De la Coupe du monde aux entretiens d’embauche, pourquoi on s’étouffe quand ça compte le plus

Flop Sweat : pourquoi nous nous étouffons quand c'est le plus important

À un moment donné de la Coupe du monde au Qatar, les fans de football du monde entier seront scotchés à l’un des moments les plus tendus de tous les sports : un joueur posera le ballon sur un point blanc peint sur le gazon et tentera un penalty avec un match crucial en jeu – peut-être même la finale elle-même.

Il se tiendra à 12 mètres du but, visant un filet de huit mètres de large, avec très peu de choses pour l’arrêter, à part la supposition d’un gardien de but et ses propres nerfs.

Et pourtant, même les meilleurs joueurs professionnels s’étouffent parfois sous le poids de ce moment. Il suffit de demander aux fans anglais de parler de la demi-finale de la Coupe du monde en 1990. Ou des Italiens de la finale de 1994. Tous deux ont regardé avec une misère choquée alors que leurs joueurs naviguaient sur les pénalités haut et loin du but.

Sian Beilock, spécialiste des sciences cognitives et auteur de Choke : ce que révèlent les secrets du cerveau pour bien faire les choses quand il le fautdit que ces joueurs sont probablement tombés dans un piège commun.

“Dans ces situations de stress élevé, nous nous inquiétons. Nous nous inquiétons de la situation, de ses conséquences, de ce que les autres penseront de nous”, a déclaré Beilock, qui est également président du Barnard College de l’Université de Columbia. “Et l’une des façons dont nous essayons de contrôler cela est d’essayer de contrôler ensuite ce que nous faisons.”

Lorsque nous maîtrisons des habiletés comme botter un penalty ou jouer au golf, nous avons tendance à ne pas penser à chaque étape, a déclaré Beilock à CBC Radio. IDÉES. Mais lorsque nous essayons consciemment de contrôler une action que nous avons appris à faire sans réfléchir, les choses peuvent s’effondrer.

“C’est un peu étrange de penser que prêter attention à quelque chose pourrait le blesser. Mais nous avons tous vécu cette expérience. Imaginez si je vous demandais de descendre les escaliers et de penser à votre genou. Pendant que vous faites cela, vous ‘ je tomberai sur ton visage.”

Les clients d’un restaurant italien à New York réagissent alors que l’Italien Roberto Baggio rate le dernier penalty et perd la Coupe du monde 1994 face au Brésil. (Getty Images)

“Paralysie par l’analyse”

Beilock appelle ce phénomène “la paralysie par analyse” – et c’est un phénomène qui peut aussi affliger des musiciens, comme Carolyn Christie.

“Je n’ai jamais eu à penser à la façon dont un doigt bougerait, ni à ma pression atmosphérique ou à quoi que ce soit d’autre, parce que je l’avais pratiqué et que je le savais à fond. Et en pensant que je dois déplacer mon petit doigt vers la droite, puis vers le bas, j’ai déjà raté la note [by] trop réfléchir », a déclaré Christie, une ancienne flûtiste de l’Orchestre symphonique de Montréal.

Pendant une grande partie du début de la carrière de Christie avec la symphonie, les musiciens n’ont pas reçu beaucoup d’outils pour faire face à l’anxiété ou au trac, a déclaré Christie.

Mais elle a dit que ses yeux se sont ouverts lorsqu’elle a invité sa nièce, qui étudiait la psychologie du sport, à s’adresser aux professeurs et aux étudiants de l’Université McGill, où Christie est également professeure agrégée. Le sujet? Performances sous pression.

“C’est la première fois que je pensais que ce n’était pas seulement moi qui m’inquiétais du trac.”

Christie a ensuite obtenu un diplôme en psychologie du sport et forme maintenant des musiciens aux compétences mentales de la performance.

Comment lutter contre l’étouffement

Selon les experts, il existe plusieurs techniques courantes pour lutter contre l’étouffement, notamment la respiration, la méditation et la visualisation.

Au-delà de cela, lorsque les nerfs s’embrasent, nous pouvons choisir d’interpréter notre cœur battant et nos paumes moites d’une manière qui améliore nos performances. Études ont montré que lorsque les gens se disent qu’ils sont excités plutôt que nerveux, ils obtiennent de meilleurs résultats.

Et l’étouffement n’affecte pas seulement les athlètes et les musiciens, mais peut également apparaître dans d’autres situations à haute pression, telles que les entretiens d’embauche ou les tests de mathématiques. Dans ces cas, l’inquiétude prend de la place dans notre mémoire de travail, ce qui nuit à la performance.

“Il est très difficile de compter et de faire des multiplications quand je m’inquiète dans ma tête, car cela utilise le même langage et les mêmes systèmes de mémoire”, a déclaré Beilock.

“La seule chose à laquelle il ne faut pas penser, bien sûr, est de savoir si nous allons bien ou non”, a déclaré Noa Kageyama, psychologue de la performance à la Juilliard School de New York, qui gère également le blog et le podcast Bulletproof Musician .

“Au lieu d’auto-contrôler et d’évaluer ce qui sort réellement de notre instrument, il est plus utile de se concentrer sur le son que nous voulons sortir de notre instrument.”

