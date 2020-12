Il y en avait tellement cette année.

Le sport en 2020 était un état de deuil sans fin. C’était comme si chaque semaine, parfois des jours, un autre luminaire tombait, apportant une cascade de condoléances et de souvenirs.

Il a commencé le jour de l’an, un signe avant-coureur de ce que l’année a eu, avec la mort de David Stern et Don Larsen. Peu de temps après, il y a eu une secousse sismique, l’accident d’hélicoptère de Kobe Bryant dans les collines californiennes couvertes de brouillard qui a résonné dans les sports et sur les continents.

Au fond de l’année, un serre-livre pour Bryant, Diego Maradona est décédé d’une crise cardiaque en Argentine quelques semaines après une opération au cerveau, les vagues de chagrin se propageant dans le football. Il semblait que toute une aile du Temple de la renommée du baseball avait été arrachée – Al Kaline, Tom Seaver, Lou Brock, Bob Gibson, Whitey Ford, Joe Morgan, Phil Niekro. Le football a perdu une grande partie de son cœur: Don Shula, Gale Sayers, Paul Hornung, Bobby Mitchell. Fini le basketball universitaire, John Thompson, un entraîneur aussi imposant et important que tout.

Les pertes, bien sûr, se sont déroulées dans un contexte de pandémie, son nombre de morts se déroulant quotidiennement sur les écrans de télévision. Le sport a pris sa place dans la sinistre procession, même si COVID-19[feminine ne figurait pas sur le certificat de décès. Pour les fans d’un certain âge, c’était comme si les lumières s’éteignaient sur une génération de joueurs qui ont longtemps illuminé le jeu.

Il ne restait que des instantanés, des montages YouTube et des conversations sans fin – le mouvement en flèche vers le panier, la commande en acier sur le monticule, la course fulgurante devant les plaqueurs, l’éclatement d’un objectif impossible. C’est tout ce qu’un fan pourrait demander.

Bryant faisait partie des neuf personnes décédées ce jour-là de janvier, dont la fille de 13 ans, Gianna. Il avait 41 ans, moins de quatre ans retiré de la NBA, et en route pour un tournoi de jeunes. Bryant est le quatrième meilleur buteur des jeux. Il a passé 20 ans avec les Lakers de Los Angeles, 18 en tant que All-Star, et a remporté cinq titres. C’était un joueur générationnel qui a laissé une empreinte avec ses coups et ses scores, son toucher et son courage. Le violet et l’or sont devenus les couleurs du deuil. Cela n’a aucun sens, ont déclaré les Lakers LeBron James. Mais l’univers met simplement des choses dans votre vie.

Maradona était l’âme du football argentin dont la magie s’est étendue à l’Italie, où il a ensorcelé les fans de Naples. Il a porté l’Argentine au titre de la Coupe du monde 1986, ses deux buts en quart de finale contre l’Angleterre parmi les plus grands footballeurs: le but de la Main de Dieu – il a reconnu plus tard qu’il était venu avec sa main, pas avec la tête – et un autre dans lequel il a déchiqueté toute une défense. Il est décédé à 60 ans, sa santé minée par la cocaïne et l’obésité. Un commentateur en Argentine l’a comparé aux grands maîtres de la musique et de la peinture.

Kaline a passé 22 ans avec les Tigers de Detroit, couvrant élégamment le champ droit et en 1955 frappant .340 à 20 ans pour devenir le plus jeune joueur à remporter le titre de frappeur de la Ligue américaine. Il était simplement M. Tiger. À Cincinnati, Morgan, son coude se tordant à l’assiette comme l’aile d’un poulet agité, était un maestro à la deuxième base, deux fois MVP et un élément essentiel de la Big Red Machine avant de devenir une voix télévisée du jeu.

