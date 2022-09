Looks d’été des actrices d’Hollywood : La saison estivale est toujours une période de prédilection pour les célébrités de Bollywood et d’Hollywood. Les célébrités aiment partir en vacances quand c’est l’été. La destination de vacances préférée des stars en Europe, en Italie, à Miami et ailleurs. Les célébrités hollywoodiennes se détendent sur les plages, lors d’excursions en yacht ou dans des bases glamour. Kim Kardashian, Jennifer Lopez et Priyanka Chopra ont été vues en train de s’amuser pendant leurs vacances d’été. Dans cette vidéo, nous vous montrons les looks de vacances d’été des actrices les plus sexy. Regarder la vidéo.