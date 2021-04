SOAPLAND peut être un endroit extrêmement dangereux où vivre.

Et avec la nouvelle que Charlie Brooks, 39 ans, revient à EastEnders en tant que méchante Janine Butcher cette année, les habitants de Walford feraient mieux de faire attention.

BBC

Janine Butcher d’EastEnders se bat avec sa belle-mère Pat[/caption]

BBC

Janine pousse son mari Barry à sa mort[/caption]

Janine a tué son premier mari Barry Evans en le poussant d’une falaise, a poignardé le quatrième mari Michael Moon et a fauché la fille de Ronnie Mitchell, Danielle, perdue depuis longtemps dans un accident de voiture.

Mais dans les normes de savon, comment la feuille de rap de Janine pèse-t-elle? Nous évaluons les plus grands sociopathes en fonction du nombre de corps, des tentatives de meurtre et de l’arme de leur choix.

Rex

Gail tente d’échapper à l’emprise de Richard après avoir avoué avoir tué Maxine In Corrie[/caption]

Rex

Audrey de Coronation Street est presque tuée lorsque Richard met le feu à sa maison[/caption]

JANINE BUTCHER

(EastEnders)

Polycopié

Janine Butcher revient à Albert Square[/caption]

MEGA-BITCH Janine a comploté pour arnaquer le vendeur de voitures Barry Evans de son héritage. Ils se sont mariés après avoir été diagnostiqué avec une maladie cardiaque potentiellement mortelle, mais quand il s’est rétabli, elle l’a poussé d’une falaise et a réussi à éviter une condamnation.

Laura Beale est également morte quelques instants après avoir ramé avec Janine, mais elle a de nouveau échappé de justesse à la prison grâce à sa belle-mère Pat qui lui a fourni un alibi devant le tribunal.

Plus tard, elle a accidentellement écrasé et tué la fille de Ronnie Mitchell, Danielle Jones, mais a été dégagée de tout blâme.

Lorsque Janine a découvert que son troisième mari, Ryan Malloy, avait une liaison, elle l’a empoisonné, mais il a survécu. Elle s’est ensuite poignardée pour encadrer son amant Stacey Slater.

Elle a poignardé mortellement son prochain mari, Michael Moon, après l’avoir attaquée, puis a tenté de renverser son demi-frère David Wicks pour un complot de chantage. Mais il n’a été que blessé.

Lors du procès pour le meurtre de Michael, elle a été déclarée non coupable.

Nombre de corps: 3

3 Tentatives de meurtre: 2

2 Armes: Falaises, couteaux

LACHLAN BLANC

(Emmerdale)

Rex

Lachlan White kidnappe sa petite amie Belle Dingle à Emmerdale[/caption]

Le jour de son 16e anniversaire, Lachlan – joué par Thomas Atkinson, 22 ans – a pris son grand-père Lawrence en otage et lui a tiré une balle dans l’estomac. Il l’a tué plus tard, lui et sa grand-mère Chrissie, dans un accident de voiture.

Sa tante Rebecca a été lésée au cerveau lors de l’incident et Lachlan l’a kidnappée plus tard quand elle s’est souvenue qu’il était à blâmer.

Après que son ami Gerry ait découvert que Lachlan était à l’origine de l’accident mortel, il l’a matraqué à mort avec une pierre.

Il a également tué l’escroc Paul Tozer et l’a enterré dans la forêt. Repéré sur le fait par Sam Dingle, Lachlan a tenté de le battre à mort.

Il a également tenté de tuer Liv Flaherty et son demi-frère Robert Sugden en provoquant une fuite de monoxyde de carbone.

Alors que ses voies meurtrières commençaient à se démêler, Lachlan a kidnappé sa petite amie Belle pour tenter de s’enfuir.

Il a finalement été attrapé et placé derrière les barreaux.

Nombre de corps: 4

4 Tentatives de meurtre: 5

5 Armes: Accident de voiture, rock

PAT PHELAN

(Rue du couronnement)

Polycopié

Pat Phelan de Coronation Street a accidentellement tiré sur sa fille Nicola[/caption]

Peu de temps après avoir déménagé à Weatherfield en 2013, le constructeur psychotique Pat a fait chanter Anna Windass pour qu’elle ait des relations sexuelles avec lui, puis l’a accusée d’avoir poussé Seb Franklin d’une échelle.

Après que Michael Rodwell ait grondé l’une de ses escroqueries, Pat l’a regardé et s’est moqué de lui alors qu’il mourait d’une crise cardiaque. L’incident a alimenté sa soif de sang et il a ensuite kidnappé Andy Carver et l’a retenu en otage pendant des mois.

Pat, joué par Connor McIntyre, 60 ans, a ensuite forcé son otage à tirer sur Vinny avant de finalement tuer Andy lui-même et de jeter leurs corps dans le canal.

Lorsque Luke Britton a failli exposer ses crimes, Pat lui a tiré une balle dans la tête, un encart, et a mis le feu à sa voiture.

Pat a kidnappé son petit-fils Zack le jour du mariage de Michelle Connor, qu’il a également tenté de tuer avant de tirer accidentellement sur sa fille Nicola.

Finalement, Anna a eu sa revanche en le poignardant.

Nombre de corps: 4

4 Tentatives de meurtre: 1

1 Armes: Arme à feu

BOBBY BEALE

(EastEnders)

BBC / Kieron McCarron / Jack Barnes

Ender Bobby Beale a tué sa propre sœur à l’âge de dix ans[/caption]

Bobby, 10 ANS, a tué sa sœur aînée Lucy en s’en prenant à une boîte à bijoux en 2014.

Dans l’un des plus grands whodunnits de la série, Lucy a été découverte morte sur Walford Common – son amant Max Branning ressemblant au principal suspect.

L’année suivante, il a été révélé dans des flashbacks que le petit Bobby, alors joué par Eliot Carrington, 18 ans, avait frappé Lucy sur la tête. Papa Ian et sa belle-mère Jane ont dissimulé son implication et ont caché la terrible vérité à Bobby lui-même. Mais en apprenant ce qu’il avait fait, Bobby a frappé Jane à la tête avec un bâton de hockey. Il courut vers le Queen Vic où il annonça qu’il avait tué Lucy et qu’il venait de tuer Jane aussi.

Jane a survécu à l’attaque mais craignait d’être paralysée.

Il a été condamné à trois ans dans un institut pour jeunes contrevenants pour meurtre et GBH.

Plein de remords, Bobby – maintenant joué par Clay Milner Russell, à droite – est revenu sur la place en 2019 et s’est converti à l’islam.

Nombre de corps: 1

1 Tentatives de meurtre: 1

1 Armes: Boîte à bijoux, bâton de hockey

LINDSEY ROSCOE

(Hollyoaks)

Le docteur JUNIOR Lindsey était un personnage moralement sain lorsqu’elle est apparue pour la première fois en 2013. Mais quand elle et Cindy Cunningham ont découvert son collègue louche Dr Browning essayant de tuer Mercedes McQueen, ils l’ont assassiné et ont jeté son corps dans un congélateur.

Lindsey, joué par Sophie Austin, 37 ans, a ensuite tué Rick Spencer, Will Savage, Mariam Andrews, Phoebe McQueen, Dylan Jenkins, Ashley Davidson et le Dr S’Avage en leur injectant du chlorure de potassium, devenant ainsi connu sous le nom de tueur de main gantée.

Elle a ensuite tenté de tuer sa sœur hospitalisée Kim Butterfield en empoisonnant son perfusion intraveineuse, mais s’est arrêtée à la dernière minute. Après que Cindy et Mercedes l’aient grondée, elle les a attaqués avec un exemplaire du livre, Little Women.

Elle a avoué plus tard qu’elle avait tenté de tuer Esther Bloom et sa sœur Kath Butterfield lorsqu’elle était enfant.

Lindsey a ensuite été étranglée à mort par un autre tueur en série de Chester, Silas.

Nombre de corps: 7

7 Tentatives de meurtre: 5

5 Armes: Chlorure de potassium

SILAS BLISSETT

(Hollyoaks)

QUAND des femmes commencent à disparaître après avoir organisé des rendez-vous sur Internet dans le feuilleton Channel 4, personne ne soupçonnait le doux veuf Silas. Mais à l’intérieur, il cachait une haine pour les femmes lâches – un crime qu’il jugeait passible de mort.

Il a attiré India Longford en se faisant passer pour le prétendant Cameron, puis l’a assassinée lorsqu’ils se sont rencontrés en personne. Il a rapidement ciblé la sœur de l’Inde, le Texas, mais s’est retenu de la tuer, en médaillon.

Lors de son déchaînement, Silas – joué par Jeff Rawle, 69 ans – a également assassiné Rae Wilson, Rebecca Massey et une femme appelée Jenny.

Quand il a découvert que Mercedes McQueen avait une liaison avec le mari de sa fille Heidi Costello, il l’a prise en otage. Plus tard, il a poursuivi Lynsey Nolan, mais dans un cas d’identité erronée, il a fini par tuer Heidi, ce qui a conduit à son arrestation.

Il est retourné à Chester en 2016 lorsqu’il est tombé sur Lindsey Roscoe, The Gloved Hand Killer.

Il a laissé pour mort par Theresa McQueen plus tôt cette année et n’a pas été revu depuis.

Nombre de corps: 6

6 Tentatives de meurtre: 6

6 Armes: Corde

BEN MITCHELL

(EastEnders)

BBC

Ben Mitchell d’EastEnders a été mis en cage pour homicide involontaire coupable[/caption]

APRÈS avoir été taquiné par son ami Jordan, Ben troublé l’a attaqué avec une clé et s’est fracturé le crâne. Il a fini par passer huit mois dans un établissement pour mineurs.

À son retour sur la place, Ben a montré qu’il avait toujours une séquence vicieuse en poussant la tante de papa Phil, Glenda, dans un escalier. Les relations avec Phil aigri et Ben – alors joué par Joshua Pascoe, 25 ans – ont tenté de l’étouffer avec un oreiller. Sachant que Heather Trott était sur lui, il l’a frappée avec un cadre photo avec une telle force qu’elle s’est cogné la tête sur un comptoir et est morte.

