De jeunes étudiants protestent contre la violence armée lors d’une réunion du Sénat de Géorgie

ATLANTA — Des semaines après que quatre personnes sont mortes et neuf autres ont été blessées dans une fusillade dans une école Au nord-est d’Atlanta, un groupe d’élèves d’école primaire a porté des pancartes dans le Capitole de Géorgie jeudi alors que les législateurs discutaient d’une législation qui encouragerait le stockage sûr des armes à feu.

Une vingtaine d’élèves âgés de cinq à douze ans, rejoints par quelques parents et enseignants d’une école privée d’Atlanta, se sont rendus à une réunion d’une commission du Sénat de l’État pour exiger une action législative sur la violence armée.

« C’est notre génération future », a déclaré Autumn Humphries, 11 ans, aux sénateurs démocrates présents dans la salle et aux républicains qui regardaient à distance. « Nous sommes la prochaine génération. Vous faites comme si vous vous en fichiez. »

Alors que les étudiants quittaient le bâtiment, le président du comité, Emanuel Jones, un démocrate de Decatur, a conduit les étudiants à scander : « Plus de violence ! Fin de la violence armée ! »

Le père de Colt Gray aurait donné au jeune de 14 ans un fusil d’assaut semi-automatique qu’il a utilisé dans l’affaire. Fusillade au lycée d’Apalachee à Winder, en Géorgie. La loi fédérale n’autorise pas les personnes de moins de 18 ans à acheter des fusils ou d’autres armes longues auprès de revendeurs d’armes à feu agréés. Gray a été accusé de quatre chefs de meurtre et son père fait face frais connexes.

En plus d’encourager le stockage sécurisé des armes à feu, Jones a déclaré qu’il souhaitait que le comité planifie mieux protocoles de sécurité dans les écoles, les programmes de santé mentale et les campagnes d’information publique sur la sécurité des armes à feu pour empêcher les enfants d’avoir accès aux armes.

« Nous devons mettre en place des processus et des procédures non seulement pour les fusillades intentionnelles, mais également pour celles qui se produisent de manière non intentionnelle », a déclaré Jones.

Deux des personnes Les 100 enfants tués au lycée d’Apalachee étaient des élèves. Le Dr Kiesha Fraser Doh, médecin urgentiste pédiatrique représentant Georgia Clinicians for Gun Safety, a déclaré aux membres du comité que le nombre d’enfants géorgiens de 17 ans et moins décédés à cause de la violence armée est passé de 78 en 2018 à 154 en 2022. Doh a appelé à des mesures plus strictes pour empêcher les enfants de mettre la main sur des armes à feu.

Jones a noté que des États comme le Delaware, Hawaï, le Maryland, le New Jersey et le Texas pénalisent ceux qui rendent les armes accessibles aux enfants. La représentante démocrate de l’État, Michelle Au, a présenté une législation similaire en 2023, mais elle n’a jamais été votée. Elle a promis de la réintroduire la facture en 2025.

Jorryn Butler, 18 ans, a déclaré que beaucoup de ses amis achetaient des armes à des personnes suffisamment âgées pour les acheter légalement. « Ce n’est pas difficile » de se procurer une arme, a-t-il dit. « C’est littéralement sous vos yeux. »

La semaine dernière, le président de la Chambre des représentants de Géorgie, Jon Burns, un républicain de Newington, a déclaré les législateurs prendront en considération politiques visant à étendre les soins de santé mentale aux étudiants, à détecter les armes à feu avant que quiconque n’entre dans les écoles avec elles et à encourager stockage sécurisé des armes à feu.

Les législateurs des deux chambres ont examiné plus tôt cette année une législation visant à encourager le stockage sécurisé des armes à feu, ce qui s’est avéré réduire le nombre de décès et de blessures par arme à feu chez les jeunes. Le Sénat de Géorgie a adopté une loi qui exempterait les dispositifs de sécurité des armes à feu de la taxe de vente de l’État. La Chambre des représentants de Géorgie a adopté une loi qui offrirait aux propriétaires d’armes à feu un crédit d’impôt de 300 $ pour l’achat de dispositifs de sécurité des armes à feu, y compris des coffres-forts et des serrures pour armes à feu, et couvrirait les cours de sécurité des armes à feu. Aucun des deux projets de loi n’a été adopté par l’autre chambre.

Depuis la fusillade, les démocrates ont plaidé en faveur de lois sur le stockage sécurisé, de vérifications d’antécédents universelles et de lois sur les drapeaux rouges. Le sénateur d’État David Lucas de Macon a fait écho à ses collègues démocrates lors de la réunion du comité en exprimant son soutien à l’obligation de vérifications d’antécédents ou de permis de port d’arme pour ceux qui achètent des armes d’assaut.

Avant la réunion du comité, les étudiants se sont entassés dans une salle du sous-sol du Capitole pour rencontrer certains législateurs démocrates.

« Personne ne devrait jamais donner une arme à un enfant ! », s’est écriée Maddie La Rose, 11 ans.

Un jeune garçon portait autour du cou une pancarte sur laquelle était écrit : « Pas d’armes ! Plus de football ! Plus de fun ! Pas d’armes ! » La pancarte a attiré l’attention du représentant démocrate de l’État, Derrick Jackson.

« Nous voulons simplement que vous grandissiez tous et que vous vous amusiez », a déclaré Jackson. « Pensez aux choses qui concernent les enfants, pas aux armes à feu. »

Charlotte Kramon est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets peu traités. Suivez Kramon sur X : @charlottekramon