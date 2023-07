De Kawasaki à Phoenix : suivi d’une journée de chaleur extrême à travers le monde

20 juillet 2023

10h30 : Kawasaki, Japon

Shota Nagasaki, 30 ans, maçon qui pose du béton

Je fais ce travail depuis 12 ans – depuis que j’ai quitté l’école secondaire – et ça s’est encore accéléré pendant cette période. Cette année, c’est un peu fou. Je veux dire, il y a des années où il fait moins chaud, mais avec le temps, les températures augmentent.

Je n’habite pas à proximité du chantier, j’ai donc choisi le camion de l’entreprise comme d’habitude et j’ai conduit jusqu’ici. avec la clim bien sur. Mais je n’aime pas m’asseoir dans le camion et me rafraîchir avec lui à l’heure du déjeuner comme le font certains mecs, c’est juste pire l’après-midi, la partie la plus chaude de la journée.

Shota Nagasaki, 30 ans, maçon qui pose du béton à Kawasaki, au Japon. 10h30, 20 juillet 2023 Photographie : fournie par Shota Nagasaki

Presque tout le monde porte maintenant ces vestes avec ventilateurs intégrés, ils font une grande différence. Les vestes [which have two battery-operated fans usually around the lower back] se sont améliorés au cours des quatre ou cinq années où je les ai utilisés, ce qui est bien car la chaleur augmente aussi. C’est un cauchemar si vous oubliez de l’apporter.

Les jours où je ne peux pas travailler à l’ombre, je porte aussi un grand chapeau de paille, comme Luffy de One Piece [a hugely popular manga and anime].

Chaque jour, je boirai environ trois litres d’eau que j’apporte dans une grande cantine, puis trois autres bouteilles de 500 ml de boissons des distributeurs automatiques, des boissons pour sportifs et des boissons gazeuses, généralement.

Je mange la même chose quand il fait chaud, ramen la plupart du temps.

Nous prenons cette pause maintenant vers 10 heures, puis l’heure du déjeuner, puis de nouveau à trois heures de l’après-midi. A part ça, ça marche de 8h à 17h. Vous ne pouvez pas faire une pause juste parce qu’il fait chaud.

C’est le réchauffement climatique qui fait grimper la température. Dans 10 ans, je suppose que ça va être pire. Vous devez utiliser la climatisation, mais c’est un cercle vicieux, plus il y a d’air conditionné, plus nous consommons d’énergie, plus les émissions des véhicules signifient plus de réchauffement climatique.

À l’avenir, nous devrons peut-être utiliser ces vestes avec des fans 24h/24 et 7j/7.

15h : Pékin, Chine

Qing, 40 ans, assistant d’un réalisateur

Aujourd’hui à Pékin, il fait à nouveau près de 40 degrés. Je travaille à domicile. Je reste la plupart du temps à l’intérieur quand il fait si chaud. Je n’utilise pas la climatisation car ma constitution est celle qui craint le froid. J’ai peur d’attraper un rhume à cause de la climatisation ou d’avoir mal à la tête. Je n’utilise pas non plus de ventilateurs à main. J’essaie juste de me concentrer sur d’autres choses pour me distraire de la chaleur.

Dans environ une heure, j’irai courir, probablement 5km dans le parc près de chez moi. Je cours l’après-midi parce que c’est la partie la plus chaude de la journée. C’est le meilleur moyen de se rafraîchir. Je cours deux ou trois fois par semaine, puis après avoir transpiré je prends une douche. Mais si quelqu’un veut essayer cette méthode, il doit d’abord être en forme et boire beaucoup d’eau.

Un enfant attrape la vapeur d’un ventilateur brumisateur pour se rafraîchir dans une rue de Pékin. Photographie : Tingshu Wang/Reuters

Pour le petit déjeuner, j’ai fait des galettes de pommes de terre et pour le déjeuner, j’ai eu du poulet que j’ai fait cuire dans la friteuse à air. Je voulais manger du poulet parce que la protéine sera bonne avant ma course. Mais en général je n’ai pas de régime régulier, je mange juste ce que j’ai sous la main.

La chose la plus importante par ce temps est de boire beaucoup d’eau. Aujourd’hui, j’ai bu un thé à base de litchis congelés et de fleurs d’orchidées séchées. Je mets les litchis congelés dans de l’eau chaude, c’est un peu un contraste, mais je ne peux pas avoir les fruits glacés directement.

Je bois toujours de l’eau bouillie. Je ne supporte pas de boire de l’eau glacée. Peut-être que lorsque vous le buvez, vous ressentez un soulagement à court terme, mais plus tard, je trouve que c’est inconfortable pour mon estomac. De cette façon, je suis un peu comme un vieil homme.

15h45 : ville de Gaza, Gaza

Karim Shehab, 24 ans, propriétaire d’entreprise

Karim Shehab dans son magasin de vape à Gaza. Photographie : Hazem Balousha/The Guardian

Je dirige un magasin de vapotage dans la ville de Gaza depuis près de deux ans, mais depuis le début de l’été, travailler dans le magasin est difficile. Je vis avec mes quatre frères, trois sœurs et mes parents. Nous n’avons aucune intimité, car parfois nous dormons tous dans la même pièce qui dispose d’un climatiseur.

Aujourd’hui, je n’ai pas eu de chance avec l’électricité. Il a été coupé toute la nuit, donc j’étais principalement sur le toit jusqu’au petit matin. Quand je suis arrivé au magasin à midi, avec une température de 34 degrés, le climatiseur fonctionnait, mais le courant s’est coupé au bout d’une heure et maintenant je dépends d’un ventilateur à piles.

