera célébré du 26 septembre au 4 octobre.

Les plateformes de médias sociaux regorgent de vidéos de personnes participant aux festivités, même dans des endroits improbables. D’un enfant faisant la plus belle interprétation de Garba que vous puissiez voir, des gens qui dansent à des températures inférieures à zéro au Ladakh, à une dame qui fait irruption dans Garba alors qu’elle travaillait dans la cuisine, ces vidéos de Garba montrent que l’excitation devient palpable.

Navratri a été lancé à #Ladakh à moins de degrés de température.

Les gars de Kalol Gujarat commencent à jouer au garba en visitant le lac Pangong. #Navratri pic.twitter.com/yz9Q9U1TBs — C҉h҉e҉t҉a҉n҉(҉The҉a҉m҉ ҉V҉e҉d҉h҉a҉)҉ (@ihrithikswagg) 20 septembre 2022

La fièvre Garba est en marche ! pic.twitter.com/6dhJymmaxt — EntraîneurSudhir (@SudhirPuthran) 26 septembre 2022

Garba au camp de base ✌️ pic.twitter.com/5EvmanvIZa – CENDRE (@ Rambo21031989) 26 septembre 2022

virale | C’est Mumbai, prêt à profiter du garba pendant les heures de bureau à Nariman Point pic.twitter.com/QjlDGCcNnI – NOUVELLES DE MUMBAI (@Mumbaikhabar9) 26 septembre 2022

Le festival de 9 jours de Navratri est célébré en grande pompe et avec enthousiasme, en particulier dans le Gujarat où les gens dansent sur les rythmes de Garba. L’énergie est telle que même Bollywood s’est inspiré des numéros de garba rythmés et gracieux. Ceux-ci incluent Sanedo (fabriqué en Chine) où

Mika Singh et Nikita Gandhi ont prêté leur voix à des rythmes énergiques. La composition musicale est de Sachin-Jigar. C’est la version hindi de la chanson gujarati ‘Sanedo Sanedo’ qui est une chanson populaire de Garba. Chogada (Loveyatri) est devenu une chanson extrêmement populaire lors de sa sortie en 2018 et a trouvé une place spéciale dans le cœur des Khelaiyaas (ceux qui jouent Garba) en raison de sa musique entraînante et énergique. Il y en a beaucoup plus.

