De Hugo à Chloé et Faye, voici ce que Shannon Singh pense des stars de Love Island 2021

ELLE n’était peut-être dans l’émission que depuis deux jours, mais au cours de cette courte période, elle a bien connu ses colocataires.

Ici, Shannon nous donne son verdict sur ses compatriotes Love Islanders – leurs bonnes et leurs mauvaises qualités – et suggère un ou deux gagnants potentiels de la série…

James Rudland

Love Island rejette Shannon Singh donne son avis sur les Islanders[/caption]

PISCINE LIBERTÉ

ITV

Liberty Poole est « un petit paquet de joie »[/caption]

ELLE est un petit bout de chou et j’ai hâte de la revoir. Elle pourrait le gagner parce que son cœur est vraiment ouvert à rencontrer quelqu’un.

SHARON GAFFKA

ITV

Sharon Gaffka est « une femme d’affaires avisée »[/caption]

J’AIME Sharon parce que c’est une femme d’affaires avisée, mais elle est vraiment effrontée en même temps – elle est donc le meilleur des deux mondes.

FAYE HIVER

ITV

Faye Winter « n’a pas de filtre »[/caption]

ELLE n’a pas de filtre mais j’aime vraiment ça. Elle dit ce qu’elle pense, elle est drôle et vive d’esprit. Ce que vous voyez avec Faye est ce que vous obtenez.

CHLOE BURROWS

ITV

« Il ne fait aucun doute que Chloe Burrows est très belle »[/caption]

PARCE QUE je ne l’ai pas connue, je dirais probablement qu’elle a l’air douce – et il ne fait aucun doute qu’elle est très belle aussi.

KAZ KAMWI

ITV

Kaz Kamwi « n’a que de bonnes vibrations »[/caption]

SHE est de l’énergie pure et n’a que de bonnes vibrations. Elle apporte tous les rires. Il n’y a pas une once de mauvaise énergie. En plus, elle est magnifique.

JAKE CORNISH

ITV

Jake Cornish « ne se prend pas trop au sérieux »[/caption]

C’est mon petit meilleur pote. Lui et Libby sont des versions l’un de l’autre. Il est terre-à-terre, drôle et ne se prend pas du tout au sérieux.

BRAD MCCLELLAND

ITV

Brad McClelland est un « mec sympa avec un bon sens de l’humour »[/caption]

J’ÉTAIS le seul dans cette villa à comprendre ce qu’il disait. C’est un gars vraiment sympa avec un bon sens de l’humour et gentil aussi.

HUGO HAMMOND

ITV

« Vous pouvez parler de n’importe quoi à Hugo Hammond »[/caption]

IL est adorable et une bouffée d’air frais. Vous pouvez lui parler de n’importe quoi et il est assez drôle. Il est intelligent parce qu’il est enseignant.

TOBY AROMOLARAN

ITV

Toby Aromolaran « pourrait potentiellement le gagner » avec Kaz[/caption]

IL ressemble beaucoup à Kaz en ce sens qu’il a une vraie énergie et un sens de l’humour sec. C’est pourquoi je pense que ces deux-là pourraient potentiellement gagner.





AARON FRANÇOIS

ITV

Aaron Francis « a toujours été calme et calme »[/caption]

IL était toujours calme et calme. C’est une bonne chose, mais ce n’est que maintenant que sa personnalité se révèle. Dommage que je ne sois pas là pour en être témoin.