Une autre clé est d’apporter une certaine pression dans vos séances d’entraînement, selon Beilock – pour combler l’écart entre l’entraînement et la réalité.

“S’entraîner sous le stress est l’un des meilleurs moyens de se préparer à une situation stressante”, a-t-elle déclaré.

REGARDER | Comment Ryan Reynolds surmonte le trac :

‘petit gars’ qui aide Ryan Reynolds à faire face au trac L’acteur Ryan Reynolds parle à l’animateur de CBC The National, Ian Hanomansing, de la façon dont il surmonte son trac avec l’aide de son alter ego intérieur.

La pratique de la performance rend parfait

Lorsque les étudiants entrent dans une petite salle du Royal College of Music de Londres, en Angleterre, ils sont frappés par des projecteurs et la vue du public juste devant eux – projetée sur l’écran.

Grâce à un simulateur de performance mis en place par Aaron Williamon et ses collègues du Center for Performance Science de Londres, le public virtuel est interactif, grandeur nature et parfois distrayant.

“Ils font des choses comme tousser, éternuer, parfois leur téléphone se déclenche. Et nous pouvons contrôler toutes ces réactions depuis les coulisses pendant que l’étudiant est sur scène”, a déclaré Williamon, ajoutant qu’ils peuvent également contrôler l’enthousiasme avec lequel le public applaudit. la fin.

“Le but est de développer ces compétences de préparation, de livraison et de révision qui peuvent être systématiquement étudiées, examinées et améliorées”, a-t-il déclaré.

Il s’agit de contrôler votre cerveau. Il s’agit de comprendre vos propres processus mentaux. – Niklas Häusler, neuroscientifique

À environ 350 kilomètres au nord de Londres, le Liverpool Football Club, l’une des meilleures équipes de football d’Angleterre, exploite la puissance des neurosciences pour sa pratique de la performance. Le club a fait appel à une société allemande appelée Neuro 11 pour offrir une formation de pointe sur les tirs au but et autres situations stressantes.

Niklas Häusler, fondateur et PDG de l’entreprise, assiste aux sessions de formation de Liverpool. Lui et ses collègues attachent des électrodes à la tête des joueurs et leur font tirer des tirs au but. Häusler montre ensuite aux joueurs leurs scanners cérébraux et les aide à déterminer ce qui est une distraction et quelles routines mentales sont utiles.

“Et puis étape par étape, session par session, nous améliorons cela. Il s’agit de contrôler votre cerveau. Il s’agit de comprendre vos propres processus mentaux”, Hausler a dit.

Dani Carvajal du Real Madrid, à gauche, regarde Andrew Robertson de Liverpool, à droite, atteindre le ballon lors de la Ligue des champions de l’UEFA, le 28 mai 2022. Robertson dit qu’après avoir appris des scanners cérébraux comment éviter la distraction pendant un match, il a pu mieux performer sur le terrain. (Franck Fife/AFP via Getty Images)

Chaque joueur développe sa propre routine pour tirer des pénalités – certains regardent l’herbe, d’autres regardent la cible, a expliqué Häusler.

Le joueur de Liverpool, Andy Robertson, a déclaré qu’il pensait que les scanners cérébraux l’avaient aidé. La saison dernière, Liverpool a remporté deux tournois majeurs aux tirs au but.

“Avant qu’ils n’arrivent, c’était plus juste: lancer le ballon et, vous savez, quel que soit le nombre de pas à faire, ou tout ce que j’ai fait avant cela”, a déclaré Robertson. “Maintenant, je suis juste ma routine.”

Ainsi, lorsqu’un joueur de la Coupe du monde se présente inévitablement pour tirer le penalty crucial qui décidera du sort sportif de sa nation, le résultat pourrait dépendre de ce qui se passe dans l’esprit de ce joueur autant que de ses compétences athlétiques.

Ce sera un exemple public et à fort enjeu d’une caractéristique du comportement humain que les scientifiques et les chercheurs apprennent encore à comprendre.

Mais cela ne facilitera pas la lecture.

Invités dans cet épisode :

Sian Beilock est un scientifique cognitif et auteur de Choke : ce que révèlent les secrets du cerveau pour bien faire les choses quand il le faut et Comment le corps connaît son esprit. Elle a récemment été nommée présidente élue du Dartmouth College.

Sandra Bezic est une ancienne olympienne et championne canadienne de patinage artistique (avec son frère Val), et est maintenant productrice, réalisatrice et chorégraphe.

Caroline Christie est un membre retraité de la section de flûte de l’Orchestre symphonique de Montréal. Elle enseigne maintenant la flûte classique à McGill et est également consultante certifiée en habiletés mentales.

Niklas Hausler est un neuroscientifique et co-fondateur et PDG de la start-up allemande Neuro 11.

Noa Kageyama est psychologue de la performance. Il tient un blog et un podcast, Musicien à l’épreuve des balles.

Elisabeth Manley a été médaillée d’argent mondiale et olympique en patinage artistique en 1988 et est maintenant coach de vie pour cadres.

Jennifer Monton est cor solo de l’Orchestre de Philadelphie.

Aaron Williamon est à la tête du Centre for Performance Science, un partenariat entre le Royal College of Music et l’Imperial College de Londres.

Écrit et produit par le contributeur IDEAS Peter Brown.