De la combinaison d’Ekin-Su à la robe décolletée de Holly Willoughby, ce sont les tenues de télé les plus critiquées de tous les temps…

ROBE, HORREUR ! Ce sont les tenues les plus scandaleuses à présenter à la télé – si on en juge uniquement par le nombre de plaintes à l’Ofcom.

Ekin-Su Culculoglu est la dernière célébrité à ressentir la colère des prudes de la nation lorsqu’elle a joué dans ce justaucorps nu sur Dancing On Ice le week-end, déclenchant 112 plaintes auprès du régulateur de la diffusion.

Mais le gagnant de Love Island n’est pas le pire “délinquant”, avec des stars de renom comme Amanda Holden de BGT et les chanteuses Rita Ora et Jennifer Lopez également critiquées pour leur look.

Katy Docherty revisite les tenues jugées les plus vulgaires par les téléspectateurs.

J-Lo : 100 plaintes

LA chanteuse américaine n’a jamais été du genre à hésiter devant un costume étriqué, mais un téléspectateur a qualifié son apparition à BGT en 2013 de “pornographique”.

Vêtue d’un body noir taille haute révélateur, de bottes hautes et d’un châle en fourrure, J-Lo est même tombée à genoux et a écarté ses jambes de manière provocante.

Un téléspectateur a tweeté: “J’ai un peu trop vu Jennifer Lopez – censée être une émission familiale?”

J-Lo a déclaré plus tard: “J’ai porté la même tenue aux Billboard Awards (aux États-Unis) et cela n’a suscité aucune controverse.”

Christina & Rihanna : 4 250 plaintes

QUAND vous réservez à la fois Christina Aguilera et Rihanna pour jouer dans un spectacle familial, vous demandez un double problème.

Ils sont apparus sur la finale de The X Factor en 2010, laissant des milliers de téléspectateurs indignés par leurs tenues étriquées et leurs routines torrides.

Alors que Rihanna chantait What’s My Name dans un deux-pièces coloré, Christina – vêtue d’une mini-robe décolletée – a entonné deux chansons du film Burlesque avec des mouvements de danse suffisamment suggestifs.

Des plaintes ont été déposées auprès d’Ofcom et d’ITV, les téléspectateurs affirmant que la chorégraphie était inappropriée pour une émission d’avant-bassin versant.

Le régulateur a ensuite établi des directives strictes pour les émissions diffusées avant 21 heures.

Scherzy : 419 plaintes

LES Pussycat Dolls se sont réunies sur The X Factor: Celebrity en 2019, mais c’est la combinaison à peine présente de la chanteuse Nicole Scherzinger qui a fait la une des journaux.

La troupe burlesque devenue groupe de filles est célèbre pour ses routines torrides et ses tenues étriquées, mais le pur tout-en-un de Nicole a attiré 419 téléspectateurs tenant leurs perles et se plaignant à l’Ofcom.

Le chanteur des Buttons a riposté : « Nous n’essayons pas de contrarier qui que ce soit. Nos vrais fans connaissent notre intention.

“Nos vrais fans savent que nous donnons du pouvoir et que nous venons d’un lieu fort en tant que chanteurs et danseurs.”

Holly : 52 plaintes

La PRÉSENTATEUR Holly Willoughby a pensé qu’elle ferait une déclaration dans cette robe décolletée Dany Atrache pour la première de la saison Dancing On Ice en 2021.

Mais la robe a reçu un accueil glacial, avec des plaintes selon lesquelles elle était trop “révélatrice” et a montré ses seins.

Amanda : 663 plaintes

DEFIANT Amanda Holden refuse toujours de se couvrir après que la robe Julien Macdonald de 11 240 £ qu’elle portait sur BGT en 2017 ait attiré 663 plaintes.

Le juge, qui a été critiqué en 2020 pour une autre tenue décolletée, a déclaré: “C’est tout ce dont tout le monde semble parler.”

Actualités Splash

La robe d’Amanda Holden en 2017 a attiré 663 plaintes[/caption]

Rita : 428 plaintes

THE One Show a reçu des centaines de plaintes après l’apparition de Rita Ora en 2015.

Promouvant une série de The Voice où elle était autrefois juge, la pop star a tout laissé traîner dans un blazer blanc.

La BBC a déclaré: “Si nous avions été consultés, nous aurions demandé qu’elle porte quelque chose de plus approprié pour 19 heures.”

Danny & Dermot : 0 plaintes

IL n’est pas surprenant que lorsque les hommes en révèlent un peu trop, les téléspectateurs se plaignent peu.

Les fans se sont déchaînés sur les réseaux sociaux après que Danny Dyer – qui jouait Mick Carter – ait porté ces chinos collants dans un épisode d’EastEnders en 2016.

Bbc

Les fans se sont déchaînés sur les réseaux sociaux après que le personnage de Danny Dyer ait porté ces chinos collants dans un épisode d’EastEnders[/caption] TVI

Dans la scène, Sharon Mitchell a plaisanté: “Donc, les rumeurs sont vraies.”

Et lorsque Dermot O’Leary a présenté les défis du bootcamp de The X Factor en 2016 dans un pantalon beige moulant, un spectateur a tweeté : “Qu’est-ce que Dermot cache ?”