De jeunes archéologues soudanais creusent l’histoire alors que l’ère de «l’Occident sait mieux» se termine

UNE fin de matinée à Khartoum. À l’intérieur d’un bâtiment bas et poussiéreux au centre de la capitale soudanaise, il y a des caisses d’artefacts, une réplique de 7 pieds d’une statue en pierre d’un dieu nubien vieille de 2 000 ans et des étudiants se précipitant dans les couloirs. Dehors, la circulation est bruyante, la lumière du soleil aveuglante et les deux bras du Nil.

En descendant un escalier se trouvent Sabrine Jamal, Nadia Musa, Athar Bela et Sabrine al-Sadiq, qui étudient toutes l’archéologie à l’Université de Khartoum. Aucun d’entre eux n’a plus de 24 ans et ils se considèrent comme des pionniers, ouvrant de nouvelles voies sur un continent qui a longtemps attiré les expéditions occidentales, les spécialistes et les aventuriers mais dont les propres archéologues ont reçu moins d’attention à l’étranger.

« Il est très important que les Africains fassent de l’archéologie africaine… car alors nous aurons nos propres cultures archéologiques. Il y a beaucoup de choses que nous comprenons parce que nous sommes d’ici. L’idée que les gens de l’ouest connaissent le mieux est en train de changer », a déclaré Sadiq.

Jamal, 22 ans, de la province éloignée et déchirée par la guerre du Kordorfan du Sud, a déclaré que les stéréotypes promus par les films et la littérature à l’ouest étaient dépassés. “Il y a une idée de ce à quoi ressemble un archéologue … Mais ils ne devraient pas avoir une certaine image ou couleur ou caractéristiques ou sexe”, a-t-elle déclaré.

Sabrine Jamal : « Il y a une idée de ce à quoi ressemble un archéologue. Photographie: Jason Burke / The Guardian

Depuis des décennies, l’image populaire des archéologues en Afrique est en contradiction avec une réalité de plus en plus diversifiée. Le Dr Ghalia Garelnabi, directrice par intérim du musée national du Soudan, a déclaré que lorsqu’elle était à l’université il y a 30 ans, il n’y avait que trois femmes qui étudiaient l’archéologie, et qu’elles sont maintenant 20.

“C’est un très grand changement et un changement important. Il y a de plus en plus de jeunes femmes au Soudan qui souhaitent connaître leur histoire et elles méritent de le savoir… Il y a douze ans, nous n’avions que des missions étrangères travaillant ici, mais cela est en train de changer. Maintenant, nous avons de nombreuses missions soudanaises qui creusent sur nos sites », a déclaré Garelnabi.

Alex Vines, aujourd’hui directeur du programme Afrique à Chatham House à Londres, a été archéologue au Zimbabwe et en Afrique de l’Est il y a plus de 30 ans.

“L’archéologie était dominée par les archéologues blancs occidentaux et a été complètement transformée. Il est maintenant de plus en plus motivé par la recherche indigène », a-t-il déclaré.

Les partisans d’une plus grande implication des archéologues africains sur le continent soutiennent que cela aiderait une discipline qui s’est « détachée de la réalité ».

« Le coût de la vie, la crise climatique, la migration, la réflexion sur notre identité… L’archéologie peut et doit parler de toutes ces choses. Nous devons construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui soit équitable, plus riche et pertinent », a déclaré le Dr Sada Mire, une archéologue suédo-somalienne qui est actuellement chercheuse. professeur agrégé d’études patrimoniales à l’University College de Londres.

Mire a récemment aidé à lancer un projet de deux ans dans le nord du Kenya qui a impliqué 35 personnes des communautés locales dans l’étude de l’art rupestre. «Ce sont des gens qui n’ont jamais pensé à l’archéologie… Ils ont beaucoup de connaissances que nous n’avons pas et cela montre simplement ce que les gens peuvent faire lorsqu’ils ne sont pas protégés ou infantilisés, mais reçoivent simplement l’équipement et le savoir-faire. C’est une façon de connecter deux mondes », a-t-elle déclaré.

Le lien entre l’exploitation impérialiste du continent et la recherche archéologique est établi dès 1798 lorsque Napoléon envahit l’Égypte accompagné d’équipes de spécialistes français soucieux de comprendre le passé du pays mais aussi d’emporter d’énormes quantités d’artefacts.

