De jeunes Grecs ont offert 150 € pour obtenir une dose d’un vaccin Covid, alors que le gouvernement tente de stimuler la campagne de vaccination

S’adressant aux ministres lors d’une réunion du cabinet lundi, le Premier ministre grec a annoncé la proposition comme un « cadeau de gratitude » aux jeunes qui ont montré « patience et persévérance » pendant la pandémie de Covid.

Le soi-disant « laissez-passer de liberté » sera disponible pour toute personne âgée de 18 à 25 ans qui a reçu au moins une dose de vaccin Covid, donnant aux bénéficiaires 150 € à dépenser pour les voyages et les divertissements, y compris les billets d’avion, les séjours à l’hôtel, la musique, le théâtre et sorties cinéma, et visites de sites culturels.

L’incentive en espèces sera disponible d’ici la fin juillet, ainsi qu’une offre d’un mois de données Internet gratuites pour leurs téléphones portables pendant tout le mois d’août.

Le gouvernement a estimé que l’initiative était nécessaire pour inciter les jeunes à se protéger contre le virus, s’assurer qu’ils sont protégés et moins susceptibles de transmettre le virus, et limiter l’impact des nouvelles souches sur les services de santé du pays.

Citant les effets de la variante Delta plus transmissible sur d’autres pays, le gouvernement grec a souligné l’importance de veiller à ce que son programme de vaccination soit rapide et couvre autant d’adultes que possible avant que la Grèce ne soit touchée par la souche.

Le pays cherche à s’assurer qu’il peut rouvrir pour la saison des vacances d’été, après avoir été contraint à un deuxième verrouillage en novembre, alors que les cas menaçaient de submerger le système de santé du pays. Cependant, jusqu’à présent, seulement environ 33% des 11 millions d’habitants de la Grèce sont entièrement vaccinés contre Covid.

