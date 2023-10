De la chute du Dow Jones au rallye de vendredi, voici pourquoi la semaine de marché a été violente

Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York pendant la séance matinale du 4 octobre 2023 à New York.

Lorsque le gouvernement a publié vendredi matin le rapport sur l’emploi de septembre, la première réaction du marché a été que c’était trop beau pour être… bon. Le Bon du Trésor à 10 ans a chuté de près de 2%, le marché boursier semblait prêt à terminer la semaine, ajoutant encore plus de dégâts aux 400 points de mardi. Moyenne industrielle Dow Jones baisse, et l’outil CME FedWatch permettant de prédire si la Réserve fédérale augmentera les taux d’intérêt le 1er novembre a augmenté les chances d’une hausse de 10 points de pourcentage.

Oops.

Le S&P500 a atteint son plus bas niveau à 10 h 08, heure de l’Est, et a clôturé la journée en hausse de 1,2 %. Le 10 ans a atteint son plus bas vers 10h50 et a récupéré environ un tiers de ses pertes. Et les probabilités d’une nouvelle hausse des taux, qui avaient légèrement augmenté en début de journée, ont de nouveau reculé. Pourquoi? Car, malgré les 336 000 créations d’emplois annoncées par le ministère du Travail, les données de cette semaine montrent plus de signes de refroidissement du marché du travail que de signes de chaleur : surtout, une mesure principale de l’inflation des salaires a enregistré sa plus faible augmentation depuis juin 2021, s’approchant d’un niveau record. niveau conforme à l’objectif d’inflation de 2 % de la Fed.

« Je ne pense pas que les données de la semaine indiquent que le marché du travail a besoin de taux d’intérêt plus élevés », a déclaré Daniel Zhao, économiste principal de la plateforme de carrière Glassdoor.com. « La croissance des salaires a été beaucoup plus faible que prévu. »

Tout d’abord, les détails. Le gouvernement a annoncé vendredi que l’économie avait créé 336 000 emplois en septembre et avait également créé 119 000 emplois de plus en juillet et août que prévu. Mais le revenu horaire moyen n’a augmenté que de 0,2 %, ce qui a largement atténué les craintes selon lesquelles un marché du travail tendu continuerait à propulser l’inflation. Les raisons incluent une participation plus élevée au marché du travail et une population active croissante stimulée, en partie, par une augmentation de l’immigration cette année.

Le modeste gain du coût de rémunération fait suite à des gains de 0,2 % en août et de 0,4 % en juillet, ce qui correspond à un taux annuel de 3,3 %, s’il persiste dans les mois à venir, a déclaré Elizabeth Crofoot, économiste principale au travail basée à Washington. -société d’analyse Lightcast. (L’inflation du coût de la main-d’œuvre sur un an était de 4,2 %, la plus faible depuis la mi-2021). Le la hausse au troisième trimestre a été à peu près la même qu’en 2018 et 2019, lorsque la mesure d’inflation préférée de la Fed a enregistré un gain moyen de 1,7 %, selon Zhao.

« Vous voulez voir environ 3,5%, soit 2% d’inflation et 1,5% de croissance de la productivité », a déclaré Crofoot, notant que le même indice a augmenté d’environ 5% par an au deuxième trimestre. « Et nous en sommes proches. »

La raison pour laquelle les gains salariaux peuvent dépasser l’objectif d’inflation de 2 % de la Fed est que les coûts de main-d’œuvre ne représentent qu’une partie du tableau de l’inflation et que les prix des biens ont baissé ces derniers mois. L’inflation des biens durables, par exemple, est en fait négative pour l’année dernière, alors que la flambée des prix des voitures d’occasion en 2021 a commencé à se corriger. Ainsi, le niveau de croissance des salaires que la Fed souhaite voir, pour s’assurer que son objectif d’inflation de 2 % soit à portée de main, n’a pas besoin d’être bien en dessous de son niveau actuel, a déclaré Crofoot.

Le fossé entre les économistes et les investisseurs obligataires

Les économistes et les investisseurs obligataires ont vu toute la semaine deux images différentes dans les données sur l’emploi, a déclaré Crofoot.

Mardi, le rapport mensuel sur les offres d’emploi et la rotation de la main-d’œuvre, connu sous le nom de rapport JOLTS, a provoqué les baisses – qui ont fait grimper les rendements des bons du Trésor de 12 % le mois dernier, alors que les taux hypothécaires ont augmenté d’un demi-point de pourcentage – en révélant que le L’économie comptait environ 9,6 millions d’offres d’emploi à la fin du mois d’août, soit 690 000 de plus qu’en juillet.

Mais les économistes se sont concentrés sur le taux de démissions, ou le pourcentage de travailleurs qui ont quitté leur poste, qui est considéré comme une mesure plus précise du nombre de travailleurs qui ont changé pour obtenir un salaire plus élevé ailleurs. Ce taux est resté inchangé à 2,3 % des travailleurs, en baisse de 15 % l’année dernière et revenu aux niveaux d’avant la pandémie. Le taux de licenciements est également resté inchangé en août à 1,1 %.

Les chiffres qui comptent le plus cette semaine sont ceux qui laissent présager un atterrissage en douceur, a déclaré Jan Hatzius, économiste en chef de Goldman Sachs. La Fed n’a pas pour objectif de créer du chômage pour le plaisir, a déclaré Hatzius sur CNBC – sa mission est d’équilibrer le plein emploi et la stabilité des prix.

Cela fait des nouvelles indications selon lesquelles la stabilité des prix est à portée de main les chiffres les plus importants, a déclaré Crofoot. Dans le rapport JOLTS, par exemple, le plus grand nombre d’offres d’emploi importe moins, car bon nombre de ces emplois ne seront jamais pourvus, a-t-elle déclaré.

« C’est sur l’inflation que la Fed se concentre », a déclaré Hatzius. « Ils ne veulent pas créer une économie faible pour le seul plaisir. »