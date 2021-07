De jeunes talents de la MLS, et non des stars basées en Europe, devraient concourir

La constitution d’une liste pour un tournoi d’équipe nationale est pleine d’innombrables pièces mobiles. Il y a la forme et la santé des joueurs, ainsi que la volonté des clubs de faire participer leurs interprètes. Le timing est également un problème.

La Gold Cup de la CONCACAF semblerait à première vue à l’abri des caprices des dirigeants de clubs étant donné qu’il s’agit d’un championnat confédéral. Mais il y a les règles, et puis il y a la réalité, ce qui explique pourquoi le manager de l’équipe nationale masculine américaine Gregg Berhalter s’est fortement appuyé sur sa collection de joueurs nationaux pour constituer son alignement pour l’édition 2021 du tournoi.

Il n’y aura pas de Christian Pulisic, Weston McKennie ou Tyler Adams, car ils n’ont même pas été nommés sur la liste provisoire. Les joueurs ont besoin de repos à un moment donné, et il y a aussi le désir de rester dans les bonnes grâces de leurs clubs. Le moment du début de la pré-saison en Europe a également joué un rôle. Berhalter a souligné la situation de Bryan Reynolds commençant l’année à l’AS Roma sous la direction d’un nouveau manager à Jose Mourinho à titre d’exemple, mais il y en a d’autres, dont le milieu de terrain de Greuther Furth Julian Green.

« Nous avons estimé qu’il était plus important pour eux d’être en pré-saison avec leur équipe et de leur donner une bonne chance d’avoir un impact positif avec leur nouveau staff technique ou avec leur club, plutôt que d’être en Gold Cup », a déclaré Berhalter. lors d’un appel Zoom avec des journalistes. « C’était donné et reçu, c’était un numéro de jonglerie et ce n’était pas facile parce que nous voulons toujours mettre une équipe sur le terrain qui va concourir pour remporter la Gold Cup. »

L’accent sera donc mis sur ce tournoi pour donner du temps de jeu à des vétérans sélectionnés comme Walker Zimmerman de Nashville SC, Sebastian Lletget du LA Galaxy et Cristian Roldan des Seattle Sounders, tout en examinant également des joueurs plus jeunes qui se sont bien comportés au début de la saison MLS.

« Nous pensons qu’il y a suffisamment de colonne vertébrale dans ce groupe », a-t-il déclaré. « Nous pensons qu’il y a suffisamment de leaders vétérans dans ce groupe pour tenter de remporter la Gold Cup. »

En ce qui concerne les éléments plus jeunes de la liste, il y a plus que quelques perspectives intéressantes. Le milieu de terrain du Sporting Kansas City, Gianluca Busio, a fait beaucoup pour impressionner au début, même si des rumeurs de transfert tourbillonnent autour de lui. Le défenseur du New York City FC James Sands et le milieu de terrain des Portland Timbers Eryk Williamson sont également inclus. Tous les trois ont été omis de la liste des moins de 23 ans qui n’ont pas réussi à se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo.

Pour expliquer le grand saut de Sands et Williamson, Berhalter a expliqué que la santé était un facteur. Sands a eu du mal à se blesser vers les dernières étapes de la saison dernière, sinon il aurait été inclus dans les camps de décembre et de janvier. Berhalter a ajouté qu’une entorse à la cheville subie pendant le camp de janvier a entravé les progrès de Williamson. Les deux joueurs ont depuis récupéré et sont de retour à leur meilleur niveau.

Gianluca Busio met en lumière une vague de jeunes joueurs prometteurs de la MLS qui représenteront les États-Unis à la Gold Cup. Gary Rohman-USA AUJOURD’HUI Sports

Quant à Busio ? « C’est une question de forme, et son heure est venue », a déclaré Berhalter.

Pour Caden Clark des Red Bulls de New York, son heure devra venir plus tard après avoir subi une appendicectomie.

« C’était un gars avec qui j’avais vraiment hâte de travailler », a déclaré Berhalter. « [He’s] un très bon joueur, [with] très bonne conscience spatiale, très bon équilibre avec les virages entre les lignes, très bonne vision de la passe finale et capacité à marquer un but. C’est vraiment malheureux comment les choses se passent parfois, mais nous savons que ce gamin a un bel avenir et nous allons continuer à le surveiller lorsqu’il ira à Leipzig. »

Compte tenu de toutes ces considérations, il existe certaines vulnérabilités dans la liste. Berhalter a admis que l’équipe était « mince » à l’arrière central une fois que vous avez dépassé Zimmerman et Miles Robinson d’Atlanta United. Ce sera à Sands et à Donovan Pines de DC United d’intervenir et de fournir de la profondeur.

Les positions d’ailier sont un autre domaine qui a quelques points d’interrogation, avec Berhalter notant que « Je ne pense pas que nous ayons de vrais ailiers dans ce groupe. » Paul Arriola de DC United et Jonathan Lewis des Colorado Rapids sont les plus proches, mais Berhalter s’attend à ce que Matthew Hoppe de Schalke 04 et Nicholas Gioacchini du SC Caen – tous deux attaquants de métier – obtiennent quelques minutes de large.

Un joueur qui ne figure pas sur la liste est l’arrière droit de LA Galaxy Julian Araujo. Araujo a la double nationalité avec le Mexique, et Berhalter a déclaré que le défenseur n’était « pas prêt à s’engager pleinement dans l’équipe ». Si Araujo avait joué dans la Gold Cup, il aurait été lié aux États-Unis, et avec l’équipe américaine profitant d’une sorte d’impasse à l’arrière droit avec Sergino Dest, Reggie Cannon et le vétéran DeAndre Yedlin, il semblerait qu’Araujo garde son les options s’ouvrent. Mais Berhalter a clairement indiqué qu’il accordait une grande importance au défenseur Galaxy.

« Nous pensons [Araujo is] un joueur exceptionnel, et nous pensons qu’il peut tenter de devenir un titulaire dans cette équipe », a-t-il déclaré. « Cela dépendra en grande partie de sa forme et de son développement, mais c’est un jeune joueur talentueux, et nous pense qu’il a un avenir avec cette équipe. »

Maintenant, le défi consiste à progresser loin dans le tournoi avec les joueurs disponibles et à se préparer pour les plus grandes batailles à venir.

« Nous allons travailler sur un autre groupe », a déclaré Berhalter. « Nous arrivons à solidifier ce groupe afin que lorsque nous entrons dans les qualifications, nous sachions où se situe tout le monde. »