L’été a commencé tôt cette année et il fait plus chaud que d’habitude. Les problèmes de Gaza sont le double de ceux d’autres endroits qui connaissent des températures élevées, car il y a eu des coupures de courant continues depuis 2006 [after Israel unilaterally withdrew from the area], et pendant les heures de pointe en été et en hiver, les heures de coupures augmentent. Le problème d’électricité s’est accru cet été, avec à peine six heures par jour.

Des enfants palestiniens nagent dans une piscine pour se rafraîchir au milieu d’une vague de chaleur à Gaza. Photographie : Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Le matin, je me réveille pour me retrouver trempé de sueur. Si l’électricité est coupée et que le climatiseur ne fonctionne pas, je cours à la salle de bain pour prendre une douche.

Je passe ma journée à chercher de l’électricité, à aller entre mon magasin, ma maison, les maisons d’amis et les lieux publics, jusque tard dans la nuit. Nous sommes une ville côtière, il fait donc encore très humide la nuit. J’appelle autour de moi pour savoir où il y a la climatisation que je peux utiliser. Je dors souvent dans des endroits différents, selon la température et la disponibilité de l’électricité.

12h25 : Palerme, Italie

Ilaria Messina, 22 ans, barmaid

Ilaria Messina, barman à Palerme. Photographie: Lorenzo Tondo / The Guardian

La vérité est que ce jeudi, comme les autres jours depuis le début de cette canicule, une fois arrivé au bar, j’ai hâte que mon service se termine. C’est très dur. Être barman à Palerme, c’est bouger constamment, servir des dizaines d’espresso et de cappuccino aux tables, sous le soleil. Je suis arrivé au travail ce matin à 8h et terminerai mon quart de travail à 16h. Ensuite, je dois marcher pendant 20 minutes sous le soleil brûlant de l’après-midi pour rentrer à la maison.

Des femmes marchent près de la plage de Mondello pendant une vague de chaleur à Palerme. Photographie : Igor Petyx/EPA

Essayez d’imaginer : vingt minutes sous ce soleil, dans cette chaleur, avec plus de 43 degrés. Quand j’ouvre la porte de mon appartement, je suis totalement anéantie. Le seul soulagement est la climatisation et un ventilateur. Il n’y a pas d’autre alternative contre cette chaleur. C’est une chaleur différente par rapport aux autres étés. C’est quelque chose de différent. Il fait une chaleur étouffante, mais aussi humide. Lorsque nous sommes au travail, nous buvons plusieurs litres d’eau et de boissons aux fruits.

Le monde change. Cette canicule ne peut être que la conséquence de la crise climatique. Je fais ce métier depuis plusieurs années et je peux vous dire que chaque année, chaque été, ça devient de plus en plus dur. Et vous pensez que parce que nous sommes à Palerme, nous pouvons au moins profiter de l’eau. Non, je ne peux plus profiter de la mer. Il fait trop chaud là-bas aussi.

16h : Phoenix, Arizona

Ash Ponder, photographe

Il fait environ 119F (48C). Je fais le plein d’essence donc je dois rester dehors. C’est tellement horrible. Je suis à l’ombre mais quand je suis au soleil je sens l’eau sublimer ma peau.

J’ai dû déposer tôt donc je me suis levé à 4h du matin. Je n’ai pas eu à faire de photos ce matin donc j’ai pu travailler sur mon ordinateur. J’ai pensé à faire de l’exercice mais il faisait trop chaud.

Je suis sorti vers 10h. Alors ce n’était pas si mal – probablement environ 105F ou plus. En ce moment, il fait presque 120F et c’est misérable. Chaque fois que vous ouvrez la porte, vous êtes immédiatement soufflé par une rafale d’air de fournaise, c’est tellement intense. Après cela, cependant, il s’agit d’une sensation de cuisson constante de faible qualité.

Je bois beaucoup d’eau – 2 litres – avant de quitter la maison et je prends de la poudre d’électrolyte mélangée à un peu plus d’eau juste pour essayer de maintenir les niveaux d’électrolyte stables. Je serai probablement dehors jusqu’au coucher du soleil.

La température de 115 degrés est affichée sur un panneau d’affichage numérique au centre-ville de Phoenix, en Arizona. Photographie : Rob Schumacher/USA TODAY NETWORK/Reuters

Je suis un peu nerveux parce que je dois faire de la randonnée dans le cadre de la mission de cet après-midi et je sais que des blessures surviennent pendant la randonnée lorsque vous vous sentez fatigué. Je me sens fatigué, donc je vais y aller très lentement.

Ce n’est même pas comme si des enfants ouvraient des bouches d’incendie et jouaient dans l’eau. Le trottoir est trop chaud pour même se tenir devant la bouche d’incendie pour l’ouvrir. Il n’y a aucune des joies de l’été que vous auriez pu voir dans le passé.

Franchement, j’ai l’impression d’avoir eu un épuisement par la chaleur de faible intensité au cours des 20 derniers jours environ.

Vous obtenez un sens de la vision en tunnel, votre vision se rétrécit, les flotteurs dans vos yeux ont soudainement plus de contraste et votre pensée n’est plus claire. Si vous savez ce que vous ressentez, si quelqu’un vous a dit que ce sont des sensations d’épuisement par la chaleur, vous pouvez garder un œil dessus. Mais c’est tellement subtil qu’il est difficile de s’en apercevoir. Ça m’échappe encore.

J’ai l’impression qu’aujourd’hui a été une autre journée record. Je ne sais vraiment pas combien de cela je peux encore supporter.