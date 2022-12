De ‘Kesariya’ à ‘Mera Dil Ye Pukaare Aaja’, les chansons qui ont défini la tendance sur Instagram Reels en 2022

Instagram est devenu une plaque tournante pour la création de contenu engageant et de courtes vidéos qui font de la plateforme de partage de photos un lieu incontournable pour tout le monde pendant son temps libre. Après l’interdiction de TikTok en Inde, Instagram Reels est devenu un succès instantané auprès des gens qui sautent sur les nouvelles tendances et relèvent les défis passionnants qui apparaîtraient comme «viraux».

Sur Insta, c’est la créativité d’un utilisateur aléatoire qui créerait une bobine sur quelque chose qui deviendrait une “tendance” si plusieurs autres l’aimaient. Ils le relevaient alors comme un défi et le transmettaient à d’autres, ce qui en faisait un défi populaire. Avec les défis viennent les chansons qui gagnent en popularité sur la plate-forme de médias sociaux avec différentes versions de celles-ci qui arrivent de temps en temps sur les flux des Instagrammers.

La version la plus récente d’une chanson qui a dominé les bobines Instagram est “Mera Dil Ye Pukare Aaja”. Une fille pakistanaise, Ayesha, est devenue célèbre du jour au lendemain après que sa vidéo sur la chanson à succès de Lata Mangeshkar a été adorée par les internautes. Bien qu’il ne s’agisse que d’un exemple de la façon dont un Instagram Reel peut faire des merveilles s’il est capable de créer un buzz en ligne, il y a eu d’autres remixes et versions recréées par les utilisateurs qui sont devenus très recherchés après leur sortie. Même les versions Lo-fi de plusieurs chansons ont récemment fait l’objet d’une attention particulière.

Des gens qui s’amusent “Ne vous précipitez pas” à faire des bobines réfléchies sur Arijit’s Singh’s « Téra principale » version de Kalank morceau titre, plusieurs bobines Instagram ont dominé les palmarès avec une musique attrayante jouant en arrière-plan qui a fasciné les utilisateurs tout autour. Alors, jetons un coup d’œil aux chansons tendance utilisées en Inde pour créer des millions de bobines Instagram intrigantes en 2022.

Kesaria

Chanté par l’un des plus grands chanteurs indiens, Arijit Singh, Kesaria a captivé l’attention du public en raison de ses paroles et de ses rythmes émouvants. Le Brahmastra chanson est devenu une toute nouvelle tendance sur Instagram avec plus de 3,2 millions de bobines créées sur Instagram. À ne pas manquer, de Kesariya Dance Mix a également été adoré par les fans en ligne. Mera Dil Ye Pukaare Aaja

Il y a tout juste un mois qu’une Pakistanaise, Ayesha, a décidé de danser sur le remix de « Lata Mangeshkar »Mera Dil Ye Pukaare Aaja” qui a mis le feu à Internet instantanément. Depuis, diverses personnalités et même des influenceuses étrangères se sont mises à suivre la tendance de la ‘Girl in green’. costume salwar‘. Le l’audio a été joué dans plus de 2 millions de bobines sur Instagram. Manike Mage Hithe

La chanson cinghalaise a été chantée par Yohani, Satheeshan Rathnayaka et Chamath Sangeeth et a été utilisée dans plus de 799 000 bobines sur Instagram. Initialement sorti en 2020, le chanson est devenu un tel succès qu’il a été adopté dans un film de 2022 intitulé Dieu merci. Tête Epaules Genoux Orteils et Goumi Goumi

Goumi Goumi est une chanson arabe de la chanteuse libanaise Myriam Fares qui est devenue extrêmement populaire sur Instagram après que les gens ont commencé à adopter #goumichallenge sur la plateforme de médias sociaux. Il fallait que les gens fassent l’étape du crochet dans une séquence qui commençait par le “Tête Epaules Genoux Orteils” régler. Le l’audio a été utilisé dans près de 213 000 bobines. Hotline Bling et Lal Ghagra

de Drake Hotline Bling qui dominait autrefois les charts Billboard parvient à rester populaire même sept ans après sa sortie. Les airs accrocheurs ont reçu une touche indienne par le public qui a adoré chez Lal Ghagra fusion avec elle. Alors que de nombreuses versions du l’audio ont circulé sur Instagram, l’un des plus populaires aurait été utilisé dans 75,5K rouleaux. Hola Como Tale Tale Vu de Sofia Reyes

Le l’audio, utilisé dans plus de 71 300 bobines, est un nombre absolu qui n’est pas seulement devenu tendance sur Instagram, mais aussi sur les courts métrages YouTube et TikTok (dans d’autres pays). Chanté par Sofia Reyes, la chanson mexicaine Hola Côme Conte Conte Vu (1,2,3)a également présenté Jason Derulo et De La Ghetto. Dekha Ek Khwaab et O Meri Laila

Chantée à l’origine par Kishore Kumar, Lata Mangeshkar et Amitabh Bachchan, la chanson des années 1980 faisait partie de Silsila film. De l’autre côté, la version la plus récente de la fusion, c’est-à-dire Ô Meri Laila est une chanson d’Atif Aslam et Jyotica Tangri qui a été présentée dans le film de 2018 Laila Majnu. Le remixé l’audio a été utilisé dans plus de 89,9 000 bobines à ce jour.

Plusieurs autres chansons donnent le ton en 2022 comme Dans vos bras, Pas d’amour, Toi et moi, Jiggle Jiggle, Pasoori, etc. Ainsi, cela prouve comment une plate-forme peut mettre la tendance si haut que les chansons autrefois entendues dans les années 70 et 80 battent toujours celles qui sont sorties récemment. Vraiment, le « Internet a du jaan » auquel aspirent tous les artistes.

