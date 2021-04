Les jeunes Britanniques EN SANTÉ qui ont déjà eu Covid pourraient gagner 5000 £ pour avoir été infectés par le virus.

Une étude espère commencer plus tard ce mois-ci une fois qu’elle aura reçu l’approbation éthique.

Les jeunes Britanniques participant à une étude recevront 5000 £ pour avoir Covid pour la deuxième fois Crédit: Alamy

Les participants seront délibérément exposés au virus une seconde fois pour voir comment le système immunitaire réagit dans ce qu’on appelle une «étude de provocation».

Les chercheurs de l’Université d’Oxford visent à déterminer quelle dose de virus est nécessaire pour réinfecter après une infection naturelle, comment le système immunitaire réagit et ce que cela peut signifier pour développer une immunité protectrice contre la maladie.

Cela aidera à la recherche de vaccins, par exemple.

L’étude, financée par le Wellcome Trust, recrutera des personnes âgées de 18 à 30 ans qui ont déjà été naturellement infectées par Covid.

Ils peuvent n’avoir éprouvé qu’une maladie bénigne ou aucun symptôme et se rétablir complètement.

Dans la première phase de l’étude, impliquant 64 volontaires en bonne santé, les chercheurs visent à établir la dose la plus faible de virus qui peut s’installer et commencer à se répliquer.

Ensuite, cette dose sera utilisée pour infecter les participants dans la deuxième phase de l’étude, qui devrait commencer en été.

Des bénévoles courageux seront réexposés au virus dans un environnement sûr et contrôlé pendant qu’une équipe de chercheurs surveille leur santé.

Ils devront être mis en quarantaine pendant 17 jours dans un hôpital jusqu’à ce qu’ils ne courent plus le risque d’infecter d’autres personnes.

Ceux qui développent des symptômes recevront une dose de super anticorps pour s’assurer qu’ils guérissent.

Le traitement, qui contient des anticorps fabriqués en laboratoire qui se sont avérés réduire le risque de progression de la maladie dans les essais cliniques, a été développé par Regeneron.

La durée totale de l’étude sera de 12 mois, ce qui comprendra huit rendez-vous de suivi après le congé.

Helen McShane, professeur de vaccinologie au département de pédiatrie de l’Université d’Oxford et chercheuse en chef de l’étude, a déclaré: «Les études par défi nous disent des choses que d’autres études ne peuvent pas car, contrairement à l’infection naturelle, elles sont étroitement contrôlées.

«Lorsque nous réinfecterons ces participants, nous saurons exactement comment leur système immunitaire a réagi à la première infection Covid, exactement quand la deuxième infection se produit et combien de virus ils ont contracté.

«En plus d’améliorer nos connaissances de base, cela peut nous aider à concevoir des tests capables de prédire avec précision si les personnes sont protégées.

«Les informations issues de ce travail nous permettront de concevoir de meilleurs vaccins et traitements, et aussi de comprendre si les personnes sont protégées après avoir reçu Covid, et pendant combien de temps.»

Le virus du professeur McShane utilisé dans l’étude sera la souche originale de Wuhan, en Chine, «parce que c’est la souche sur laquelle nous avons le plus de données cliniques, immunologiques (et) virologiques», mais des discussions supplémentaires sont en cours pour inclure l’un des nouveaux coronavirus variantes.

Les études par challenge s’accompagnent de préoccupations éthiques, car les patients risquent de tomber gravement malades.

Il y a aussi des questions quant à savoir si les participants pourraient obtenir un long Covid.

Mais le professeur McShane a suggéré qu’elle était convaincue que les participants n’obtiendraient pas de symptômes persistants.

Elle a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: « Ces personnes ont déjà eu une infection à Covid et s’en sont complètement remises.

«Cette infection de la première fois aurait été très légère ou peut-être même asymptomatique.

«Ils n’auront aucun signe de longue durée de Covid après leur première infection et ils se seront complètement rétablis.

«À ce jour, il n’y a eu aucun cas documenté de long Covid après la deuxième infection.

Les études de provocation ont joué un rôle clé dans la poursuite du développement de traitements pour des maladies telles que le paludisme, la tuberculose, la typhoïde, le choléra et la grippe.

Des recherches récentes ont suggéré qu’une infection antérieure pourrait ne pas protéger complètement les jeunes contre la réinfection.

Une étude observationnelle, publiée dans le Lancet, a impliqué des membres du Corps des Marines des États-Unis pour la plupart âgés de 18 à 20 ans.

Il a montré qu’entre mai et novembre 2020, environ 10% des participants qui avaient déjà attrapé un coronavirus ont été réinfectés.