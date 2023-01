De la Chine au Japon, le froid extrême s’empare de l’Asie de l’Est. Les experts disent que c’est la “nouvelle norme”

Hong Kong

Des dizaines de millions de personnes à travers l’Asie de l’Est ont bravé une violente vague de froid mercredi alors que des températures inférieures à zéro et de fortes chutes de neige ont provoqué le chaos des voyages pendant les vacances du Nouvel An lunaire, les experts du climat avertissant que de tels événements météorologiques extrêmes étaient devenus la “nouvelle norme”.

La Corée du Sud a émis des avertissements de neige abondante cette semaine alors que les températures dans la capitale Séoul sont tombées aussi bas que moins 15 degrés Celsius (moins 5 degrés Fahrenheit) et ont chuté à des niveaux record dans d’autres villes, ont déclaré des responsables.

Sur l’île touristique populaire de Jeju, le mauvais temps a entraîné l’annulation de centaines de vols tandis que les navires à passagers ont été contraints de rester au port en raison d’énormes vagues, selon le siège central des catastrophes et des contre-mesures de sécurité.

“L’air froid du pôle Nord a directement atteint la Corée du Sud”, après avoir traversé la Russie et la Chine, a déclaré à CNN le porte-parole de l’Administration météorologique coréenne, Woo Jin-kyu.

Woo a déclaré que si les scientifiques adoptaient une vision à long terme du changement climatique, “nous pouvons considérer ce temps extrême – un temps extrêmement chaud en été et un temps extrêmement froid en hiver – comme l’un des signaux du changement climatique”.

De l’autre côté de la frontière à Pyongyang, les autorités nord-coréennes ont mis en garde contre des conditions météorologiques extrêmes alors que la vague de froid balayait la péninsule coréenne. Les températures dans certaines parties de la Corée du Nord devraient descendre en dessous de moins 30 degrés Celsius (moins 22 degrés Fahrenheit), ont rapporté les médias officiels.

Au Japon voisin, des centaines de vols intérieurs ont été annulés mardi et mercredi en raison de fortes chutes de neige et de vents violents qui gênaient la visibilité. Les principaux transporteurs Japan Airlines et All Nippon Airways ont annulé un total combiné de 229 vols.

Pendant ce temps, les trains à grande vitesse ont été suspendus entre les gares du nord de Fukushima et de Shinjo, a déclaré Japan Railway Group.

L’autorité météorologique chinoise a également prévu de fortes chutes de température dans certaines parties du pays et a émis lundi une alerte bleue pour une vague de froid – le niveau le plus bas d’un système d’alerte à quatre niveaux.

Mohe, la ville la plus au nord de la Chine, a vu dimanche les températures chuter à moins 53 degrés Celsius (moins 63,4 degrés Fahrenheit) – son plus froid jamais enregistré, ont déclaré les météorologues. Le brouillard glacé – un phénomène météorologique qui ne se produit que par temps de froid extrême lorsque les gouttelettes d’eau dans l’air restent sous forme liquide – est également attendu dans la ville cette semaine, ont indiqué les autorités locales.

Yeh Sang-wook, professeur de climat à l’Université Hanyang de Séoul, a attribué la vague de froid extrême sur la péninsule coréenne aux vents arctiques de Sibérie, ajoutant que plus de neige en Corée du Sud cette année était due à la fonte des calottes glaciaires de l’Arctique à cause d’un réchauffement climat.

“Il y a eu un record de fusion l’année dernière et cette année”, a-t-il déclaré. “Lorsque la glace de mer fond, la mer s’ouvre, envoyant plus de vapeur dans l’air, entraînant plus de neige dans le nord.”

À mesure que le changement climatique s’aggrave, la région sera confrontée à des températures froides plus sévères à l’avenir, a-t-il déclaré.

“Il n’y a pas d’autre (explication)”, a-t-il dit. “Le changement climatique s’aggrave en effet et il existe un consensus parmi les scientifiques mondiaux sur le fait que ce type de phénomène de froid va s’aggraver à l’avenir.”

Kevin Trenberth, du National Center for Atmospheric Research (NCAR) des États-Unis, a convenu que “les événements météorologiques extrêmes sont la nouvelle norme”, ajoutant : “nous pouvons certainement nous attendre à ce que les conditions météorologiques extrêmes soient pires qu’elles ne l’étaient auparavant”.

Il a également souligné les cycles climatiques El Niño et La Niña dans l’océan Pacifique qui affectent les conditions météorologiques dans le monde entier.

La Niña, qui a généralement un effet refroidissant sur les températures mondiales, est l’une des raisons de la vague de froid actuelle, a-t-il déclaré.

« Il y a certainement une grande variabilité naturelle qui se produit dans le temps mais… nous entendons souvent parler du phénomène El Nino et en ce moment nous sommes dans la phase La Niña. Et cela influence certainement les types de modèles qui ont tendance à se produire. Et donc c’est aussi un joueur », a-t-il déclaré.