De « In Da Club » à « Power », 50 Cent a remodelé le rap game

Il y a quelques constantes dans l’histoire d’origine de 50 Cent : c’est le gars qui rappe. l’un des crochets d’ouverture les plus reconnaissables de tous les temps. Il a eu abattu neuf fois et j’ai vécu pour en parler. Pendant un certain temps, il a demandé à tous les adolescents d’Amérique de faire l’appel de la G-Unitet il a fait une tonne d’argent en investissant dans Vitaminwater (uniquement pour déclarer la faillite d’ici 2015).

C’est un récit extrêmement incomplet de la vie et de la carrière du rappeur. 50 Cent, également connu sous le nom de Curtis Jackson, était partout l’année dernière, si vous saviez où chercher. À la télévision, la troisième saison de Livre de Pouvoir II : Fantôme — l’une des trois retombées de Pouvoir, une série qui a établi le rappeur comme un producteur de télévision recherché avec un petit empire de spectacles soit en production, soit développement — a battu des records d’audience pour la plateforme de streaming de Starz. Son Tour finalune célébration du 20e anniversaire de son premier album à succès Devenez riche ou mourez en essayant, l’a emmené à 28 ans des pays et vendu plus d’un million de billets. Il a interprété un couplet invité sur un single de Le nouveau disque de Nas et a fait un autre couplet pour Nicki Minaj sur Vendredi rose 2 (Gag City Deluxe), qui a chuté à la fin de l’année.

S’il y a une vraie constante dans l’histoire de 50 Cent, c’est bien son agitation. « Ce type est une machine ; il a toujours été comme ça, depuis le quartier jusqu’à maintenant, ” Tony Yayo, membre de la G-Unit, a déclaré à Billboard l’année dernière.

Au début, la marque 50 Cent était ancrée dans son image d’ancien boxeur et trafiquant de drogue qui a improbablement survécu à plusieurs balles. Le rappeur a été l’un des premiers experts en auto-mythologie, construisant un récit sombre et séduisant autour de son ascension du statut d’arnaqueur de rue à celui de superstar du rap. Il a cultivé une image de super-vilain hip-hop, prêt à entrer en guerre contre quiconque le croisait, de Ja Rule à Jay-Z en passant par Kanye West, Rick Ross et l’ancien membre du G-Unit The Game. Il a été traité de misogyne par son public commentaires et paroles sur les femmesface réaction négative aux publications anti-homosexuelles sur les réseaux sociaux, et des critiques pour avoir fait des commentaires favorables à propos de Donald Trump et George W. Bushalors que de nombreux démocrates détestaient ce dernier pour la guerre en Irak et sa politique socialement conservatrice.

Le rappeur ne manque toujours jamais une occasion de contrarier ses ennemis présumés : lorsque la chanteuse Cassie a récemment formulé des allégations d’agression et d’abus sexuels contre Sean « Diddy » Combs, 50 Cent a passé des jours à troller le fondateur de Bad Boy Records sur les réseaux sociauxsemblant goût dans la chute d’un rival.

Pourtant, pour quelqu’un qui a tant d’ennemis, le rappeur a fait preuve d’une capacité surprenante à continuer à se réinventer et à prospérer, même aujourd’hui, 20 ans après avoir repris le rap game. Pourquoi 50 Cent est-il toujours là ?

La réponse est une étude de cas sur l’ambition et l’adaptabilité, une sorte de récit que, s’il n’avait pas été réel, 50 aurait pu créer pour la télévision.

Parce que 50 Cent est avant tout connu en tant que l’un des artistes musicaux dominants du début des années 2000, de l’époque de George W. Bush et de la guerre en Irak, il peut être tentant de le mettre dans le même panier que la morosité générale de cette époque de l’histoire américaine. Généraliser à outrance juste un petit un peu : la culture était mauvais. Le mode c’était pire. Le la politique était catastrophique. Et oui, « In Da Club » était tellement omniprésent qu’il était impossible d’y échapper. La chanson était n°1 du Billboard Hot 100 pour neuf de longues semaines. Le poète et critique culturel Hanif Abdurraqib a déclaré qu’il se souvient de son époque de radio-saturation comme « peut-être l’une des rares fois où je me suis senti entièrement, complètement étouffé par une chanson de rap ».

