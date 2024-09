De jeunes coiffeurs surmontent l’adversité pour ouvrir 2 nouveaux salons de coiffure à Bemidji

7 septembre — BEMIDJI — Deux jeunes barbiers qui ont surmonté une adversité importante redonnent vie au monde des salons de coiffure locaux.

Cela fait environ trois ans que Bemidji n’a plus de salon de coiffure à l’ancienne. Bien sûr, il existe de nombreux salons de coiffure en ville, mais après le décès de Michael Flaherty de Fade Masters en 2020 et de Ted LaFriniere de Headquarters Barbershop en 2021, il n’y avait plus de salon de coiffure. En comparaison, Bemidji comptait 12 salons de coiffure répertoriés dans l’annuaire de la ville de 1964.

Cette année, les choses ont changé lorsque Mandez Ransom, 33 ans, a réalisé un rêve de longue date en mars en ouvrant le Icuttz Barber Lounge dans l’ancien siège social au 216 Minnesota Ave. NW. Eric Bower, 36 ans, a suivi cet été en ouvrant The Gentleman’s Barber Shop au 1510 Bemidji Ave. N.

Mandez Ransom était en dernière année au lycée de Minneapolis North lorsqu’il s’est coupé les cheveux pour la première fois. Sa famille organisait un barbecue et un cousin n’avait pas d’argent pour se faire couper les cheveux.

« Je lui ai donc dit que nous avions des petites tondeuses à l’étage et que je pouvais essayer de faire quelque chose », se souvient Ransom. « Dès que j’ai eu la tondeuse en main, j’ai senti que je savais ce que je faisais. En fait, ça s’est bien passé. Et à partir de ce moment-là, j’ai su que je voulais devenir coiffeur, c’est sûr. »

Mandez était l’enfant du milieu d’une famille élevée par une mère célibataire dans un quartier difficile.

« Mon père biologique n’était pas là, donc il n’y avait que ma mère et nous trois », a raconté Ransom. « Mon frère aîné aimait être dehors, courir avec ses amis. Donc, il n’y avait que ma sœur et moi à la maison. J’ai donc dû apprendre à cuisiner et à être une figure paternelle pour elle. »

Au cours de ses années de lycée, Ransom a participé à un programme de construction et a passé ses étés à travailler dans ce domaine. Mais il savait que ce n’était pas une carrière pour lui. Il voulait devenir coiffeur.

« Je me souviens d’un devoir de fin d’études que j’ai dû rédiger », a déclaré Ransom. « En gros, il fallait que j’écrive mes projets pour la suite après le lycée. J’ai écrit que je voulais aller à l’école de coiffure, que je voulais obtenir ma licence, aller travailler dans un magasin et éventuellement ouvrir mon propre magasin. Mon objectif a toujours été d’ouvrir un magasin avant d’avoir 35 ans. »

Il a travaillé dans le bâtiment pendant quelques années, a fait du babysitting et a vendu des téléphones portables, essayant de mettre de côté suffisamment d’argent pour aller à l’école de coiffure. Sa mère s’est remariée et son nouveau beau-père lui a donné les fonds dont il avait besoin pour s’inscrire à la Moler Barber School, dans le nord-est de Minneapolis.

Après avoir obtenu son diplôme en 2013, Ransom a travaillé dans plusieurs salons de coiffure de la région de Minneapolis. Il a développé une clientèle fidèle et a même commencé à couper les cheveux dans son garage. Mais son objectif de posséder son propre salon est resté le même et il s’est finalement concrétisé cette année.

Ransom a rencontré sa fiancée, Kaylee Brunelle, dans les Twin Cities. Elle a grandi à Cass Lake et voulait revenir dans cette région. Ransom n’était pas sûr de vouloir déménager dans le nord.

« Je pensais que c’était juste une autre petite ville », dit-il, « mais je n’avais pas réalisé la demande de coiffeurs à Bemidji. Je pense que ce que je préfère dans la coupe à Bemidji, c’est la diversité. J’ai rencontré des gens du monde entier. »

Icuttz Barber Lounge est ouvert de 9h à 18h du lundi au samedi.

Eric Bower ne savait pas vraiment ce qu’il voulait faire après avoir passé plus de six ans dans une prison fédérale pour avoir vendu de la drogue. Mais il savait qu’il devait changer de vie.

« J’ai un ami qui possède une entreprise de cloisons sèches, il m’a donc immédiatement donné un emploi quand j’ai quitté l’entreprise », a déclaré Bower. « Il m’a en quelque sorte aidé à m’adapter au monde. »

Après cinq ans de travail dans le domaine des cloisons sèches, Bower a décidé de poursuivre une carrière différente.

« J’ai vu tous mes amis qui étaient dans les cloisons sèches, ils avaient mal au dos et tout le monde allait chez le chiropracteur », a-t-il dit. « Un autre a dû porter un corset lombaire. Un autre ne peut plus jouer au golf. Un autre doit dormir sur un Lazy Boy. »

Bower a donc décidé d’aller à l’école de coiffure.

« J’économisais de l’argent en faisant des travaux de cloisons sèches », a-t-il déclaré. « Je crois que le meilleur coiffeur de la région du Haut-Midwest est Brendan LaFrance. Il est propriétaire de Dakota Barber Academy et de Tailor Made Barber Shop (à Fargo, dans le Dakota du Nord). »

Il s’est inscrit à la Dakota Barber Academy et neuf mois plus tard, il était coiffeur agréé. Après avoir travaillé dans un salon de coiffure à Detroit Lakes pendant six mois, il a ouvert son premier salon de coiffure à Mahnomen, près de chez lui, en mai 2023, et a ouvert cette année un deuxième salon de coiffure à Bemidji.

LaFrance a déclaré qu’il était impressionné par la détermination de Bower.

« Tout le mérite revient à Eric », a déclaré LaFrance. « Il a conduit tous les jours de White Earth à Fargo, pendant tout l’hiver, pour se rendre à l’école. La plupart du temps, il était le premier à arriver. Il a vraiment fait tout son possible pour sortir et ouvrir non pas une, mais deux entreprises depuis qu’il a quitté l’école. Je raconte souvent l’histoire d’Eric lorsque je parle aux gens de ce qu’ils peuvent faire de leur vie. »

Bower partage son temps entre les magasins Mahnomen et Bemidji. À Bemidji, il est ouvert les dimanches, lundis et mardis. Les rendez-vous peuvent être pris en ligne à

le-barbier-gentlemans.com.

« J’aime le salon de coiffure à l’ancienne », a déclaré Bower. « La communauté de Bemidji a été très accueillante. »

LaFrance a ajouté : « Eric est très sympathique et très drôle. Il sait plaisanter avec tout le monde. C’est très important dans ce milieu. Développer des relations personnelles est une chose très importante dans ce milieu. »