Lorsque Shirley Carter a trouvé l’arme dans un magasin de charité, Ben a été obligé de se nettoyer. Il a d’abord été accusé de meurtre mais mis en cage pour homicide involontaire coupable.

Après sa libération, il a tenté de faire chanter Martin pour qu’il tue son rival Keanu Taylor.

Mais Ben a un côté doux. Récemment, il a planifié son mariage avec son petit ami, Callum Highway.

Nombre de corps: 1

1 Tentatives de meurtre: 4

4 Armes: Cadre de l’image

CAMERON MURRAY

(Emmerdale)

ITV

Cameron Murray a brandi le Woolpack d’Emmerdale sous la menace d’une arme[/caption]

DEBBIE Dingle est tombé sous le charme du chauffeur de camion Cameron, mais il a rapidement montré son côté pervers en lançant une querelle avec le propriétaire de la société de transport rivale Carl King et en trompant Debbie avec la fiancée de Carl, Chas.

Il a mis fin à sa dispute amère avec Carl en le tuant avec une brique – et a laissé Chas croire qu’elle était la coupable.

Cameron – joué par Dominic Power, 47 ans – a avoué qu’il était le meurtrier d’un ami Alex Moss mais s’est inquiété qu’il sache la vérité. Il a kidnappé Alex, l’a assassiné et a enterré son corps dans les bois.

Lorsque Gennie Sharma a entendu Cameron avouer, il l’a étouffée. Il a été emprisonné pour meurtre, mais a rapidement échappé à la prison.

Alors qu’il était en fuite, il a brandi le Woolpack sous la menace d’une arme, a tiré sur Alicia Harding et a menacé de tuer Debbie, Chas et Marlon.

Quand il a essayé de noyer Debbie dans le siège, il a accidentellement attrapé une lumière et s’est électrocuté.

Nombre de corps: 3

3 Tentatives de meurtre: 4

4 Armes: Brique, fusil de chasse

COTON NICK

(EastEnders)

Méridien

Nick Cotton d’EastEnders a tenté de convaincre sa fille d’empoisonner sa mère Dot[/caption]

Le tout premier épisode de THE soap en 1985 a vu le vieux Reg Cox retrouvé à moitié mort dans son appartement après avoir été battu par Nasty Nick. Il est décédé plus tard.

Le méchant est devenu accro à l’héroïne et après avoir essayé de devenir froid, il a poignardé mortellement le propriétaire de la reine Vic, Eddie Royle, dans une brume paranoïaque. Il a été déclaré non coupable de meurtre.

Après une bagarre avec Mark Fowler en 2000, Nick a trafiqué sa moto mais son propre fils Ashley a volé le moteur et est mort dans un accident.

Après que sa mère Dot l’ait banni, il a essayé de convaincre sa fille Dotty d’empoisonner sa grand-mère afin qu’ils puissent hériter de son argent, mais elle a refusé.

Lorsque Nick est revenu au feuilleton en 2015, Ronnie Mitchell a tenté de le soudoyer pour qu’il quitte définitivement la place. En représailles, il a coupé les freins de sa voiture de mariage. Elle est restée dans le coma.

Après avoir convaincu Dot de lui acheter de l’héroïne, il a fait une overdose et, plutôt que d’appeler à l’aide, elle a vu son fils mourir.

Nombre de corps: 3

3 Tentatives de meurtre: 3

3 Armes: Couteau, altération de véhicule

RICHARD HILLMAN

(Coronation St)

Télévision de Grenade

Richard Hillman de Coronation Street assassine le personnage populaire Maxine avec un pied de biche[/caption]

News Group Newspapers Ltd

C’est le moment qui met enfin fin au règne de terreur du tueur Richard Hillman[/caption]

QUAND un balcon a cédé lors d’une dispute avec son partenaire commercial Duggie Ferguson en 2001, le promoteur immobilier Richard, joué par Brian Capron, 74 ans, l’a laissé mourir.

Il a ensuite épousé Gail Platt, mais pas avant de tuer l’ex-femme Patricia avec une pelle et de l’enterrer sous ses nouveaux appartements.

Lorsqu’il a appris que sa nouvelle belle-mère, Audrey, était riche, il a tenté de la tuer dans l’incendie d’une maison, mais elle a été sauvée. Il a ensuite tué Maxine Peacock quand elle l’a surpris en train de frapper Emily Bishop sur la tête avec un pied de biche pour tenter d’hériter de sa maison.





Richard a accusé le petit ami de sa belle-fille Sarah, Aidan, du meurtre, mais a fini par dénoncer Gail, qui l’a appelé «Norman Bates avec une mallette» et est parti.

Il a kidnappé Gail et ses enfants, conduisant sa voiture dans le canal, mais ils ont été mis en sécurité pendant que son règne de terreur mourut avec lui.

Nombre de corps: 3

3 Tentatives de meurtre: 2

2 Armes: Pied de biche, pelle