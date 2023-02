De Jong de Barcelone “rendrait n’importe quelle équipe plus forte”

BARCELONE, Espagne – Erik ten Hag a fait l’éloge de Frenkie de Jong avant le match nul de Manchester United en Ligue Europa avec Barcelone en disant que le milieu de terrain “rendrait n’importe quelle équipe plus forte”.

United a tenté en vain de signer De Jong l’été dernier, le Néerlandais restant à Barcelone pour devenir un élément clé de la résurgence de l’équipe espagnole sous Xavi Hernandez.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Des sources ont déclaré à ESPN que Ten Hag n’a pas fermé la porte à la possibilité de raviver son intérêt pour le joueur de 25 ans, qui devrait s’aligner contre United au Camp Nou jeudi.

“Frenkie est un joueur incroyable et pour chaque club du monde entier, il renforcera l’équipe car il a une qualité unique”, a déclaré Ten Hag, qui a travaillé avec De Jong pendant son mandat à la tête de l’Ajax.

“Si vous pouvez le faire entrer dans l’équipe, votre équipe sera plus forte. En Espagne, il est devenu encore meilleur. C’est un joueur fantastique, il joue de l’arrière, il a toujours du temps et ce fut un plaisir de travailler avec lui.”

Erik ten Hag a de bons souvenirs de Frenkie de Jong de leur temps ensemble à l’Ajax. VI Images via Getty Images

S’exprimant également avant la rencontre, le patron de Barcelone, Xavi, a insisté sur le fait que De Jong voulait toujours rester avec les géants catalans.

“Il a été très clair avec moi, il voulait rester avec nous, donc il n’y avait aucun doute”, a déclaré Xavi.

“Maintenant, c’est notre joueur, je suis vraiment heureux et satisfait de sa performance, de son leadership. Il est dans un très bon moment sur le terrain et je pense qu’il s’amuse.”

United affronte Barcelone pour la première fois depuis un quart de finale de la Ligue des champions sous Ole Gunnar Solskjaer en 2019.

Ten Hag a reconnu que le dernier affrontement à venir dans les 32 derniers de la Ligue Europa est un signe que les deux clubs ont glissé du sommet du football européen, mais le patron de United pense qu’ils sont sur le chemin du retour.

“Les deux clubs ont l’ambition d’être en Ligue des champions, pas seulement d’être en Ligue des champions, ils veulent avoir un impact en Ligue des champions, aller en demi-finale et en finale et gagner”, a déclaré Ten Hag.

“Mais la réalité est que nous sommes en Ligue Europa. Les deux clubs avaient besoin d’une réinitialisation et nous sommes tous les deux dans la bonne direction, donc je pense que c’est excitant de se faire face, cela aidera les deux clubs, c’est un bon test.

“Je pense que Barcelone est aussi un club très différent et je pense que Barcelone joue, en ce moment, son meilleur football depuis plusieurs années.”

Ces compliments ont été rendus par Xavi, qui a fait l’éloge de Ten Hag et de l’attaquant en forme Marcus Rashford.

“[Rashford] est l’un des plus [dangerous players right now]oui, je suis entièrement d’accord parce qu’il est très rapide, c’est un bon dribbleur, un bon un contre un… C’est l’un des joueurs les plus dangereux d’Europe actuellement”, a déclaré Xavi.

Il a ajouté à propos de Ten Hag : “Il a changé le visage de l’équipe. C’était difficile au début mais il fait du bon travail. C’est un excellent entraîneur.

“Retourner la situation à United n’a pas été facile. Ils sont à nouveau excités. C’est un entraîneur intéressant, il a des choses vraiment intéressantes [tactical] variantes. C’est une référence pour les entraîneurs offensifs qui aiment ce style de football.”

Ten Hag sera privé du trio blessé Antony, Anthony Martial et Scott McTominay et Lisandro Martinez et Marcel Sabitzer sont suspendus.

Casemiro est disponible après avoir raté les deux derniers matchs en raison d’une suspension nationale tandis que Luke Shaw pourrait à nouveau revenir à l’arrière central pour couvrir de Martinez.

“En tant que manager, vous avez une certaine planification mais le match à venir est le match le plus important et cela peut changer vos plans à cause des performances, à cause de la tactique, à cause de l’adversaire, à cause des blessures ou des suspensions”, a déclaré Ten Hag.

“Le premier match à venir est le plus important. Nous avons de nombreuses options, je pense, dans l’équipe pour régler le problème et nous pouvons utiliser Luke comme arrière latéral et défenseur central.

“Nous avons vu qu’il peut faire les deux, il a très bien fait les deux. Nous avons au milieu de terrain d’autres bonnes options qui réussissent.”

Les informations de Sam Marsden d’ESPN ont été utilisées dans ce rapport.