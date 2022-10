La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: De Jong envisage de quitter Barcelone en janvier

Milieu de terrain de Barcelone Frenkie de Jong est de plus en plus frustré par le manque d’opportunités au club, dit sport.

2 Connexe

De Jong, 25 ans, était lié à un déménagement tout l’été et le Barça a convenu d’un accord de 85 millions d’euros pour qu’il déménage à Manchester United, bien qu’il ait échoué au milieu d’un conflit sur son salaire différé.

L’international néerlandais n’a pas commencé beaucoup de matchs importants du Barca jusqu’à présent cette saison, le manager Xavi ayant opté pour Sergio Busquets, Gavi et Pédri au milieu de terrain. Et avec le classique contre l’arrivée du Real Madrid ce week-end, l’avenir de De Jong sera à nouveau sous les projecteurs s’il ne joue pas un rôle majeur.

Des sources ont déclaré à ESPN que le manager de Man United, Erik ten Hag – qui dirigeait De Jong alors qu’il était en charge à l’Ajax – n’exclurait pas la possibilité de faire une autre offre l’été prochain et il y a toujours le sentiment à Old Trafford que le milieu de terrain pourrait être convaincu de déménager à Manchester.

BLOG EN DIRECT

08.24 BST: Santos attaquant Marcos Léonardo suscite l’intérêt d’Arsenal et de Manchester United, selon Calciomercato.

Leonardo, 19 ans, a marqué 19 buts en 50 matchs depuis qu’il est passé à la première équipe en 2020.

Le Brésilien a reçu des critiques élogieuses pour ses performances ces derniers mois et a les yeux rivés sur la prochaine étape de sa carrière.

“Tout d’abord, je veux entrer dans l’histoire avec le maillot Santos”, a-t-il déclaré le miroir. “Gagner des titres, mettre mon nom dans la galerie des meilleurs joueurs du club. Être le meilleur buteur des compétitions auxquelles je participe.

“Ensuite, je veux réussir à rejoindre l’équipe nationale brésilienne. Je me débrouille bien dans les catégories de jeunes, mais mon objectif est d’avoir la chance de représenter mon pays dans une Coupe du monde, en portant le maillot n ° 9. Je crois ce sont mes deux plus grands objectifs pour le moment. Je veux jouer en Europe, mais je vois que je dois terminer des étapes avant toute opportunité de le faire.”

08h00 BST: Attaquant du Brésil Neymar sera jugé la semaine prochaine pour fraude et corruption suite à son transfert à Barcelone de Santos en 2013 et le plaignant, la société d’investissement brésilienne DIS, a déclaré jeudi qu’il réclamait une peine de cinq ans de prison.

Outre Neymar, les accusés du procès intenté par les procureurs espagnols, qui débute lundi à Barcelone, sont ses parents, les deux clubs, les anciens présidents du Barca Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell, et l’ancien président de Santos Odilio Rodrigues.

L’affaire découle d’une plainte de DIS, une société brésilienne qui détenait 40% des droits de Neymar lorsqu’il était à Santos. Il fait valoir qu’il a perdu sa part légitime du transfert parce que la vraie valeur de l’accord a été sous-estimée.

jouer 1:54 Julien Laurens explique les promesses non tenues qui ont laissé Kylian Mbappe vouloir quitter le PSG.

PAPER GOSSIP (par Adam Brown)

– Jorginho veut rester à Chelsea au-delà de cette saison malgré l’intérêt de Barcelone, rapporte le standard du soir. Le joueur de 30 ans entrera dans les six derniers mois de son contrat à Stamford Bridge en janvier, et le Blaugrana ont gardé un œil sur lui et N’Golo Kanté avant d’éventuels transferts gratuits l’été prochain. Il est rapporté que Jorginho donne la priorité à son avenir avec l’équipe de Graham Potter plutôt qu’à tout changement loin du club.

– Newcastle est sur le point de bloquer toute tentative du Real Madrid de tenter Bruno Guimarães au Santiago Bernabeu, révèle L’édition du vendredi du Daily Star. L’équipe de Carlo Ancelotti surveille le milieu de terrain de 24 ans alors qu’il continue d’impressionner pour les Magpies depuis son arrivée de Lyon la saison dernière, et il semble qu’il restera à St. James ‘Park malgré une approche prévue en janvier.

– Intérêt pour le gardien Odysseas Vlachodimos a incité Benfica à intensifier les pourparlers sur un nouveau contrat, selon Ekrem Konour. Il a été rapporté que le joueur de 28 ans était sur le radar de Manchester United ces dernières semaines alors qu’il cherchait un futur remplaçant à long terme pour David de Gea, mais le dernier en date indique que la partie portugaise tient à le garder. Son contrat actuel doit expirer à l’été 2024.

– Nouvelles négociations contractuelles entre Arsenal et Granit Xhaka devraient avoir lieu après la Coupe du monde, dit Initié du football. Ayant fait des progrès en jouant dans des zones de milieu de terrain plus avancées cette saison, le manager Mikel Arteta tient à garder l’international suisse de 30 ans à l’Emirates Stadium. Il a fait neuf apparitions pour les Gunners en Premier League cette saison, contribuant à cinq buts.

– River Plate s’intéresse à l’ancien international argentin Martin Demichelis en tant que successeur potentiel de Marcelo Gallardo, écrit César Luis Merlo. Los Millonarios ont annoncé qu’ils étaient sur le point de se séparer de leur manager après huit ans jeudi, et il semble que l’entraîneur-chef de 41 ans, qui est actuellement en charge du Bayern Munich II, soit l’un des premiers candidats à prendre la relève à l’Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti.