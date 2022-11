De la crypto au logement, l’effondrement de la richesse spéculative pourrait recentrer les investissements sur la croissance réelle

Les investisseurs qui espéraient faire une mise à mort alors que les crypto-monnaies rebondissaient après la chute des valorisations de cette année ont eu une mauvaise surprise la semaine dernière après que l’un des échanges les plus fiables pour le trading de crypto, FTX, a déposé son bilan.

Mais alors que les conseillers financiers de la vieille école peuvent se moquer des investisseurs crypto jeunes et inexpérimentés qui, selon eux, auraient dû mieux le savoir, il y a de nouveaux signes indiquant qu’une baisse des investissements spéculatifs pourrait faire partie d’une tendance qui va bien au-delà du bitcoin et de ses nombreux imitateurs. .

Soudain, des choses comme les prix de l’immobilier, les évaluations des entreprises technologiques et les innovations fintech, y compris la crypto-monnaie, qui semblaient si récemment viser la lune reviennent sur Terre.

Devenez riche lentement

Bien que de nombreuses personnes se brûlent les doigts alors que les investissements spéculatifs s’effondrent, certains affirment que cette tendance profitera à l’économie.

Au lieu d’encourager la spéculation pour devenir riche rapidement, la hausse des taux d’intérêt signifie un retour aux investissements à l’ancienne qui utilisent l’argent et les travailleurs plus efficacement pour créer une valeur économique réelle.

Certains experts disent que le déclin le plus récent du bitcoin ne signifie pas que l’innovation financière des crypto-monnaies est dans une impasse. Le logement ou les nouvelles technologies implicites dans les entreprises de médias sociaux telles que Twitter ou le métaverse de Meta ne sont pas non plus intrinsèquement mauvais ou inutiles.

Mais alors que les taux d’intérêt augmentent et que l’argent se resserre, tout à coup, ce qui semblait être un investissement qui ne pouvait pas perdre s’est révélé comme un investissement dont le modèle commercial ne justifiait tout simplement pas cet optimisme.

Portent-ils des maillots de bain ? Selon une analogie commerciale de l’investisseur multimilliardaire Warren Buffett, vous ne savez avec certitude que quand la marée se retire. (Reuters)

“Une marée montante soulève tous les bateaux”, dit un aphorisme commercial familier. Mais Warren Buffett, un partisan de longue date de la croissance lente, en a ajouté un autre qui est devenu presque aussi célèbre : “Ce n’est que lorsque la marée se retire que vous savez qui a nagé nu.”

Mais alors que les banquiers centraux augmentent les taux d’intérêt, ce ne sont pas seulement les spéculateurs imprudents et les entreprises mal gérées qui souffrent, a déclaré Lisa Forbes, directrice de SEED Winnipeg, un organisme sans but lucratif qui enseigne les compétences en affaires et aide à trouver de petits prêts pour les nouveaux entrepreneurs.

Peur d’emprunter

“Je travaille avec des gens qui [have what] vous appelez probablement … des micro-entreprises », a déclaré Forbes, dont les clients dirigent souvent des entreprises individuelles telles que des contrats de nettoyage, de petits services de restauration ou des commerces de détail en ligne.

Forbes a grandi à Winnipeg, mais sa famille vient de la Première Nation de Peguis — à environ 100 kilomètres au nord de la ville — et bon nombre de ses clients sont d’origine autochtone. Elle a dit que la hausse des taux d’intérêt faisait déjà mal.

Lisa Forbes, qui travaille avec des micro-entreprises de Winnipeg, affirme que la hausse des taux d’intérêt effraie les petits entrepreneurs potentiels, les décourageant de prendre des risques. (SEED Winnipeg)

De plus en plus, les petits entrepreneurs autofinancés hésitent à quitter des emplois sûrs et à se lancer dans des projets plus risqués.

“L’augmentation incroyablement rapide des taux d’intérêt fait en sorte que nous avons des gens qui hésitent à vouloir obtenir un prêt”, a déclaré Forbes, ajoutant que cela peut signifier que leur entreprise ne démarre jamais ou est sous-capitalisée et finalement infructueuse.

Bien que beaucoup plus grandes, les startups de logiciels en tant que service (SaaS) et leurs bailleurs de fonds de capital-risque – l’épine dorsale de la croissance récente des entreprises technologiques – se retirent également du risque, avec des rapports de Échecs d’entreprises à l’échelle de l’Amérique du Nord.

“Le fait est que la surabondance de capitaux au cours des dernières années a entraîné un trop grand nombre d’entreprises sur tous les marchés”, a écrit Nick Mehta, PDG de la société de logiciels Gainsight. dans Inc.com plus tôt cette année.

