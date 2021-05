De jeunes familles de militaires ont recours à des prêts aux anciens combattants pour acheter sur un marché immobilier en vogue

Les prêts à l’achat de VA sont un avantage qui a aidé de nombreux anciens combattants, militaires et conjoints de militaires admissibles à acheter ou à refinancer des maisons. Ceux qui les obtiennent n’ont pas à verser d’argent et ne sont pas tenus de souscrire une assurance hypothécaire privée, une aide majeure pour de nombreux jeunes acheteurs de maison.

En outre, les prêts des anciens combattants de la génération Y et de la génération Z représentaient 52% de tous les prêts d’achat de VA consentis au premier semestre 2021, contre 47% un an plus tôt, selon l’analyse.

« C’était une grande chose », a déclaré Valdivia, qui a également noté que les taux d’intérêt sur les prêts VA – qui sont offerts par des prêteurs privés et partiellement garantis contre le défaut par le ministère des Anciens Combattants – étaient meilleurs que les taux standard, et que le fait de pouvoir renoncer à un acompte de 20 % a ouvert des portes au couple.

Bien sûr, le marché du logement brûlant a également rendu plus difficile pour les acheteurs de maison de trouver des maisons, principalement en raison d’un manque d’inventaire. Dans les conditions super-concurrentielles, certains anciens combattants utilisant des prêts d’achat VA ont rencontré des difficultés supplémentaires pour acheter des maisons en raison de certaines idées fausses sur les prêts.

« Tous les vendeurs de maisons ne sont pas disposés à envisager ne serait-ce que la possibilité de recevoir une offre d’un prêt VA », a déclaré Birk, ajoutant que dans ce cas, un vétéran ne peut pas faire grand-chose pour les convaincre du contraire.

« L’idée fausse commune est que les prêts VA prennent une éternité, et qu’ils vont tomber et qu’il va y avoir des problèmes d’évaluation, et ce n’est tout simplement plus vrai », a déclaré Caitlin Turkovich, directrice de succursale basée à Las Vegas pour Union Home. Hypothèque qui travaille avec les acheteurs de maison vétérans.

À quoi les acheteurs de maisons militaires doivent-ils s’attendre

Il y a quelques choses que Turkovich recommande aux anciens combattants et aux membres du service actif qui cherchent à utiliser leur avantage de prêt VA.

La première consiste à trouver un prêteur expérimenté avec les prêts VA et qui peut aider à garantir que le traitement se déroule sans heurts et rapidement. Par exemple, le délai de clôture moyen de Turkovich avec un prêt VA est de 26 jours, contre 28 jours avec un prêt traditionnel, a-t-elle déclaré.

Elle a également déclaré que sur le marché actuel, les acheteurs de maison devraient être prêts à faire plusieurs offres de maisons avant d’en obtenir une, et savoir qu’ils n’ont pas le temps d’hésiter s’ils voient une maison qu’ils souhaitent acheter.

« Il y a une ligne qui dit: » Si vous devez dormir dessus, vous n’allez pas dormir dedans « », a-t-elle déclaré.

De plus, les personnes utilisant un prêt VA peuvent envisager de verser un acompte, si possible, car cela donnera un rabais sur les frais de financement, éventuellement des mensualités inférieures et pourrait distinguer l’acheteur de la concurrence. Il est également possible dans certains États d’écrire une lettre d’amour au vendeur pour exprimer votre intérêt pour une maison.

Divulgation : NBCUniversal et Comcast Ventures sont des investisseurs dans Glands.