Le Soudan a été une colonie britannique pendant près de 60 ans, puis dirigé par une série d’autocrates souvent redevables à des puissances extérieures. Peu de gens accordaient beaucoup d’attention à l’archéologie. Dans de telles circonstances, le soutien de l’Occident était important pour préserver le peu d’activité qui subsistait.

Le Dr Eglal el-Malik, directrice du département de conservation de la Société nationale soudanaise des antiquités et des musées, a déclaré qu’elle était reconnaissante aux archéologues étrangers qui « n’ont jamais cessé de venir même dans nos moments les plus sombres. Ce fut une très grande aide pour nous. Ils ont vraiment aidé le Soudan à maintenir et à soutenir notre travail et ont aidé à renforcer les capacités des jeunes archéologues. Nous avions besoin de professionnels. Maintenant, nous en avons beaucoup.

Une poignée d’archéologues soudanais se sont récemment rendus en Europe pour y travailler sur des sites, inversant un flux séculaire dans l’autre sens. “Nous attendons avec impatience le jour où les archéologues africains se rendront régulièrement en Europe ou aux États-Unis pour y faire de l’archéologie”, a déclaré Malik.

Cela plaît à Sadiq, 24 ans, qui n’a jamais quitté le Soudan. « Nous voulons découvrir plus et voyager. Je veux en savoir plus sur mon histoire mais aussi toute l’histoire. Pourquoi ne devrions-nous pas venir étudier votre histoire en occident comme vous l’avez fait ici ? Nous pourrions peut-être vous apprendre quelque chose », a-t-elle dit.

Sabrine al-Sadiq : « Nous voulons découvrir plus et voyager. Photographie: Jason Burke / The Guardian

Mais la nouvelle vague de jeunes archéologues au Soudan et ailleurs sur le continent fait face à de nombreux obstacles. Pour les femmes en particulier, leur choix de profession suscite des résistances de la part des parents et des écoles.

« Pendant trois ans, ma famille s’est opposée. Il y avait toutes ces questions : que fais-tu avec cette qualification ? Pourquoi être archéologue si vous êtes une femme ? Comment allez-vous voyager seul ? Mais j’étais très déterminé », a déclaré Jamal.

Les musées soudanais demandent la restitution d’objets volés par les colonisateurs britanniques Lire la suite

Les hommes sont également confrontés aux préjugés et à l’ignorance. Joshua Kumbani, 31 ans, qui a mené des travaux révolutionnaires en Afrique australe sur la création musicale préhistorique, a déclaré qu’on se moquait souvent de lui lorsqu’il disait aux gens qu’il était archéologue.

« Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi j’ai choisi ce métier. Ils pensent que je travaille dans la boue avec de vieilles choses. Certains m’accusent même d’être un fossoyeur. Je dois expliquer que ce n’est pas ce que font les archéologues », a déclaré Kumbani. “Je pense qu’ils tiennent ça d’Indiana Jones et du cinéma. Ils n’ont pas d’informations complètes.

Il y a une grave pénurie de ressources. La pandémie de Covid et la crise économique actuelle ont paralysé les gouvernements à travers le continent. À Khartoum, les cours ont lieu dans un bâtiment vieux de 50 ans qui subit des coupures de courant constantes à plus de 40 ° C. Même dans des pays relativement riches comme l’Afrique du Sud, le financement et les installations sont souvent insuffisants.

« Le grand défi est de passer à l’échelle. Il y a tellement de patrimoine de l’Afrique qui n’a pas encore été étudié et qui est maintenant menacé par le développement et la croissance démographique », a déclaré Vines.

Malik a été à l’avant-garde d’une nouvelle poussée pour que les artefacts pillés pendant la période coloniale soient restitués, dans la mesure du possible, et considère le développement d’une cohorte de jeunes collègues comme important pour le Soudan. « Nous pensons qu’il est temps que notre histoire soit écrite du point de vue des Soudanais, a-t-elle déclaré.

Pour Sadiq et ses camarades de classe à Khartoum, il y a plus en jeu que la tâche d’investigation et de découverte des vies passées, aussi importante soit-elle. Un coup d’État militaire l’année dernière a anéanti les espoirs d’une transition rapide vers la démocratie après la chute du dictateur vétéran Omar al-Bashir en 2019. Depuis lors, plus de 100 personnes sont mortes lors de manifestations contre le nouveau régime, qui entretient des relations étroites avec plusieurs forces répressives. États du Golfe et Russie.

“Pour être un pays libre, nous avons besoin de nos propres archéologues”, a déclaré Sadiq.