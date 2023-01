De la course pour Dame Debs au tricot pour l’Ukraine – nous remercions nos aimables lecteurs qui ont creusé profondément pour The Sun dimanche

MALGRÉ la crise du coût de la vie, nos aimables lecteurs ont creusé profondément l’année dernière pour des causes défendues par The Sun dimanche.

Qu’il s’agisse de tricoter des couvertures pour les familles touchées par la guerre en Ukraine, de faire des courses caritatives pour la recherche sur le cancer ou d’aider à créer des souvenirs pour un enfant gravement malade, VOUS êtes tous intervenus.

Caitlin Passey, 9 ans, rencontre le top des charts Ed Sheeran à Munich en septembre

Grâce en partie à vos généreux dons, le fonds de Dame Debs a collecté plus de 7,5 millions de livres sterling pour la recherche sur le cancer de l’intestin 1 crédit

Clare O’Reilly revient sur certains des appels auxquels vous avez répondu. . .

Cartes de Noël pour les enfants

KIDS s’est mis au travail en août pour concevoir des cartes de Noël à vendre à Tesco afin de collecter des fonds pour les enfants atteints de cancer.

Stanley Deamer, quatre de Dunmow, Essex, Mia-Rose Hall de Birmingham, sept ans, et Takiera Headley, de Shrewsbury, ont été les gagnants choisis par un jury comprenant la chroniqueuse Sun Karren Brady et l’auteur-illustratrice pour enfants Liz Pichon, créatrice des livres de Tom Gates .

Leurs cartes ont été mises en vente pour soutenir l’association caritative Children With Cancer et financer la recherche sur la maladie ainsi que des cadeaux pour les garçons et les filles hospitalisés pendant la saison des fêtes.

Caitlin Passey

L’enfant de neuf ans a reçu un diagnostic de maladie de Batten, une maladie dégénérative rare du système nerveux, fin 2021.

Cela la rend déjà aveugle et la laissera probablement dans un fauteuil roulant et atteinte de démence à l’adolescence.

Mais après avoir lu comment les parents Naomi et Nick avaient besoin de 200 000 £ pour payer les adaptations de leur maison à Over, Cambs, et pour créer une «liste de souvenirs» d’aventures pour leur enfant, vous vous êtes rallié.

Grâce à votre générosité, la famille a visité DisneyWorld en Floride, ainsi que les studios de cinéma Harry Potter près de Londres et a même pu rencontrer Ed Sheeran lors d’un de ses concerts, à Munich, en Allemagne.

Tricoter pour l’Ukraine

WE a lancé cette campagne en octobre.

Alors que les températures nocturnes dans le pays déchiré par la guerre atteignaient moins 20 ° C, des enfants jusqu’à un centenaire ont ramassé des aiguilles pour tricoter des milliers de couvertures.

Nos partenaires caritatifs Operation Orphan, Ukraine Appeal et One Woman ont ensuite aidé à les expédier.

Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré: “La générosité a été une source d’inspiration.”

Run for Debs

APRÈS que la chroniqueuse de Sun Dame Deborah James soit décédée d’un cancer de l’intestin en juin, nous vous avons demandé de vous joindre aux courses pour son fonds BowelBabe.

Le militant était un coureur passionné, se joignant à de nombreuses courses de collecte de fonds et courant vers et depuis des rendez-vous médicaux.

Dans sa mémoire, vous avez couru et marché n’importe quelle distance de 1 km à 100 km.

Grâce en partie à vos généreux dons, le fonds de Debs a collecté plus de 7,5 millions de livres sterling pour la recherche sur la maladie qui lui a coûté la vie et pour promouvoir la sensibilisation.

Maman Idole

WE a invité les nominations au début de l’année dernière pour la maman la plus incroyable – avec un premier prix de 10 000 £ d’une croisière Royal Caribbean, des fleurs et une séance photo avec le légendaire photographe Sun Arthur Edwards.

La gagnante, parmi des milliers de noms, était la travailleuse de la sécurité de l’aéroport Teresa Witherington, 55 ans, qui, après le décès de sa fille Shelby peu après l’accouchement, a pris sa petite-fille Bella, maintenant cinq ans, comme la sienne.

La super-grande commence ses quarts à 3 heures du matin pour qu’elle puisse rentrer à la maison pour la petite Bella.

Gran Teresa Witherington s’occupe de la petite Bella, 5 ans, après la mort de sa mère Shelby 1 crédit

Brad Moore d’Operation Orphan avec vos couvertures tricotées 1 crédit