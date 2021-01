Alors que la vaccination contre le COVID-19 se prépare en Europe, il en va de même pour les campagnes de discrédit sur les vaccins menées par les soi-disant anti-vaxxers. La méfiance et même l’opposition aux vaccins sont très répandues en France. Des sondages récents de Nature Medicine et Wellcome Global Monitor 2018 démontrent ce manque de confiance des Français dans l’efficacité et la sécurité des vaccins. La méfiance semble également être partagée entre le sexe, l’origine et le statut socio-économique. Cette hésitation latente est ce sur quoi les anti-vaxxeurs tentent de capitaliser. Mais pour quelle raison?

Certains veulent gagner une influence politique ou sociale. D’autres cherchent des moyens de réaliser des bénéfices via des liens vers des lobbies de la drogue, des gourous de la santé et même des marchés végétaliens.

Le message anti-vax

Nous avons voyagé à travers la France pour entendre les histoires de ces anti-vaxxers et pour vérifier leurs affirmations.

Un tel anti-vaxxer nous a pris six semaines pour parler et il n’a accepté que sous couvert d’anonymat. Il dit avoir 125 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Il pense également avoir reçu des menaces de mort. L’industrie pharmaceutique, affirme-t-il, le traque à cause de ses opinions. L’une de ces opinions, selon lui, est que « certains des vaccins de Bill Gates » ont créé de grandes pandémies dans certains pays, comme l’Inde, où il a pris son vaccin contre la polio « . Il pense également que le vaccin a donné 450 000 enfants à la maladie et qu’il ne s’arrête pas là. Il me dit que « dans d’autres pays, comme le Kenya, cela a même provoqué une énorme stérilisation de milliers de jeunes femmes ».

Il fait valoir que sa preuve provient d’une conférence TED à laquelle Bill Gates a assisté. Selon cet anti-vaxxer, Bill Gates a également reconnu publiquement que la vaccination en Afrique fait un « bon travail de dépeuplement ».

Ce point de vue infondé est largement partagé par les extrémistes anti-vaccination. D’autres théories récurrentes du complot qu’ils utilisent incluent également les allégations antisémites et la franc-maçonnerie, le satanisme, le grand capital et le grand pharma.

Un autre complot dont il me parle est lié à Moderna et à la façon dont il aurait « reçu un investissement de Merck il y a environ cinq ans et qu’ils faisaient déjà des recherches sur un vaccin contre COVID en 2015 ». En plus de cela, il estime que « Pasteur a même déposé des brevets pour le coronavirus et pour le COVID ».

Le pionnier français du vaccin, Louis Pasteur, n’a bien sûr enregistré aucun brevet pour un vaccin COVID-19, comme le prétendent de nombreux anti-vaxxeurs, et l’Institut Pasteur n’a pas non plus déposé de brevet pour le vaccin COVID-19 avant la pandémie.

L’histoire des anti-vaxxers

Historien, Laurent-Henri Vignaud, est co-auteur d’un livre sur l’histoire des mouvements anti-vaccins en France. Il confirme qu’il y a eu une augmentation de la radicalisation anti-vaccination pendant cette pandémie. Il dit que «les théoriciens du complot à certains égards ont repris le message anti-vaccin. Les anti-vaxxers traditionnels et classiques sont des gens qui s’inquiètent pour leur santé et celle de leurs enfants. Ils ne veulent pas que des produits chimiques soient injectés à leurs enfants. principal argument, ils sont préoccupés par la santé. Ils ne se soucient pas d’inventer des histoires sur des virus ou des vaccins créés sur Mars pour exterminer la moitié de la population « .

Mais à part les théoriciens du complot, le professeur Vignaud fait clairement la différence entre l’hésitation à la vaccination et les vrais anti-vaxxers. Il nous a donné un aperçu des profils historiques des anti-vaxxers dans le pays. Il soutient qu ‘ »il y a un mouvement religieux » fataliste « . Cela ressemble à quelque chose comme: Dieu a décidé que vous tomberez malade, et vous ne pouvez pas aller contre la volonté de Dieu. Ensuite, vous avez les arguments pseudo-scientifiques: c’est les gens qui ne croient pas que le virus est dangereux. Vous avez aussi l’approche naturaliste: vous devez laisser la nature faire son travail. Ensuite, il y a le quatrième argument, politique, et ce sont les gens qui sont vraiment contre la capacité de l’État à forcer vous devez prendre tout type de médicament ».

L’un des mouvements anti-vaccin les plus actifs de France est coordonné à partir d’un petit village de 120 habitants. Marie Werbrègue y habite et elle est convaincue que sa fille, ainsi que d’autres enfants, ont développé l’autisme après avoir été vaccinées avec l’un des onze vaccins désormais obligatoires en France. La science l’a réprimandé à plusieurs reprises, mais elle reste convaincue. Elle me dit que les vaccins sont une arnaque et les gens s’en rendent compte. Selon elle, les vaccins ne fonctionnent pas, ils sont « un produit qui vous donne des effets secondaires. Même si vous vous faites vacciner, vous pouvez toujours développer la maladie. Il n’y a personne pour vous aider dans le sens du service à la clientèle. »

Marie affirme avoir 12 000 followers sur les réseaux sociaux. Elle est optimiste quant à son message anti-vax implacable. À l’avenir, elle pense que la vaccination sera similaire aux scandales de santé connus dans le passé, comme ceux de l’amiante et du tabac.

Les frontières entre les anti-vaxxers engagés et l’hésitation à la vaccination sont souvent floues. Le sociologue Jeremy Ward est un expert en la matière, il dit que la méfiance envers les autorités de santé publique françaises tient des explications:

« La raison pour laquelle il y a peut-être plus d’hésitation en France que dans d’autres pays est qu’en France nous avons eu plus de débat public sur la sécurité des vaccins. Nous avons eu le débat sur la sécurité du vaccin contre l’hépatite B à la fin de la Années 90. Puis en 2009, nous avons eu le débat sur le H1N1flu, puis sur l’infection HPV, puis sur les adjuvants aluminium, puis sur les vaccins combinés. Les 10 dernières années ont été très difficiles « .

Solutions à l’hésitation à la vaccination

Mais comment les autorités sanitaires françaises peuvent-elles gagner en crédibilité, s’opposer au message anti-vax et convaincre les sceptiques vaccinaux?

Jeremy Ward a quelques réponses à cette question difficile. Il pense que «la première solution est d’écouter et de prendre en considération les préoccupations des gens, car une première réaction pourrait autrement être de les rejeter et de simplement traiter les gens comme s’ils étaient des mères hystériques. C’est aussi plein d’implications sexistes. Nous savons que c’est Il est très important de ne pas laisser circuler de fausses idées sans réponse; il suffit d’une petite déclaration pour dire qu’un rapport sur ce sujet est en cours. Enfin, en plus d’une bonne communication, nous avons besoin de transparence. Nous devons donner accès aux demandes de renseignements sur effets secondaires et effets indésirables « .

Des efforts pour renforcer la transparence autour du COVID-19 sont en cours. Cela pourrait expliquer pourquoi les derniers sondages montrent maintenant que plus de Français sont prêts à recevoir le coup.