De James Van Der Beek à Haylie Duff : un regard sur les stars qui ont quitté Hollywood pour le Texas

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Los Angeles n’est plus ce qu’elle était pour certaines célébrités, car elles continuent d’échanger le glamour fastueux contre la nature et les espaces ouverts.

Des célébrités de James Van Der Beek à Haylie Duff ont pris la décision de déménager leurs familles de Californie vers des régions proches du Texas.

Les stars ont parlé de la nature, se sentant normales, étant déconnectées et ayant plus d’espace lorsqu’elles discutaient des raisons de leurs mouvements.

Voici ce qu’ils avaient à dire :

James van der beek

Le déménagement de James Van Der Beek au Texas a permis à l’acteur de passer du temps avec sa famille et de se connecter à la nature.

« Nous adorons ça. Nous avons beaucoup plus d’espace », a déclaré Van Der Beek à Fox News Digital. « Nous avons tous besoin d’un lien plus immédiat avec la nature. C’est vraiment une très bonne décision, et les enfants sont vraiment heureux. »

Van Der Beek et sa femme Kimberly ont pris la décision de déménager au Texas depuis Los Angeles en 2020. La star de « Rules of Attraction » a expliqué que la vie était « très différente » jusqu’à présent.

« Les parcs ont été incroyables », a-t-il déclaré à Fox News Digital. « Nous sommes allés dans des parcs d’État et des parcs nationaux. C’est juste l’un des avantages de sortir de la grande ville, c’est d’arriver à un endroit où nous pourrions simplement avoir plus d’espace juste devant notre porte. C’est très, c’est un une vie très différente. »

‘SOUND OF MUSIC’ STAR JULIE ANDREWS RÉFLÉCHIT À LA RÉCENTE RÉUNION AVEC LES ENFANTS DE VON TRAPP: ‘NOUS SOMMES FAMILLE’

« Nous regardons le coucher du soleil. Nous savons dans quelle phase se trouve la lune. Nous pouvons en fait voir des étoiles, ce qui est nouveau », a déclaré Van Der Beek.

Haylie Duff

Haylie Duff, qui a grandi au Texas, a pris la décision de retourner dans le Lone Star State pendant la pandémie de coronavirus.

« Je pense tellement à ma peur de quitter Los Angeles était que ma carrière était là et que je ne travaillerais plus jamais ou quelque chose comme ça », a-t-elle déclaré à Fox News Digital. « Et, vous savez, je pense que tout cela nous a appris que Zoom peut certainement être un outil très puissant. Et nous pouvons, vous savez, très heureusement pour moi, continuer à travailler à partir d’ici, et je peux vivre près de mon père, ce que je n’ai pas vécu ici (près de) mon père depuis très longtemps.

« Et donc il y a beaucoup de famille ici avec qui je peux passer du temps maintenant que je ne passais pas auparavant. Et nous adorons ça. Nous avons rencontré de grands amis ici, et nous avons vraiment atterri dans un super endroit ici. »

VAL KILMER PARTAGE CE QUE C’ÉTAIT DE FILMER « TOP GUN: MAVERICK » AVEC TOM CRUISE : « AUCUN TEMPS NE S’EST PAS PASSÉ »

Duff a expliqué comment moins de circulation et sortir davantage avait changé la « qualité de vie » de sa famille, y compris ses enfants. Elle a également réussi à concilier une carrière à Hollywood tout en vivant en dehors de Los Angeles.

« Je suis très reconnaissante que des opportunités de travail soient toujours là pour moi », a-t-elle déclaré à Fox News Digital. « Et je suis aussi un grand croyant que Dieu vous soutient. Et donc vous prenez la bonne décision pour votre famille, et il l’a. »

Matthew McConaughey et Camila Alves McConaughey

Matthew McConaughey, originaire du Texas, et sa femme Camila Alves McConaughey ont déménagé à Austin, au Texas, en 2012.

En avril, Alves a déclaré à Fox News Digital que sa famille et elle ne craignaient pas de vivre en dehors d’Hollywood. Ils le préfèrent.

« C’était génial », avait-elle déclaré à l’époque. « Cela incarne vraiment notre système de croyances, en particulier ceux avec lesquels j’ai grandi, comme aller à l’église tous les dimanches en disant » oui madame « ou » non monsieur « . J’ai grandi en disant ces choses venant d’une famille d’agriculteurs. Pour moi, étant du Brésil puis venant au Texas, j’ai découvert beaucoup de similitudes en termes de ce que les familles pratiquent ici, en particulier aller à l’église le dimanche et être très dans le à l’extérieur. Ce fut une excellente transition.

TOM HANKS PARTAGE POURQUOI IL AIME LES PHOTOS DE MARIAGE CRASHING: « C’EST MON EGO NON CONTRÔLÉ »

Alves, dont la belle-mère a emménagé pendant la pandémie de coronavirus, a ajouté : « Nous avons vécu à Malibu pendant de nombreuses années et avoir les paparazzi devant notre porte tous les jours — tous les jours — quand cela devient normal, vous ne réalisez pas à quel point cela affecte-t-il réellement les choses que vous faites jusqu’à ce que vous partiez et que vous en sortiez.

