De la couture et de la broderie à l’haltérophilie, le parcours intéressant d’Achinta Sheuli

Au cours des 2-3 dernières années, Achinta Sheuli s’est imposé comme l’un des jeunes haltérophiles les plus talentueux du pays. Il a remporté sa première médaille internationale de niveau senior aux Championnats du Commonwealth en 2018 et l’année dernière, il a décroché l’argent aux Championnats du monde juniors chez les hommes de 73 kg, établissant ainsi le record national.

Sur la base de ses récentes performances, Achinta a été sélectionné dans l’équipe indienne d’haltérophilie de 12 membres pour Birmingham 2022 et fera ses débuts aux Jeux du Commonwealth.

Achinta est soutenu par la bourse de la Fondation Reliance qui offre aux athlètes de multiples sports un soutien pour l’entraînement et les compétitions, le mentorat et l’accès à la science du sport moderne et à l’assistance médicale d’experts de l’hôpital Sir HN Reliance Foundation.

Issu d’un milieu pauvre, Anchinta a été contraint de coudre et de broder pour aider à augmenter les revenus de sa famille avec son frère après le décès de leur père, un ouvrier de la ville de Howrah au Bengale occidental. Achinta s’était mis à l’haltérophilie inspiré par son frère, qui irait dans un gymnase local.

S’étant établi dans l’équipe, Achinta utilise maintenant l’haltérophilie pour gagner sa gloire et celle du pays, améliorant sa vie et celle de sa famille grâce à ce sport.

Extraits :

Q : Comment s’est passée votre préparation pour les Jeux du Commonwealth ?

R : Ça se passe bien. Je m’y prépare depuis plus d’un mois.

Q : Dans quelle mesure êtes-vous sûr de remporter l’or à vos premiers Jeux du Commonwealth ?

R : Je vais me concentrer et performer au mieux de mes capacités, et quel que soit le résultat, je veux donner le meilleur de moi-même. Je vais travailler dur pour cela.

Q : À quel point votre parcours a-t-il été difficile et quel est votre objectif ultime en haltérophilie ?

R : Mon objectif est de me qualifier et de représenter l’Inde aux Jeux Olympiques.

Q : Vous venez du Bengale occidental où les jeunes aiment les sports comme le cricket, le football et le tennis de table. Comment êtes-vous venu à l’haltérophilie ?

A : Dans ma ville, il n’y avait pas beaucoup de choix pour le sport. J’aimais l’haltérophilie et c’est devenu mon choix, et maintenant j’aime ce sport.

Q : Vous avez remporté votre première médaille internationale au niveau senior à l’âge de 18 ans. Pensez-vous avoir été en mesure de tenir cette promesse jusqu’à présent ?

R : Je me concentre sur la performance et je l’ai améliorée au fil des ans. Il ne s’agissait pas de gagner des médailles mais de se concentrer sur la performance.

Q : Qui aimeriez-vous remercier en premier si vous remportez une médaille ici à Birmingham ?

R : Mon entraîneur Vijay Sharma monsieur et ma famille. Ils m’ont beaucoup soutenu et m’ont aidé à arriver ici.

Q : Quelle est votre idole en haltérophilie ?

R : Mirabai Chanu est mon idole.

Q : Vous venez d’un milieu modeste. Comment avez-vous pu aider votre famille grâce à l’haltérophilie ?

R : Grâce au sport, j’ai pu aider ma famille et je la soutiens autant que possible.

Q : Cousez-vous et brodez-vous toujours pendant votre temps libre, car certaines personnes pensent que cela aide à développer la patience ?

R : Pour aider et développer la patience, je suis une discipline très stricte et je m’assure de la suivre. Au-delà de cela, je parle gentiment à tout le monde et cela m’aide toujours à rester calme.

Q : Un peu sur l’équipe de soutien et ceux qui vous soutiennent – Reliance Foundation, SAI, Sports Ministry ?

R : Depuis que j’ai été parrainé par la Reliance Foundation, j’ai reçu beaucoup de soutien, et le soutien joue un rôle important. J’ai le soutien de physiothérapeutes pour m’aider à récupérer, de nutritionnistes pour m’assurer de suivre un régime alimentaire et de psychologues pour être fort mentalement et ils sont tous là pour m’aider et me soutenir.

Q : Que faites-vous d’autre pour améliorer le côté mental de votre jeu ?

R : Je suis les techniques qui sont enseignées pendant la formation et je me concentre sur elles et je les répète sans cesse dans ma tête et mon plan, et cela me donne une clarté sur ce que je dois faire exactement. Je m’assure également que lorsque je me réveille le matin, je médite également pendant un certain temps. Mais j’ai une solide équipe de soutien et tout ce dont j’ai besoin, je contacte toujours mon entraîneur Vijay Sharma monsieur et il m’aide à trouver la solution.

