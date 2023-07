De journaliste de la santé à participant à un essai sur la SLA : mon parcours

J’étais excité et anxieux quand j’ai été accepté dans le procès. Les choses devenaient plus réelles.

J’ai donc postulé pour participer à l’étude ALLFTD. Faire partie d’un essai clinique a fourni une plus grande assurance que les résultats resteraient confidentiels. J’ai rempli les formulaires, on m’a attribué un numéro de participant et j’ai attendu.

J’ai décidé d’être celui de ma famille immédiate à me faire dépister. J’ai couvert la neurologie pour Medscape pendant des années, donc c’était logique. Mais l’un de mes frères aînés et un cousin du même côté de la famille m’ont averti que toute découverte génétique négative pourrait se retrouver dans mon dossier médical personnel pour toujours, ce qui rendrait plus difficile l’obtention d’une assurance-vie ou d’une assurance maladie à l’avenir. Ils m’ont souhaité bonne chance et voulaient vraiment des mises à jour sur ce que j’avais découvert, comprendre que mon risque aiderait à informer le leur.

Le généticien de l’étude ALLFTD a parlé en probabilités. En ma faveur était une mère qui a vécu jusqu’à 92 ans sans aucun signe de SLA ou de démence. Je suis également proche de la queue d’une famille de 10 enfants, et aucun de mes frères ou sœurs aînés n’a été diagnostiqué avec l’une ou l’autre de ces maladies.

Ce n’est toujours pas une garantie, mais j’ai aimé où le généticien voulait en venir avec les questions d’histoire familiale.

J’ai été accepté dans l’étude à l’été 2022 et 3 mois plus tard, je me suis retrouvé à un rendez-vous d’étude en personne dans un grand hôpital de Boston. Le hall était un atrium lumineux de trois étages avec de nombreuses personnes animées. J’étais soulagé qu’un technicien d’étude m’attende au bureau de sécurité. Il a expliqué qu’il me guiderait tout au long de la journée, et cela m’a aidé à me sentir un peu moins nerveux à propos de ce dans quoi j’entrais, volontairement.

J’avais rempli un certain nombre de formulaires de consentement en ligne, donc mon évaluation a commencé par une IRM cérébrale. Cela avait du sens pour moi, non pas parce que cela pourrait être la partie la plus difficile pour certaines personnes, mais plutôt dans le sens suivant : voyons d’abord s’il a un cerveau, puis nous le testerons.