De Joshua Bassett à maintenant – Hollywood Life

Crédit d’image : Joel C Ryan/Invision/AP/Shutterstock

La vie amoureuse d’Olivia Rodrigo est aux yeux du public depuis la sortie de sa chanson « Driver’s License » en 2021.

Son premier album « SOUR » a apparemment été inspiré par sa rupture avec Joshua Bassett.

Olivia a également été liée à Adam Faze et Zack Bia.

Olivia Rodrigue est de retour avec sa dernière chanson déchirante « Vampire », et les fans s’emballent avec des théories sur qui cela pourrait être. Depuis la sortie de son premier album, AIGREen 2021, Olivia a eu deux relations publiques avec Zack Bia et Adam Faze. Les fans ont trouvé des paroles dans « Vampire » qui pourraient pointer vers l’un ou l’autre de ces messieurs.

Une ligne en particulier indique que le sujet de la chanson est plus âgé qu’Olivia elle-même. « Je suis allé pour moi, pas pour elle, parce que les filles de votre âge savent mieux », chante Olivia dans le deuxième couplet. Zack et Adam sont plus âgés qu’elle. Une autre parole – « Vous ne sortez que la nuit » – semble pointer vers Zack, qui travaille comme DJ et a souvent des concerts la nuit. Elle fait également référence à une chronologie de «six mois» dans les paroles – «Six mois de torture» – qui indique à peu près combien de temps elle a été publiquement liée à Zack (de février à août 2022). Sa relation avec Adam, quant à elle, a duré environ sept mois.

Il est probablement prudent de dire qu’une personne dont cette chanson ne parle PAS, cependant, est Olivia High School Musical : La comédie musicale : La série co-vedette, Josué Basset. Olivia a déjà fait sa part d’écriture de paroles sur Josh, car il a été supposé que la plupart des AIGRE était à propos de lui et de leur rupture. Plongez dans l’histoire des relations d’Olivia ci-dessous :

Ethan Wacker

Le premier petit ami sérieux d’Olivia était acteur Ethan Wacker21 ans. Ils se sont rencontrés dans la série comique de Disney Channel Bizaardvark, où Olivia jouait Paige Olvera et Ethan jouait Bernie Schotz. Les co-stars ont officiellement commencé à se fréquenter en juillet 2018, mais elles ont attendu six mois de plus avant de rendre officielle la romance sur Instagram. « Joyeux 6 mois ! Vous êtes le plus grand », a écrit Ethan à côté d’une photo du couple supprimée depuis janvier 2019. Olivia et Ethan ont continué à se fréquenter jusqu’en août 2019, lorsque les fans ont remarqué qu’ils avaient effacé des images l’un de l’autre de leurs pages IG.

Cependant, les ex sont toujours en bons termes. Quand Ethan a révélé qu’il avait été accepté à l’Université Vanderbilt en mai 2020, Olivia a félicité son ex-petit ami pour ses histoires Instagram. « Ahhhh je suis tellement fier ! Il est le meilleur! » elle a dit à l’époque, selon les rapports. De plus, après la sortie de « Driver’s License », Ethan a démenti les rumeurs circulant sur TikTok selon lesquelles la chanson parlait de leur relation. « Non, je l’ai bien traitée », a-t-il écrit sur TikTok.

Josué Basset

La relation Olivia-Joshua a été un moment majeur de la culture pop en 2021. Le couple, qui a partagé la vedette dans Disney + High School Musical : La comédie musicale : La série comme Nini et Ricky, respectivement, étaient liés dans un supposé triangle amoureux impliquant un autre chéri de Disney Sabrina Charpentier24. Bien qu’ils n’aient jamais confirmé qu’ils étaient en couple, les paroles de « Driver’s License » et d’autres chansons de AIGRE a conduit à de grandes spéculations de fans.

Olivia et Joshua se sont rencontrés pour la première fois lorsqu’ils ont été choisis HSMTMTS en 2019. En juillet 2020, il a sorti la chanson « Anyone Else », qui, selon lui, parlait de tomber amoureux de quelqu’un qui n’était pas disponible. Bien qu’il n’ait jamais confirmé qu’Olivia était le sujet de la chanson, les fans étaient certains qu’il s’agissait d’elle. Olivia a ajouté de l’huile à cet incendie dans son morceau de 2021 « Permis de conduire », lorsqu’elle a chanté : « Je suppose que vous ne vouliez pas dire ce que vous avez écrit dans cette chanson sur moi. »

L’été 2020 est également le moment où Joshua a été repéré pour la première fois avec Sabrina. Des semaines plus tard, Olivia a laissé entendre que les choses étaient allées au sud dans sa relation supposée avec Josh, alors qu’elle publiait un TikTok sur les «relations ratées». Dans « Permis de conduire », elle semblait laisser entendre que la romance s’était terminée à cause de Sabrina. « Tu es probablement avec cette fille blonde, qui m’a toujours fait douter, elle est tellement plus âgée que moi, elle est tout ce qui me fait douter », chante Olivia. Non seulement Sabrina blonde, mais elle a aussi quatre ans de plus qu’Olivia. Pendant ce temps, Joshua a montré son soutien à Olivia lorsqu’elle a sorti le morceau, le qualifiant de « super chanson » sur son histoire Instagram.

