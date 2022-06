Vous avez envie de poisson et votre serveur vous propose un plat de carpes envahissantes. « Ugh », pourriez-vous dire. Mais qu’en est-il du copi grillé, frais du fleuve Mississippi ?

Voici le hic : c’est la même chose.

L’Illinois et des organisations partenaires aux États-Unis ont lancé mercredi une campagne testée sur le marché pour rebaptiser « copi » quatre espèces précédemment connues collectivement sous le nom de carpes asiatiques, en espérant que le nouveau label les rendra plus attrayantes pour les consommateurs américains.

Transformer la carpe en un élément populaire du menu des ménages et des restaurants est une façon pour les responsables d’espérer freiner une invasion vieille de plusieurs décennies menaçant les poissons, les moules et les plantes aquatiques indigènes du Mississippi et d’autres rivières du Midwest, ainsi que des Grands Lacs.

« Le nom « carpe » est si dur que les gens ne l’essaieront même pas », a déclaré Kevin Irons, chef adjoint des pêches au Département des ressources naturelles de l’Illinois. « Mais c’est sain, propre et ça a vraiment bon goût. »

L’Initiative fédérale de restauration des Grands Lacs finance le projet quinquennal de 600 000 $ visant à renommer la carpe et à la rendre largement disponible. Plus de deux douzaines de distributeurs, transformateurs, restaurants et détaillants ont signé. La plupart sont dans l’Illinois, mais certains livrent dans plusieurs États ou à l’échelle nationale.

« Cela pourrait être une formidable percée », a déclaré John Goss, qui a dirigé les efforts de l’administration Obama pour arrêter l’invasion de la carpe et a travaillé sur le projet de changement de nom. « Les deux prochaines années sont très critiques pour renforcer la confiance et l’acceptation. »

Il a une saveur agréable et douce… une agréable surprise qui devrait contribuer à assainir sa réputation, Brian Jupiter, chef à Chicago

Span, une société de conception de communications de Chicago, a proposé « copi ». C’est un jeu de mots abrégé sur « copieux » – une référence aux populations en plein essor de carpes à grosse tête, argentées, herbeuses et noires au cœur des États-Unis.

Importées d’Asie dans les années 1960-70 pour gober les algues des lagunes d’eaux usées et des fermes piscicoles du Grand Sud, elles se sont échappées dans le Mississippi. Ils ont infesté la majeure partie de la rivière et de nombreux affluents, évinçant les espèces indigènes comme l’achigan et la marigane.

Les régulateurs ont dépensé plus de 600 millions de dollars pour les éloigner des Grands Lacs et des eaux telles que le lac Barkley sur la ligne Kentucky-Tennessee. Les stratégies comprennent la mise en place de barrières électriques aux points d’étranglement et l’embauche d’équipes pour récolter le poisson pour des produits tels que les engrais et les aliments pour animaux de compagnie. D’autres technologies — bruiteurs sous-marins, rideaux de bulles d’air — sont en préparation.

Cela aiderait si plus de gens mangeaient les bestioles, qui sont populaires dans d’autres pays. Les responsables estiment que jusqu’à 22,7 millions de kilogrammes pourraient être capturés chaque année dans la rivière Illinois entre le Mississippi et le lac Michigan. Encore plus sont disponibles du Midwest à la côte du Golfe.

« Les subventions gouvernementales ne mettront pas à elles seules fin à cette guerre », a déclaré Goss. « La demande de copi du secteur privé, axée sur le marché, pourrait être notre meilleur espoir. »

Copi po’boy ? Le poisson a une saveur « douce »

Aux États-Unis et au Canada, les carpes sont principalement connues comme des mangeurs de fond au goût boueux. La carpe à grosse tête et la carpe argentée, cibles privilégiées de la campagne « copi », vivent plus haut dans la colonne d’eau, se nourrissant d’algues et de plancton. La carpe herbivore se nourrit de plantes aquatiques, tandis que la carpe noire préfère les moules et les escargots. Tous les quatre sont riches en acides gras oméga-3 et faibles en mercure et autres contaminants, a déclaré Irons.

« Il a une saveur agréable et douce … une agréable surprise qui devrait contribuer à assainir sa réputation », a déclaré Brian Jupiter, un chef de Chicago qui prévoit d’offrir un sandwich copi po’boy dans sa taverne Ina Mae. Le poisson s’adapte à de nombreuses cuisines, notamment cajun, asiatique et latine, a-t-il déclaré.

La carpe asiatique préfère les eaux fraîches comme celles que l’on trouve près des rives des Grands Lacs. (Radio-Canada)

Pourtant, cela pourrait être difficile à vendre, en particulier parce que l’arête notoire du poisson rend difficile la production de filets auxquels de nombreux convives s’attendent, a ajouté Jupiter. Certaines des meilleures recettes peuvent utiliser du copi haché ou moulu, a-t-il déclaré.

Dirk et Terry Fucik, propriétaires de Dirk’s Fish and Gourmet Shop à Chicago, ont déclaré vendre des hamburgers à la carpe depuis des années et proposer des boulettes de viande de carpe, des tacos et d’autres plats.

Les chercheurs de Span ont examiné de nombreux noms – « butterfin » parmi eux – avant de s’installer sur « copi », a déclaré Irons. Ça sonnait accrocheur, un peu exotique, voire amusant, dit-il.

Span a mené des enquêtes, des entretiens et des réunions de groupes de discussion avec plus de 350 résidents de l’Illinois, a déclaré le directeur de la conception Nick Adam.

Prochaine étape : demander l’approbation de la Food and Drug Administration fédérale, qui stipule que des étiquettes de poisson « inventées ou fantaisistes » peuvent être utilisées si elles ne sont pas trompeuses ou déroutantes. Un exemple familier est « slimehead », qui est devenu un succès après que son surnom de marché a été changé en « hoplostète orange ».

La carpe asiatique a commencé à apparaître en Amérique du Nord dans les années 70, lorsqu’elle a été introduite pour l’industrie aquacole aux États-Unis. Si elle se retrouve dans les Grands Lacs, elle menacera les 7 milliards de pêche sportive et l’écosystème des Grands Lacs. (Département des ressources naturelles de l’Illinois)

L’Illinois prévoit également d’enregistrer la marque « copi », permettant aux groupes industriels de développer des procédures de contrôle de la qualité, a déclaré Irons.

D’autres organismes de réglementation et groupes scientifiques ont leurs propres politiques et pourraient ne pas faire le changement.

L’American Society of Ichtyologists and Herpetologists et l’American Fisheries Society ont un comité qui répertorie les titres de poissons, y compris les noms scientifiques en latin et les noms communs acceptés depuis longtemps. Le panel n’a jamais adopté « carpe asiatique » comme terme générique pour les espèces envahissantes.

Le US Fish and Wildlife Service prévoit de s’en tenir à la « carpe envahissante » et aux quatre noms individuels, car son objectif est de gérer et de contrôler leur propagation, a déclaré Charlie Wooley, directeur du Midwest. Le comité de coordination régional sur la carpe envahissante, qui comprend de nombreux organismes fédéraux, étatiques, locaux et provinciaux canadiens, fera de même.

Ils ont abandonné la « carpe asiatique » l’année dernière en raison de préoccupations concernant le sectarisme anti-asiatique.