“On a vraiment l’impression qu’il y en avait avant 50 Cent et après 50 Cent”, déclare Julianne Escobedo Shepherd, rédactrice collaboratrice de Pitchfork. « Il était la pop star parfaite pour l’ère Bush. C’était un capitaliste effréné. Il y avait un certain niveau de nihilisme dans son travail, mais il était aussi un évadé, malgré de nombreux récits de rue très sombres dans sa musique. Cela a juste pris le dessus.

Le clip de « In Da Club » est sorti le 27 janvier 2003, peu avant la sortie du premier album de 50 Cent, Devenez riche ou mourez en essayant. Dans les premières scènes, le Dr Dre et Eminem, alors déjà deux des plus grands noms du hip hop, sont des scientifiques en blouse blanche dans un laboratoire de haute sécurité, travaillant sur le lancement d’une nouvelle arme secrète. 50 chutes dans le cadre à l’envers depuis une barre de plafond où il faisait des redressements assis. Ce n’est pas une coïncidence si le corps musclé du rappeur occupe le devant de la scène. Comme il l’a dit plus tard La santé des hommes50 Cent avait vu la façon dont les femmes réagissaient à la légende du R&B D’Angelo’s Vidéo « Sans titre (Comment ça se sent) »et j’ai réalisé que le sex-appeal était un moyen important d’attirer les fans féminines qui constituaient un élément crucial du fandom hip hop.

Avec « In Da Club » partout à la radio et sur MTV, l’album était prêt à faire des chiffres. Selon SoundScan, qui a commencé à suivre les ventes de disques en 1991, Devenez riche ou mourez en essayant vendu à 872 000 exemplaires au cours de ses quatre premiers jours, ce qui en fait le premier album le plus vendu qu’ils aient jamais enregistré à l’époque. Après « In Da Club », un autre single de l’album a atteint la première place des charts – “21 questions“Une chanson pop chantante si dépaysante que Dr. Dre j’ai essayé de le convaincre ne devrait pas figurer sur l’album, selon 50.

Il est désormais possible de repérer dans l’image de 50 Cent – ​​tant dans sa marque personnelle que dans le récit de sa vie – plusieurs tendances qui ont façonné le rap dans les années qui ont suivi. Même s’il n’était pas le seul rappeur à miser sur son côté sexy (voir : LL Cool J.), l’attrait croisé des années 50 a aidé accélérer la transformation du hip-hop en un incontournable de la culture pop dominante avec une base de fans plus large, et il est possible de voir où cette lignée nous a menés : nous vivons maintenant dans une ère de hip-hop où les rappeurs n’ont pas peur d’affronter les domaines les plus compliqués des émotions et des sentiments. La scène hip-hop contemporaine est également dominée par les artistes féminines et leurs fans, dont beaucoup ont atteint leur majorité au cours de l’ère de superstar du rap des années 50 et se sont appropriés le genre.malgré la misogynie de l’époque.

Comme Minaj, un autre rappeur du Queens, 50 Cent était passé maître dans l’art de raconter son histoire d’où il venait et comment cela l’avait préparé à la domination mondiale du rap. “C’était un créateur de mythologie tellement impressionnant”, a déclaré Abdurraqib à Vox.

Orphelin à l’âge de 8 ans et élevé par sa grand-mère, le père de 50 Cent n’était pas dans sa vie, mais sa mère, Sabrina, lui a laissé une impression indélébile. Il y a peu d’informations accessibles au public sur la façon dont elle est décédée, mais en 2003, il a dit que quelqu’un l’avait droguée et avait ouvert le gaz chez elle, la tuant. En 2012, il a déclaré que sa mère était lesbienne. Il a commencé la boxe à 11 ans et le trafic de drogue, comme sa mère, à 12 ans ; à 19 ans, il purgeait une peine de six mois pour drogue et arme à feu dans le cadre d’un programme de camp d’entraînement. Quelques années plus tard, il se lance dans le rap, adoptant le surnom de « 50 Cent » d’un le tristement célèbre enfant braqueur du Bronxet a été présenté par un ami de Jam Master Jay de Run DMC, qui lui a appris à écrire des crochets et à compter les barres.