Olivia, bien sûr, a été interrogée sur le sujet de la chanson dans des interviews, mais elle a refusé de citer des noms. « Je comprends tout à fait la curiosité des gens pour savoir de qui parle la chanson et de quoi elle parle », a-t-elle admis. Panneau d’affichage. « Mais, pour moi, c’est vraiment la partie la moins importante de la chanson. Cela résonne avec les gens à cause de son émotion et je pense que tout le reste n’est pas important. Dans une interview de mars 2021 avec Radio.Com, elle a également insisté sur le fait qu’elle « ne connaît pas » du tout Sabrina. « Je pense que nous nous sommes rencontrés une ou deux fois en passant », a expliqué Olivia. « Mais je n’ai jamais eu de conversation avec elle. »

Dans un GQ interview publiée en juin 2021, Joshua a abordé le supposé triangle amoureux. Il a révélé que «la chose la plus difficile» a été «de me mordre la langue, à bien des égards, mais la réalité est que c’est un peu comme une cause perdue en essayant de parler de tout cela, et je refuse de nourrir l’un des taureaux ***, donc je ne le fais tout simplement pas. Josué a ajouté : «[Everyone] me pose des questions sur Sabrina et Olivia. Pourquoi ne pas nous concentrer sur ces femmes pour qui elles sont ? Concentrons-nous sur l’art qu’ils font et à quel point ils sont géniaux plutôt que sur leur relation avec un garçon. Dans cette même interview, Joshua est sorti en tant que membre de la communauté LGBTQ. « Même s’il y a des conséquences, je préférerais de loin faire face aux conséquences et vivre ma vérité plutôt que de vivre dans la peur », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, Sabrina a semblé sortir sa propre chanson sur le drame du triangle amoureux en février 2021. « Peut-être que tu ne le pensais pas, peut-être que blonde était la seule rime », a-t-elle chanté sur la chanson « Skin ». C’était apparemment une réponse directe aux paroles d’Olivia de « Driver’s License ».

Malheureusement, tout le drame public a nui à toute amitié que Joshua et Olivia auraient pu avoir à ce moment-là. En décembre 2021, il a dit GQ qu’il n’avait pas parlé à son ancienne co-star depuis la sortie de « Driver’s License ». Il a également sorti trois chansons de rupture, qui, selon les fans, concernent Olivia. « Si vous arrivez à dire votre vérité, moi aussi », a-t-il chanté sur le morceau « Crisis ». « Et c’est cool si tu veux que je joue le méchant, mais n’ose pas faire comme si je ne t’aimais pas. »

Les deux ont apparemment écrasé leur boeuf, cependant, quand Olivia a fait une apparition dans la saison 3 de HSMTMTS. En juillet 2022, elle et Josh se sont même réunis et ont posé pour des photos sur le tapis rouge pour promouvoir le spectacle. Olivia semble également avoir enterré la hache de guerre avec Sabrina, car elles ont été photographiées en train de discuter au Met Gala en 2022.

Adam Faze

La prochaine relation publique d’Olivia était avec Adam Déconcerter26. Le couple a été aperçu pour la première fois ensemble lors de la première de Confinement de l’espace 2 à Six Flags Magic Mountain le 29 juin 2021. Une source a déclaré E ! au moment où Olivia a amené Adam comme son plus un à l’événement et l’a même présenté comme « son petit ami ». En novembre 2021, ils ont été vus faire leurs bagages sur PDA à Los Angeles sur des photos obtenues par Page 6.

Malheureusement, Olivia et Adam ne sont plus ensemble. Leur rupture a été rapportée par de nombreux médias en février 2022. Une source a déclaré Personnes qu' »ils sont partis depuis un moment maintenant ». Olivia et Adam n’ont toujours pas discuté publiquement de leur histoire d’amour de courte durée.

Zack Bia

Peu de temps après la confirmation de la nouvelle de sa séparation avec Adam, Olivia a été liée au DJ Zack Bia en février 2022. Bien qu’ils n’aient été aperçus ensemble qu’en avril, il a été rapporté que Zack avait invité Olivia à le regarder DJ lors d’une soirée du Super Bowl deux. mois avant. « Ils se sont bien entendus et ont traîné avec désinvolture », a déclaré une source E ! Nouvelles à l’époque.

Les premières photos d’Olivia et Zack ensemble ont fait surface en avril, lorsqu’ils ont été vus passer du temps ensemble à New York pendant qu’Olivia était en ville pour sa tournée. En juin 2022, PERSONNES a confirmé qu’Olivia et Zack sortaient ensemble depuis le Super Bowl. « Ils s’aiment vraiment », a déclaré la source du magazine. Cependant, lorsque Zack a été interrogé sur les rumeurs un jour plus tard, il a répondu: «Je n’en ai aucune idée. Je n’ai même pas entendu ça.

En août 2022, des rapports ont fait surface selon lesquels Olivia et Zack avaient rompu. « Leur relation s’est en quelque sorte effondrée » Nous hebdomadaire signalé. « Ils sortaient ensemble mais n’ont pas passé de temps ensemble depuis un moment. »

Zack court dans des cercles célèbres et appelle des stars comme Drake, Kendall Jenner et plus d’amis. Avant de sortir avec Olivia, il était dans une relation on/off avec Bière Madison. Il a également été brièvement lié à Madelyn Clin suite à sa séparation de Chasser Stokes.

