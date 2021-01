Barcelone a prolongé son invaincu en Liga à six matches en battant le bas du tableau Huesca 1-0 dimanche.

Frenkie de Jong a marqué le seul but à l’Estadio El Alcoraz, retournant le centre de Lionel Messi à la 27e minute alors que le Barca remontait à la cinquième place du classement.

Positifs

L’efficacité améliorée de De Jong dans le dernier tiers – deux buts et une passe lors de ses cinq derniers matchs de championnat – et la constance de Pedri ont pris une partie du poids des attaquants du Barca pour marquer. Le retour d’Ousmane Dembele d’une blessure a également ajouté une dimension différente à l’attaque du Barça. Il était à nouveau bon contre Huesca, en terminant 90 minutes.

Et bien que Ronald Koeman n’ait pas été heureux que son équipe n’ait pas remporté la victoire plus tôt, il aura été heureux de la facilité avec laquelle ils l’ont vu dans les dernières étapes du match. Il n’y a pas eu d’erreurs individuelles et le Barça avait rarement l’air hors de contrôle.

Négatifs

Le revers de la médaille est qu’ils étaient dans une position où ils devaient voir le match sortir quand ils auraient dû et auraient pu marquer plus. Cependant, pour la énième fois cette saison, ils ont raté trop d’occasions. Une combinaison de mauvais résultats et d’héroïques du gardien de but Alvaro Fernandez signifiait qu’ils ne terminaient la soirée qu’avec un but contre la deuxième pire défense de la ligue.

Note du manager sur 10

6 – Koeman est revenu à une défense à quatre joueurs après avoir touché un dos trois lors des deux derniers matchs. Son équipe du Barça a été particulièrement bonne en première mi-temps, étouffant Huesca, mais n’a pas pris sa chance. A quitté ses remplaçants en retard.





Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Marc-André ter Stegen, 7 ans – Testé plusieurs fois tardivement, faisant un arrêt intelligent d’un coup de Rafa Mir, mais son meilleur moment a été de contrôler le ballon avec sa tête sur sa ligne de but après une passe arrière de Busquets perdue.

DF Sergino Dest, 5 – Je suis entré dans de bonnes positions sur la droite mais a gaspillé sa livraison finale.

DF Ronald Araujo, 6 ans – Était solide lorsqu’il était sollicité, mais a passé la majeure partie du match à regarder ses coéquipiers attaquer.

DF Clement Lenglet, 6 ans – Comme Araujo, a passé une nuit calme, mais a montré une bonne concentration tard lorsque Huesca a poussé pour un égaliseur improbable.

DF Jordi Alba, 7 ans – A raté le dernier match en raison d’une suspension et a commencé le match comme quelqu’un qui venait de rentrer d’une pause. Bien lié avec Dembele et, surtout au début, a mis des centres dangereux dans la surface.

MF Sergio Busquets, 6 ans – A dirigé la presse du Barca de haut sur le terrain et effectué des interceptions intelligentes.

MF Frenkie de Jong, 7 ans – Aller plus loin ces dernières semaines et récolter les fruits sous forme de buts et d’assistances.

Frenkie de Jong a poursuivi sa forme récente étincelante avec le seul but à Huesca. Getty

FW Lionel Messi, 7 ans – Une autre nuit où il se demandera comment il n’a pas marqué. Fernandez a effectué deux arrêts brillants de sa part, l’un sur coup franc et l’autre à bout portant. Même ainsi, lors de sa 750e apparition au Barca, il a quand même réussi à désigner le vainqueur pour De Jong pour sa 200e passe décisive en carrière.

FW Pedri, 7 – Quelle saison il a. Bien lié à Messi à nouveau et a joué des passes vraiment intelligentes alors que le Barça cherchait à briser l’équipe locale. Il a juste besoin de travailler sur sa finition.

FW Ousmane Dembele, 7 ans – Le Français a été une menace tout au long du match. Créé de bonnes occasions, effrayé les défenseurs de Huesca quand il a couru avec le ballon mais, comme Pedri, a gaspillé ses meilleures chances.

FW Martin Braithwaite, 5 ans – Chargé de mener la ligne et a travaillé dur, mais n’a pratiquement rien vu du ballon contre une équipe en défense profonde de Huesca.

Substituts

MF Miralem Pjanic, 5 ans – Tiré après un bon travail de Pedri alors que vous vous attendez à ce qu’il atteigne la cible.

DF Oscar Mingueza, 5 ans – Entré pour Dest pendant les 20 dernières minutes mais n’était pas vraiment impliqué.

FW Antoine Griezmann, N / R – Remplacé Braithwaite pour les 10 dernières minutes.