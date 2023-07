DE Joseph Anderson s’engage dans l’Iowa: ce que cela signifie pour la classe 2024 de Hawkeyes

IOWA CITY, Iowa – L’Iowa a pris son 17e engagement dans la classe 2024 lorsque l’ailier défensif de St. Louis Joseph Anderson a choisi les Hawkeyes lundi. Voici ce que vous devez savoir :

Anderson, qui mesure 6 pieds 6 pouces et pèse 215 livres, a eu six sacs et neuf plaqués pour perte parmi ses 54 plaqués en 2022 pour la Westminster Christian Academy.

Il a visité le Nebraska et le Kansas en juin avant d’assister au week-end de visite officielle de l’Iowa du 23 au 25 juin.

Les Hawkeyes se classent au 27e rang au classement général du 247Sports Composite. Anderson se classe 987e au classement général et est le 73e ailier défensif et la 15e recrue du Missouri.

Qu’est-ce qu’Anderson apporte aux Hawkeyes?

Bien qu’il soit connu dans la région avec des offres du Missouri et de l’État de l’Iowa ainsi que des visites au Nebraska, au Kansas et à l’Iowa, Anderson a peut-être été sous-estimé en raison de la fiche de 1-9 de son équipe l’an dernier. Mais il a beaucoup de potentiel basé sur ses capacités athlétiques. Une fois qu’Anderson a grandi dans son cadre et a appris les bonnes techniques, il a une chance de faire la différence avec son explosivité et sa longueur.

À Westminster, Anderson est un athlète de piste accompli avec des temps et des distances de haut niveau dans quatre épreuves. Il a terminé deuxième à la rencontre de l’État du Missouri cette année au triple saut (47-4) après avoir remporté l’épreuve en deuxième année en 2021. Il s’est classé cinquième au saut en longueur (22-7 1/4) et a couru le 110 mètres. les haies hautes en 14,59 secondes et les 300 haies basses en 39,43 secondes.

Anderson est le troisième joueur de ligne défensif engagé dans la classe 2024 de l’Iowa.

