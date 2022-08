De Kaboul à Bristol : la vie d’un réfugié afghan un an après la prise de pouvoir des talibans | Nouvelles du Royaume-Uni

Le père de Malalai, Yusuf, était déjà très méfiant. La vie en Afghanistan devenait de plus en plus risquée.

Anticipant la catastrophe, il a utilisé la citoyenneté britannique qu’il avait acquise en tant que demandeur d’asile en 2001 pendant l’ancien régime de terreur des talibans pour fuir. Kaboul.

Espérant que sa femme Sherbano et sa fille Malalai, alors âgée de neuf ans, le rejoindraient bientôt, il a pris ce qui s’est avéré être l’un des derniers vols commerciaux au départ de Afghanistan le 14 août 2021 – un jour avant le pays est tombé.

Lorsque les combattants talibans ont revendiqué la victoire le lendemain, il a enduré une attente désespérée dans un hôtel de quarantaine à Londres pour voir si le programme de réinstallation des citoyens afghans du gouvernement britannique pouvait faire sortir sa famille en vie.

Image:

Malalai a 10 ans



Un nouveau podcast Sky News en trois parties, Out of Afghanistan, suit les histoires de Yusuf, Sherbano, Malalai et d’autres réfugiés afghans, de l’évacuation à aujourd’hui – un an plus tard.

Leurs noms ont été changés pour protéger leur sécurité.

La mère de Malalai, Sherbano, préparait le déjeuner du dimanche lorsque les talibans ont pris le relais.

En tant que citoyenne britannique elle-même, elle a immédiatement appelé le ministère de l’Intérieur, mais a dû attendre deux jours angoissants avec des coups de feu à l’extérieur jusqu’à ce qu’elle reçoive un appel.

“Ils m’ont appelée et m’ont dit que vous pouviez aller à l’aéroport, mais il était tard dans la nuit et après 22 heures, nous ne pouvions plus sortir et la situation n’était absolument pas sûre”, a-t-elle déclaré.

“Ils m’ont dit que vous ne pouviez pas emporter de bagages avec vous, juste un petit bagage à main.”

Malalai ajoute: “J’ai tellement de choses à faire à l’école – ma cousine est étudiante, donc je dois tout lui donner. Ma maison me manque maintenant, ma grand-mère pleurait, nous nous sommes embrassés.”

Image:

Des personnes agitent des documents pour tenter d’être secourues à l’aéroport de Kaboul. Photo : AP



Quatre sont morts pendant que nous étions à l’aéroport

Sherbano a emmené Malalai et son cousin Maiwand à l’aéroport de Kaboul, où le monde a vu des scènes poignantes de personnes agrippées à l’extérieur des avions dans le but de s’échapper.

Ils se sont dirigés vers l’hôtel Baron où l’armée britannique avait mis en place des opérations de traitement.

Là, ils ont passé trois jours, sans nourriture ni abri contre le soleil brûlant.

Et avec l’État islamique opérant dans la ville, les craintes d’un attentat suicide imminent à l’aéroport étaient constantes.

Quelques jours seulement après leur arrivée une explosion dans le canal des eaux usées entre le Baron Hotel et l’entrée Abbey Gate de l’aéroport a tué 170 Afghans et 13 Marines américains à quelques centaines de mètres de là.

“Les gens étaient écrasants”, se souvient Sherbano. “Quand nous étions là-bas, quatre personnes sont mortes.”

Image:

À l’intérieur d’un vol d’évacuation britannique de Kaboul



Finalement, après deux jours et trois nuits, ils sont tous les trois montés à bord d’un avion militaire pour Dubaï, où ils sont montés dans un autre pour Londres.

Une fois réunis avec Yusuf, ils étaient l’une des nombreuses familles à être hébergées dans l’un des deux «hôtels relais» de Bristol.

Selon les chiffres officiels, des milliers d’Afghans attendent toujours dans ces hôtels un an après l’évacuation.

“Ce n’est pas une maison”

Bien qu’ils aient un toit au-dessus de leur tête et de la nourriture à manger, la vie dans les limbes s’avère frustrante.

Yusuf dit : “La chose principale pour moi à la maison est de cuisiner, donc je cuisinerais beaucoup de choses à la maison. Ici, vous ne faites rien, vous devenez paresseux toute la journée, surtout si vous ne travaillez pas.”

Sherbano ajoute: “Ce n’est pas une maison.”

Malalai, quant à elle, commence l’école et se débat.

“Je suis tellement nouvelle ici. La culture, tout est si différent”, dit-elle.

“Je vais à l’école mais je n’ai pas d’amis parce que je ne parle pas tellement anglais.

“En Afghanistan, j’avais tellement d’amis. Ça me manque tellement. Je déteste les pauses… en Afghanistan, nous n’avons pas de pauses.”

Donna Curran, une travailleuse de soutien senior qui soutient les réfugiés à Bristol, dit que ces différences culturelles sont importantes à noter lorsqu’on essaie de trouver des logements permanents pour les familles.

“Il y a beaucoup de commentaires selon lesquels ils n’utilisent jamais de canapés, ils préfèrent les coussins au sol”, dit-elle.

“Des appartements plutôt que des maisons – les jardins ne sont pas quelque chose qu’ils désirent.”

Image:

Des combattants talibans patrouillent dans les rues de Kaboul



Des proches toujours piégés sous le régime taliban

Out of Afghanistan parle à une autre famille qui est réinstallée à Peterhead – au nord d’Aberdeen.

L’un d’eux, Ali, déclare : “C’est vraiment difficile de discuter avec les locaux ici, leur accent est vraiment différent.”

Il est venu au Royaume-Uni via le programme gouvernemental de politique de relocalisation et d’assistance en Afghanistan (ARAP), après avoir travaillé comme interprète pour l’armée britannique.

Un autre réfugié, Afzal, est toujours inquiet pour plusieurs membres de sa famille toujours bloqués dans le pays.

Il dit : “J’ai peur d’un de mes frères, peut-être que pendant un mois je n’ai pas encore parlé.

“Juste deux ou trois fois je reçois son son sur [my phone]. Internet n’est pas de bonne qualité en Afghanistan

“Nous espérons un changement en Afghanistan par rapport aux talibans – qu’ils arrêtent leur façon de blesser les gens.”

Les trois épisodes de Out of Afghanistan, présentés par le correspondant en chef de Sky News Stuart Ramsay, sortiront le 8 août