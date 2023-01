De Kate Middleton à Catherine de Galles : et après ?

Dans tous les cas, elle a résisté, s’efforçant plutôt d’affirmer sa domination sur son corps (et celui de sa fille). C’est un comportement conforme à l’extrême retenue qui distingue son image publique.

D’une certaine manière, la monarchie britannique est une représentation perpétuelle du refus ou de l’évitement de diverses réalités – la réalité des corps humains et, surtout, la réalité du côté sombre du pouvoir, y compris les machinations, les manipulations et les trahisons (sans parler de la violence des conquêtes impériales) qui a construit et fait vivre l’une des familles les plus riches du monde.

Le spectacle public de la royauté est comme un cygne que l’on voit glisser sereinement sur un lac. Mais le côté privé, généralement invisible, se compose de ces pieds palmés en dessous, barattant furieusement dans l’eau. Une moitié ne peut exister sans l’autre. Peut-être que les bombes de Harry et Meghan aident à équilibrer la famille, servant de pieds à pédaler. En acceptant tacitement de représenter le chaos, ils permettent aux autres de paraître calmes et imperturbables en comparaison. Et le plus calme de tous, le plus doux et le plus imperturbable des cygnes est Catherine, qui glisse toujours silencieusement vers l’avenir – la princesse qui attend toujours.