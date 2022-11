De jeunes patients inondent la salle d’urgence pédiatrique de Surrey alors que les urgences de la région débordent

Kristina Winter a tenté d’emmener son fils à l’urgence pédiatrique du Surrey Memorial Hospital mardi soir (22 novembre).

Quand ils sont arrivés, ils ont vu que la file d’attente pour l’enregistrement était devant la porte. Winter a demandé à quelqu’un dans la ligne,

“Est-ce que c’est la programmation à faire ?” elle a demandé à quelqu’un en ligne. “Et elle est comme, ‘Ouais, nous ne nous sommes pas encore enregistrés.’ Alors nous sommes partis.

Winter, qui vit à North Delta, s’est d’abord rendue en voiture à Surrey pour des soins parce que certains de ses amis lui avaient recommandé la salle d’urgence pédiatrique.

Après avoir vu la file d’attente et être partie, elle a plutôt emmené son fils à l’hôpital Delta de Ladner. Il a été enregistré immédiatement et, en un peu moins de quatre heures, a été vu par un médecin.

Winter ne se plaignait pas des soins que son fils y recevait.

Bien que CTV ait rapporté que l’urgence pédiatrique de Surrey voit quatre fois plus de patients qu’elle peut traiter, les histoires de salles d’urgence bondées ne sont pas uniques à Surrey.

Dans une déclaration à Black Press Media, le Dr Craig Murray, directeur médical régional de la médecine d’urgence pour Fraser Health, a déclaré que les hôpitaux de la région connaissent un “volume de patients supérieur à la normale, y compris des enfants, dans nos services d’urgence”.

Le BC Children’s Hospital de Vancouver connaît également un afflux de patients. Ils trient les patients moins graves de son service d’urgence vers une zone voisine en raison d’un afflux de personnes souffrant de maladies respiratoires.

La salle d’urgence pédiatrique de Surrey a été construite pour accueillir 20 000 patients par an. Au cours de l’année qui a précédé la pandémie en 2019, les urgences ont vu plus de 44 000 enfants.

Jane Adams, PDG de la Surrey Hospital Foundation, a déclaré que l’urgence pédiatrique ne faisait que 5 500 pieds carrés.

«Beaucoup de gens ont des maisons plus grandes que cela», a-t-elle déclaré.

Adams a déclaré que les soins de santé “n’ont pas suivi le rythme en termes de services spécialisés dont nous avons besoin pour les enfants”.

Le recensement de 2021 de Statistique Canada a montré que Surrey est la ville à la croissance la plus rapide de l’Ouest canadien et que 23 % de sa population sont des enfants et des jeunes. Surrey a également le taux de natalité le plus élevé de la province.

Adams a ajouté que certains soins de santé disponibles pour les enfants et les jeunes de Surrey “se sont contractés au cours des deux dernières décennies”.

En 2001, l’hôpital comptait 24 lits pédiatriques financés. En 2021, il n’en avait que 16. Le nombre de lits pédiatriques pour patients hospitalisés disponibles est également disproportionné par rapport au nombre d’enfants et de jeunes qui vivent dans la région, dit Adams.

Un communiqué de la Surrey Hospitals Foundation indique que la Colombie-Britannique compte au total 442 lits d’hospitalisation pédiatrique et de santé mentale. Surrey ne compte que 36 de ces lits, « ce qui ne représente que 8 % alors que 41 % des enfants et des jeunes de la Colombie-Britannique vivent dans la région sanitaire de Fraser ».

« Nous nous efforçons également d’augmenter la capacité de nos lits pédiatriques en hospitalisation dans nos sites régionaux pour les enfants qui doivent être hospitalisés », a déclaré le Dr Murray.

S’il ne s’agit pas d’une urgence médicale, le Dr Murray recommande d’appeler votre médecin de famille ou, s’il n’est pas disponible, de vous rendre dans un centre de soins d’urgence.

Surrey compte deux centres de soins d’urgence et primaires. L’un est situé à Netwon (6830, boulevard King George) et l’autre est à Whalley (Unité G2 9639 137A Rue).

– Avec des fichiers de La Presse Canadienne