Gaspiller des ressources rares

Banquiers centraux canadiens revenir au moins au gouverneur David Dodge se sont demandé si l’économie utilisait efficacement ses ressources financières et humaines. Dans le passé, les économistes ont averti que des taux bas créeraient des entreprises zombies et empêcheraient le processus d’auto-renouvellement de destruction créative.

De l’argent bon marché et disponible peut être une aubaine pour les nouveaux entrepreneurs, mais Mark Kamstra, professeur de finance à la Schulich School of Business de l’Université York de Toronto, fait partie de ceux qui s’inquiètent du fait que le coût d’emprunt soit récemment devenu trop bas.

D’autant plus que les taux d’intérêt sont tombés en dessous du taux d’inflation, les investisseurs ont pu gagner de l’argent en faisant des choses qui ajoutaient peu de valeur à l’économie.

“C’est une caractéristique des taux d’intérêt bas qui est vraiment très troublante”, a déclaré Kamstra après avoir donné un cours la semaine dernière. “Vous avez des gens qui sont incités à rechercher des investissements qui paient très peu parce que vous pouvez gagner de l’argent avec un rendement de 1%.”

L’extension de ce type de pensée peut amener des particuliers ou des entreprises à emprunter d’énormes sommes d’argent, appelées «effet de levier», pour des investissements qui ne rapportent rien du tout dans l’espoir de profits éventuels. Des taux d’intérêt plus élevés, a déclaré Kamstra, signifient que collectivement, nous investissons nos ressources plus judicieusement.

Il a dit que ce même genre de pensée peut s’appliquer à l’immobilier, où l’arithmétique change à mesure que les taux d’intérêt augmentent.

“J’ai des amis avec des maisons de 3 millions de dollars, et je dis:” Vous dites implicitement que vivre là-bas vaut 200 000 dollars par an “”, a déclaré Kamstra, qui loue. “Si j’avais 100,00 $, je pourrais louer un palais.”

Dans un monde où les ressources sont rares, a-t-il dit, il peut être inutile de verser de l’argent dans des startups technologiques ou des commerces de détail ou des comptoirs en granit qui produisent de faibles rendements, alors qu’au lieu de cela, vous pourriez investir votre argent dans une entreprise à haut rendement plus difficile comme l’exploitation minière. et le traitement du lithium dont le monde a désespérément besoin pour lutter contre le changement climatique.

Une nouvelle bulle Internet ?

Comme l’a expliqué le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, la semaine dernière, l’une de ces ressources rares est le capital humain, et Kamstra craint que nombre de ses étudiants ne se lancent dans des entreprises technologiques à faible rendement, car elles offrent des options d’achat d’actions et paient bien maintenant, mais pourraient ne pas durer. « Et si tout cela n’était qu’une sorte de bulle ? »

En ce qui concerne la crypto-monnaie, Kamstra a déclaré qu’il était sceptique lorsque les prix ont atteint les sommets de l’année dernière, mais il dit que cela n’exclut pas leur utilisation future comme innovation pour réduire le coût élevé du financement.

Mais ce ne sont pas seulement les experts financiers traditionnels plus âgés qui sont convaincus que les capitaux bon marché et la fièvre spéculative sont devenus incontrôlables dans la ruée vers la crypto-monnaie.

Larisa Yarovaya, qui étudie les crypto-monnaies et la contagion du marché à l’Université de Southampton en Angleterre, craint que la gamification des plateformes de trading en ligne n’ait incité des investisseurs inexpérimentés à prendre des risques excessifs. (Université de Southampton)

“La bulle bitcoin et le battage médiatique général autour de la crypto-monnaie et de la technologie blockchain peuvent être comparés à la bulle Internet”, a déclaré Larisa Yarovaya, qui étudie la technologie financière et la contagion du marché à l’Université britannique de Southampton, dans une interview par e-mail.

Ce n’est pas une surprise pour elle que les informations sur la faillite de la plate-forme de cryptographie FTX provoquent une contagion.

Yarovaya a déclaré que la gamification des plates-formes de trading en ligne rendait l’investissement facile et amusant, mais que les actifs cryptographiques ont augmenté et les taux bas ont rendu les rendements sur d’autres investissements semblant maigres, les investisseurs inexpérimentés ont été capturés par une “crypto-exubérance” à haut risque qui était vraiment le jeu, ne pas investir.

Les grands investisseurs et les institutionnels pourraient bien être amenés par la hausse des taux d’intérêt à abandonner la spéculation au profit de la recherche de rendements plus élevés et de rendements à long terme, mais Yarovaya pense que ceux qui ont participé aux booms boursiers de la crypto et des mèmes pourraient ne pas être convaincus.

Peut-être que le slogan “devenez riche lentement” ne sera tout simplement pas aussi tentant pour les investisseurs novices.