Jackson se préparait à sortir son premier album chez Columbia Records, Le pouvoir du dollarlorsqu’il a reçu neuf balles avec une arme de poing de 9 mm en 2000. Il a survécu, mais un fragment de balle est resté logé dans sa langue, changeant sa façon de rapper. Columbia l’a laissé tomber, mais a divulgué des copies de Le pouvoir du dollar a largement circulé parmi les fans de hip-hop, et « How to Rob », un single intelligent et riche en références qui décrivait comment le rappeur envisageait de voler certaines des plus grandes stars du hip-hop, l’a établi comme un virtuose lyrique aux ambitions napoléoniennes. Sa musique est parvenue à Eminem, qui a persuadé le Dr Dre de signer 50 Cent chez Interscope Records.

L’année dernière, Dr. Dre a pensé à être en studio avec le rappeur parvenu en tant que producteur pour certaines des chansons de Devenez riche ou mourez en essayant. “Il est arrivé et chaque morceau que j’ai mis en ligne, il avait quelque chose à offrir”, Dre dit.

« Il était la vraie affaire. Ce type d’authenticité était vraiment important à cette époque », explique Escobedo Shepherd. “On pouvait littéralement l’entendre dans sa musique parce qu’il rappait différemment après avoir été abattu.”

Deux ans plus tard, 50 suivit avec un deuxième album, Le massacrequi a fait ses débuts à en tête du classement Billboard et vendu à 1,14 million d’exemplaires en quatre jours. Entre les albums, il a sorti de la musique avec G-Unit, lancé une ligne de vêtements et est devenu actionnaire de la société qui a ensuite créé Vitaminwater. « Rares sont ceux qui ont battu 50 Cent », selon le New York Times. noté dans un article de 2004 répertoriant les nombreuses transactions commerciales du rappeur. Des sources proches du rappeur ont déclaré qu’il avait « généré des revenus de l’ordre de 50 millions de dollars » en seulement un an.

Le troisième album de 50 Cent, Curtissorti en 2007, l’événement phare de la feud rap de l’année. Pendant des mois, lui et Kanye West ont échangé des piques pour savoir quel disque vendrait le plus d’exemplaires ; West a même décalé la date de sortie de son troisième album, L’obtention du diplômepour qu’il sorte le même jour que Curtis.

Curtis a fait ses débuts au n ° 2 des charts Billboard, et les deux le nombre d’albums vendus et le réception critique a suggéré que West avait le meilleur album. Abdurraqib dit que la querelle était évidemment stratégique de la part des années 50, dans le but d’augmenter les ventes d’albums. « Il n’allait jamais surpasser L’obtention du diplôme,” il dit. Pourtant, l’ère de domination du rap de 50 Cent semblait révolue. Il s’était fait suffisamment d’ennemis et avait utilisé suffisamment de vantardises pour que beaucoup de gens semblent prêt à déclarer sa chute. Celui du rappeur faillite très médiatisée en 2015 n’a fait que renforcer cette impression.

Mais comme n’importe quel un entrepreneur new-yorkais pugnace vous le diraparfois déclarer faillite est un moyen de protéger votre avenir financier. De plus, 50 Cent avait quelques autres projets dans son sac.

En 2005, 50 Cent a joué dans un film semi-autobiographique sur sa vie, également appelé Devenez riche ou mourez en essayant. Le film fut un échec critique ; il a reçu 17 pour cent sur le site de critiques de films Tomates pourries. L’écrivain Zadie Smith, dans un critique ironique pour Le télégraphea noté l’amour du rappeur pour l’esthétique du film mafieuxqui définirait à la fois ses vidéoclips et…