Ford était le président fiable du conseil d’administration, un gaucher qui a joué avec six vainqueurs de titre et qui aurait pu être le plus grand lanceur partant de l’histoire des Yankees de New York. À Saint-Louis, Gibson a semé la peur palpable dans les frappeurs. Il a remporté sept départs consécutifs dans les World Series et en 1968 avait une MPM de 1,12. Le baseball a répondu en abaissant le monticule l’année suivante. Un mois plus tôt, les fans des Cardinals ont également pleuré Brock, qui est venu des Cubs et est devenu l’un des grands frappeurs et voleurs de base du jeu.

Trois jours plus tôt, c’était Seaver. Il était Tom Terrific et The Franchise, tous deux surnommés apt. Seaver a bouleversé la mentalité des Mets de New York. Il a été trois fois lauréat du prix Cy Young et la pierre angulaire d’une équipe qu’il a transformée de woebegone en champion de la Série mondiale en 1969. Niekro a remporté 318 matchs et a lancé jusqu’à l’âge de 48 ans, son knuckleball dansant et mystifiant les frappeurs à travers les décennies.

Larsen avait une fiche de 81-91 en 14 saisons de grande ligue, mais un jour d’octobre 1956, les dieux du jeu ont rendu visite à un Everyman. Le lanceur des Yankees a fait ce que personne au baseball n’a jamais fait: lancer un match parfait dans la Série mondiale.

Le baseball s’est également souvenu de Dick Allen, un redoutable cogneur et sept fois All-Star qui a résisté à des torrents d’abus à Philadelphie. Deux autres gros frappeurs sont restés: Jim Wynn, l’Astros Toy Cannon, et Bob Watson, qui plus tard avec les Yankees est devenu le premier directeur général noir à remporter une Série mondiale.

Trois Dodgers sont allés en l’espace d’une semaine – le releveur Ron Perranoski et les attaquants Sweet Lou Johnson et Jay Johnstone. Un trio de joueurs de deuxième but – Glenn Beckert, Frank Bolling, Tony Taylor – est mort, tout comme John McNamara, qui en 1986 a dirigé les Red Sox de Boston à moins d’une frappe d’une couronne de la Série mondiale. Et Phil Linz, le remplaçant léger dont l’harmonica jouant sur le bus de l’équipe est devenu une partie de la tradition des Yankees.

Au basketball, Stern est devenu commissaire de la NBA en 1984 et a hérité d’une ligue aux formes financières périlleuses. Il l’a donné vie, chevauchant la puissance des stars de Magic Johnson, Larry Bird et Michael Jordan et reconfigurant le jeu pour le marché mondial.

Thompson, une serviette drapée sur son épaule, a guidé Georgetown vers le championnat NCAA 1984. Il a été le premier entraîneur noir à remporter le titre. Thompson était franc et grand – il pouvait regarder Patrick Ewing dans les yeux – et féroce dans la défense de ses joueurs.

Il y avait KC Jones, le garde qui a arrêté le meilleur des joueurs et a remporté huit titres consécutifs avec les Boston Celtics avant de les entraîner à deux autres. Jones a joué dans ces équipes de Bill Russell avec deux membres du Temple de la renommée décédés en 2020: Thompson et Tom Heinsohn, qui continueraient à entraîner et à diffuser pour les Celtics.

Fini aussi Wes Unseld, avec ses passes de sortie, le sixième homme vedette Cliff Robinson, le sorcier de dribbles de Harlem Globetrotter Curly Neal et l’ancien commissaire de l’ABA Mike Storen. Il y avait une liste d’entraîneurs parmi Jerry Sloan, Eddie Sutton, Lou Henson, Carl Tacy, Billy Tubbs et Morgan Wootten.

La NFL a perdu des demi-offensifs éblouissants à Sayers, Hornung et Mitchell.

Sayers n’a joué que sept saisons, mais son champ libre avec les Bears de Chicago est devenu une légende. Sa renommée a grandi grâce à Brians Song, un film sur l’amitié et un coéquipier mourant.

Hornung, lauréat du Golden Boy et du trophée Notre Dame Heisman, a contribué à forger la dynastie des Packers de Green Bay. Il a été suspendu pendant un an en 1963 pour jeu. Hornung a apprécié la belle vie, le contrepoint du sévère Vince Lombardi, et ne s’est pas excusé pour cela.

