SAN FRANCISCO (AP) – Le maire de Denver s’envole pour le Mississippi pour passer Thanksgiving avec sa famille – après avoir exhorté les autres à rester à la maison. Il dit plus tard qu’il pensait avec «mon cœur et non ma tête». Un maire de Pennsylvanie interdit les repas à l’intérieur, puis mange dans un restaurant du Maryland. La gouverneure de Rhode Island est photographiée lors d’un événement œnologique à l’intérieur alors que son État fait face à la deuxième -le taux de virus le plus élevé.

Alors que les gens pèsent s’il est sûr d’aller au travail ou à l’épicerie, le maire d’Austin, au Texas, se rend à Cabo San Lucas, au Mexique, à bord d’un jet privé après avoir organisé un mariage pour 20 ans. Le gouverneur de Californie dîne dans un restaurant français chic avec lobbyistes, aucun ne portant de masque, un jour après que le maire de San Francisco soit venu pour une fête d’anniversaire. Tous deux avaient récemment imposé des règles strictes aux restaurants, aux magasins et aux activités pour ralentir la propagation du virus.

Au grand dam du public, certains dirigeants politiques américains ont été surpris en train de prêcher une chose sur le coronavirus et d’en pratiquer une autre.

Bien sûr, les politiciens ont longtemps été appelés à l’hypocrisie. Mais pendant une pandémie qui a contraint des millions de personnes à l’isolement et laissé beaucoup de gens sans chèque de paie, de telles actions peuvent ressembler à une insulte personnelle – renforçant l’idée «que certaines personnes n’ont tout simplement pas à suivre les règles tandis que nous autres le faisons», dit Rita Kirk, professeur de communication à la Southern Methodist University.

Et cela, à son tour, fait allusion à des questions encore plus profondes.

Dans une monarchie, un roi ou une reine est spécial, né du rôle, jeté comme au-dessus des autres. Dans une dictature, le dirigeant prend souvent plus de butin que le gouverné. Mais dans une société démocratique, où les dirigeants sont choisis parmi ceux-là mêmes qui doivent respecter leurs décisions, que se passe-t-il lorsque les responsables agissent d’une manière qui suggère qu’ils sont au-dessus de ceux qui ne le sont pas?

Il est facile de voir les politiciens bafouer leurs propres règles comme un échec moral. Ils sont chargés de travailler dans l’intérêt supérieur de la société et de servir d’exemple en cas de crise. Mais l’hypocrisie de l’ère pandémique n’a fait qu’aggraver la polarisation à une époque déjà marquée par la division, enhardissant ceux qui doutent de la gravité du virus et en divisant les réponses des gens sur la base des affiliations politiques.

Pour Erica Bohn, 49 ans, qui n’a pas serré ses enfants adultes dans ses bras depuis mars, c’est comme une gifle.

«La déconnexion est vraiment déroutante pour moi. Ce sont des gens intelligents, bien éduqués et bien informés qui devraient être mieux informés », a déclaré Bohn, un consultant financier de Champaign, dans l’Illinois. «Il n’est pas étonnant que les gens soient confus ou ne croient pas ce que disent les politiciens.»

On pourrait se demander s’il est même raisonnable de croire que les politiciens ont une autorité morale ou devraient respecter les normes que beaucoup de gens n’ont pas pu suivre alors que la pandémie se prolonge. La réponse dépend du message des dirigeants élus.

«Les gens détestent l’hypocrisie», déclare Daniel Effron, professeur agrégé de comportement organisationnel à la London Business School. «Ils condamneront le même échec moral beaucoup plus sévèrement de la part de quelqu’un qui prêche une norme différente.

La réponse au comportement hypocrite des dirigeants dépend fortement de l’affiliation politique, disent les experts. Les gens ont tendance à rationaliser une transgression de la part de quelqu’un avec qui ils sont d’accord ou de respect mais qui se jettent sur les opposants politiques pour les mêmes actions.

Il y a aussi un effet plus large. Les politiciens qui sapent les messages officiels sur les virus pourraient rendre plus difficile la nécessité pour les Américains de suivre les précautions, en particulier ceux qui peuvent croire que le COVID-19 n’est pas si dangereux dans un pays dont le président a été accusé d’avoir minimisé le virus qui a tué plus de 300000 personnes.

«Ils sont probablement moins susceptibles de suivre les consignes de sécurité COVID», déclare Jeff Stone, professeur de psychologie à l’Arizona State University.

Certains de ceux avec les messages de virus les plus puissants font partie de la foule «faites ce que je dis, pas ce que je fais». Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, prévoyait d’héberger une famille élargie pour Thanksgiving jusqu’à ce que les réactions du public lui fassent réfléchir à deux fois. travail législatif dans une arène de la NBA pour assurer la distanciation sociale, mais ensuite un groupe de législateurs s’est dirigé ensemble vers un restaurant.

Le contrecoup n’est pas uniquement américain. Les gens ont été scandalisés lorsque l’architecte en chef des règles de verrouillage de l’Angleterre a conduit de Londres à la maison balnéaire de son père après que lui et sa femme aient été soupçonnés d’avoir le virus, violant les règles de voyage du pays. Il a depuis perdu son emploi et fait maintenant l’objet d’une enquête de la police.

Mais l’hypocrisie est perçue différemment dans les cultures plus individualistes, comme les États-Unis, par rapport à celles qui tendent à être collectives. En Chine, par exemple, les normes sociétales ont souvent tendance à pencher en faveur de la promotion de l’harmonie sociale.

Dans une culture individualiste, si quelqu’un dit une chose mais en fait une autre, «la façon dont ils expliquent cela, c’est que la personne essaie de nous tromper … essayant de paraître plus vertueuse qu’elle ne le sont vraiment», dit Effron. Dans une culture collectiviste, les gens peuvent pardonner l’incohérence s’il y a des explications à cela.

« Ce n’est pas que les gens en Asie acceptent l’hypocrisie », dit-il. « C’est que dire une chose et en faire une autre ne compte pas toujours comme de l’hypocrisie, il s’agit d’essayer de faire ce qui est juste dans différentes situations. »

À un moment critique où les infections, les hospitalisations et les décès au COVID-19 augmentent aux États-Unis, les dirigeants ont une grande responsabilité en «vendant ce message au public», déclare Melinda Jackson, professeur de sciences politiques à l’Université d’État de San Jose.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a répondu pendant des semaines à des semaines de questions pour savoir s’il était un messager crédible du coronavirus après avoir mangé avec un groupe. Le démocrate a appelé cela une erreur de jugement mais a ignoré les questions de savoir si les Californiens peuvent encore lui faire confiance. Un effort croissant pour recueillir suffisamment de signatures pour un vote de rappel montre que beaucoup en ont assez.

Pour Bohn, la femme de l’Illinois qui est recroquevillée, il semble que les politiciens aient oublié qui paie leur salaire – et qui ils sont censés servir.

« Le manque de conscience de soi dans la politique américaine est juste quelque chose d’autre », dit-elle. « Ils perdent tout sens de ce que signifie servir une circonscription. »