« Les enfants ont une façon privée de grandir. Donc, de ce point de vue, c’était très important. »

Les McConaughey se sont récemment rendus à Washington DC, où l’acteur de 51 ans a plaidé pour la possession responsable d’armes à feu lors d’un point de presse émouvant à la Maison Blanche. Matthew McConaughey est originaire d’Uvalde, au Texas, où 19 élèves et deux enseignants ont été tués par Salvador Ramos, 18 ans, lors d’une fusillade à Robb Elementary le 24 mai.

Sandra Bullock

Bien que Sandra Bullock n’ait pas quitté définitivement Los Angeles, elle possède une maison au Texas. En décembre 2021, Bullock a partagé avec Kelly Clarkson qu’elle est depuis revenue à Los Angeles alors que ses enfants sont à l’école, mais a noté qu’elle « aime » Austin.

« Austin a l’ambiance de tout ce que vous faites, ça va », avait-elle dit à Clarkson à l’époque.

Bullock possède toujours un domaine au bord du lac sur le lac Austin qu’elle a acheté en 1997. De plus, l’actrice possédait autrefois une maison de trois chambres et deux salles de bains et demie près de Barton Creek.

« Beaucoup de gens dans l’industrie sont déconcertés par le fait que je prendrais et quitterais LA », avait précédemment déclaré Bullock à Texas Monthly.

‘KNOTS LANDING’ STAR DONNA MILLS REVENDIQUE SANDY DANS ‘GREASE’ A ÉTÉ INFORMÉ D’APRÈS ELLE: ‘J’AI DÉCOUVERT DES ANNÉES PLUS TARD’

« Mais je ressens une légèreté quand je suis ici. C’est le genre d’endroit où je peux me sentir à nouveau normal. »

« Hope Floats » a amené Bullock au Texas, mais elle avait envisagé de « s’éloigner » de Los Angeles avant que le scénario ne parvienne à l’actrice.

« Je prenais des décisions basées sur la peur, basées sur d’autres personnes me disant ce que je devais faire », a-t-elle déclaré au point de vente. « J’essayais de plaire à tout le monde. J’essayais d’être tous ces adjectifs guillerets que les gens avaient attachés à moi. Je ne faisais pas confiance à mon propre instinct. J’avais besoin de m’éloigner.

« J’avais besoin de trouver un endroit où je pourrais aller au dépanneur et obtenir un Slurpee quand je le voulais et ne pas avoir à parler de l’industrie du cinéma. »

Adrien Grenier

Adrian Grenier a déménagé officiellement dans une ferme à l’extérieur d’Austin, au Texas, en 2020. Il avait initialement acheté une propriété à Austin cinq ans auparavant.

« J’avais des amis ici, je dirigeais une entreprise ici et j’aimais le rythme. Austin est cosmopolite sans être prétentieux, c’est terreux », a déclaré Grenier au Austin Life Magazine. « Les gens sont intelligents et réussissent, mais ils ne l’affichent pas. Il n’y a rien à prouver, les gens vous acceptent et ça fait du bien tout de suite. »

Grenier avait travaillé sur des initiatives environnementales pendant des années, mais se sentait déconnecté de la cause.

« Je fais du travail environnemental depuis 20 ans. J’ai créé des organisations et dirigé des organisations à but non lucratif, toutes conçues pour dire aux gens de vivre plus en accord avec la nature – et pourtant, je ne vivais pas de cette façon », a-t-il déclaré. sortie.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Je vivais encore partout, en train d’accumuler, d’obtenir des choses et des trucs, de m’imaginer un mini nabab de tout et n’importe quoi. J’ai atteint le sommet de cette promesse – si vous travaillez dur, vous devenez célèbre, alors vous faites beaucoup d’argent… mais c’était terne au sommet. »

L’acteur d' »Entourage » a admis qu’il ne manquait pas grand-chose de son ancienne vie à Los Angeles.

« Rien ne me manque dans ce monde. Écoutez, si vous restez sur Instagram assez longtemps, vous allez trouver du FOMO quelque part, mais tout le monde fait semblant de vivre sa meilleure vie », a-t-il déclaré. « En fin de compte, je sais que je le suis, donc je n’en parle même à personne. »

Jamie-Lynn Sigler

Jamie-Lynn Sigler a également déménagé au Texas au milieu de la pandémie de coronavirus. L’actrice de « Big Sky » a déménagé de Los Angeles à Austin.

« Je me sens déconnectée, de la meilleure façon que j’aie jamais connue », a déclaré Sigler au magazine People après son déménagement.

« Tout tourne autour du plein air et de la nature, ce que j’apprécie vraiment car je n’ai jamais grandi à New York et à Los Angeles », a-t-elle ajouté.

L’actrice des « Sopranos » a révélé qu’elle et ses enfants avaient décidé « d’embrasser pleinement la vie du lac ». Ses enfants « épanouis », qu’elle partage avec son mari Cutter Dykstra, « ne sont plus autant enfermés sur les écrans ».

James Marsden

Plus tôt cette année, James Marsden, connu pour ses rôles dans « X-Men » et « Sonic the Hedgehog », a acheté une maison à Austin, au Texas, pour 1,8 million de dollars, selon le San Antonio Express News.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« J’adore ça. Je viens ici depuis 20 ans », avait précédemment déclaré Marsden dans « Live with Kelly and Ryan ». « Il y a toujours cette sensation de petite ville, mais c’est définitivement en plein essor en ce moment. »

Stephanie Nolasco de Fox News a contribué à ce rapport