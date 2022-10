De jeunes professionnels riches fuient la Californie et New York

New York et la Californie sont depuis longtemps des lieux attractifs pour les jeunes travailleurs qui se lancent à leur compte. Mais cela peut changer.

UN enquête menée par SmartAsset a suivi le mouvement des soi-disant «jeunes professionnels riches», qu’il a décrits comme toute personne de moins de 35 ans gagnant un revenu brut ajusté d’au moins 100 000 $.

SmartAsset a déterminé les entrées et les sorties de jeunes professionnels riches dans les 50 États et le district de Columbia en utilisant les données de l’Internal Revenue Service pour comparer les déclarations de revenus de 2019 et 2020.

Il semble que les jeunes professionnels soient les plus impatients de quitter New York. Avec une sortie nette de 15 788, cet État a enregistré le plus grand nombre de départs avec une marge significative. Avec une sortie nette de 7 960, la Californie semble également perdre de son attrait pour les jeunes professionnels riches.

Alors, où vont les jeunes ? Selon SmartAsset, voici les sept principaux États vers lesquels affluent les milléniaux riches :