Mitchell était incroyablement rapide. Il a partagé sa carrière entre Cleveland, où il a fait équipe avec Jim Brown, et Washington, où il est devenu le premier joueur noir de l’équipe.

Shula a dit un jour que pour juger de la grandeur, les statistiques devraient parler d’elles-mêmes. Voici le sien: Il a guidé les Dolphins de Miami vers la seule saison parfaite de l’histoire de la NFL – 17-0 en 1972 – a établi un record de la ligue avec 347 victoires et entraîné dans six Super Bowls. S’il y avait un Mont Rushmore pour la NFL, a déclaré le propriétaire des Dolphins, Stephen Ross, Don Shula serait certainement ciselé dans le granit.

Les Packers ont également pleuré les grands défensifs Herb Adderley, Willie Wood et Willie Davis tandis que les Dolphins ont fait de même avec le demi-offensif Jim Kiick. On se souvient de deux secondeurs: Mike Curtis, qui a aidé les Colts à remporter un Super Bowl, et Kevin Greene, ses longs cheveux blonds flottant alors qu’il poursuivait maniablement les quarts. Tom Dempsey, né sans orteils sur son pied de pied, a réussi un field goal de 63 verges, alors record. Le sien était parmi les COVID-19[feminine décès. Parmi les entraîneurs perdus: Joe Bugel, Pat Dye, Johnny Majors, Ray Perkins, George Perles, Pepper Rodgers, Harland Svare, Sam Wyche.

Hockey a expulsé Henri Richard, le petit centre qui a remporté un record de 11 coupes Stanley avec les Canadiens de Montréal. Il était le Pocket Rocket et le jeune frère de la superstar Maurice Rocket Richard. Il y avait aussi Eddie Shack, le gagnant toujours divertissant de quatre coupes Stanley avec les Maple Leafs de Toronto; et Dale Hawerchuk, qui a passé 16 ans dans la LNH, notamment avec les Jets de Winnipeg.

La flamme olympique vacilla pour Rafer Johnson. Il a remporté une médaille d’or aux Jeux de Rome de 1960 au décathlon, une épreuve qui jouissait alors de beaucoup plus de prestige qu’aujourd’hui. Huit ans plus tard, il a aidé à maîtriser l’assassin de Robert F. Kennedys. Kurt Thomas en 1978 est devenu le premier gymnaste masculin américain à remporter un titre mondial, mais a perdu un tir olympique en 1980 à cause du boycott.

Il y a eu des adieux au golf pour Mickey Wright, qui a remporté 13 tournois majeurs et a donné un gros coup de pouce au début de la LPGA; et habillé de façon resplendissante Doug Sanders, qui a remporté 20 fois la tournée mais jamais un majeur.

En course automobile: Stirling Moss, le pilote britannique aventureux de Formule 1; pilote polyvalent John Andretti de la célèbre famille de course; et Vicki Wood, une pionnière de la course NASCAR décédée à 101 ans.

Robert Ryland, le premier joueur de tennis professionnel noir et plus tard entraîneur d’Arthur Ashe et Serena et Venus Williams, atteignit également 100. En outre, Alex Olmedo, vainqueur en 1959 des championnats de Wimbledon et d’Australie; et cinq fois champion du double du Grand Chelem, Dennis Ralston.

Au soccer, quelques champions de la Coupe du monde: Jack Charlton, avec l’Angleterre en 1966; Paolo Rossi avec l’Italie en 1982. La boxe a rendu hommage au champion britannique des poids moyens Alan Minter et Roger Mayweather, un champion du monde qui a formé son neveu Floyd Mayweather Jr.

Dans le studio de diffusion, il y avait Phyllis George. Elle a mis de côté sa tiare Miss America pour devenir une animatrice sportive, ouvrant les portes aux femmes avec son travail sur CBS The NFL Today. Il y avait aussi Roger Kahn, l’auteur qui a capturé par paroles les Brooklyn Dodgers dans Les garçons de l’été, sa mort survenant dans une année où il semblait que l’hiver était la seule saison.