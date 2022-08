De Hot Girl Summer à Bama Rush, comment Internet crée les saisons

Il y a quelques semaines, j’ai vu une vidéo d’un groupe de femmes assorties dans une formation méticuleusement organisée chantant “All Star” de Smash Mouth, sauf qu’au lieu des paroles de “All Star”, elles chantaient à propos de la sororité Tri Delta à l’université Baylor. . Je ne suis pas étudiant à l’Université Baylor et je n’ai jamais eu la patience ou les extensions de cheveux pour la vie grecque dans un collège du Sud, mais je savais que cette vidéo était pour moi car c’est la période spéciale de l’année où apparemment chaque utilisateur de TikTok est poussé dans le monde du recrutement de sororité qu’ils aient demandé à être ou non.

Au cours de l’année qui s’est écoulée depuis que Bama Rush a pris le contrôle d’Internet en août dernier, il est devenu clair que TikTok fonctionne selon un calendrier défini, sauf qu’il est légèrement différent du calendrier régulier. Par exemple, il n’y a pas d'”avril”, mais il y a une période d’environ huit semaines pendant laquelle TikTok décide de vous proposer des vidéos de belles personnes gambadant dans des décors bucoliques et vous commencez par conséquent à rechercher les prix des cottages sur Zillow. Au lieu de « septembre », « octobre » ou « novembre », nous avons une section de temps qui peut être divisée entre « Happy Fall » et « Sad Fall », qui sont similaires sur le plan esthétique mais ont des ténors émotionnels très différents.

Quoi qu’il en soit, le calendrier grégorien est dans son ère de flop. Voici le nouveau cadre avec lequel nous allons organiser la notion de temps.

Changement de nom pour le Nouvel An

Si vous parcourez votre flux TikTok à cette période de l’année, vous vous demandez peut-être : “Hm, pourquoi tout le monde a-t-il exactement les mêmes résolutions du Nouvel An, et pourquoi croient-ils tous qu’ils peuvent Amazon acheter leur chemin vers une nouvelle personnalité ?” C’est parce que le Le concept du “New Year Rebrand” idéalise presque toujours une personne hyper performante, belle et mince qui consacre toutes ses heures d’éveil à l’amélioration de soi. Avance rapide jusqu’à quelques mois plus tard, et elle se rendra inévitablement compte que la plupart de ce que les Américains considèrent comme “l’amélioration de soi” est stupide et surtout futile, ce qui la conduit à…

Folie d’hiver

Selon l’endroit où vous vivez, la période allant de la fin de l’hiver au début du printemps est impitoyablement misérable : il fait trop froid pour rester dehors plus longtemps que nécessaire, et l’extérieur n’est pas très joli à regarder à cause de la chaleur relative de votre maison. Ce qui signifie qu’il y a encore plus de personnes misérables qui passent encore plus de temps en ligne. Attention : c’est Internet dans sa forme la plus vulnérable, et c’est souvent là que nous recevons nos discours les plus circulaires et inutiles, comme si aimer Lolita vous rend suspect ou si les bimbos peuvent être féministes. Mais finalement, le soleil se lèvera à nouveau, nous accueillant à…

Et si j’habitais à la campagne ?

Les bourgeons floraux fleurissent, les oiseaux gazouillent et vous portez une robe à manches bouffantes à coupe carrée et vous rêvez de posséder un petit chalet dans le nord de l’État, peut-être avec des chevreaux. Même si vous n’accomplissez jamais ce genre de réalisation, vous pouvez vivre par procuration à travers les personnes qui se filment en train de le faire puis le publient en ligne (ce qui nie en quelque sorte toute l’esthétique, mais ne nous concentrons pas là-dessus pour le moment). Après avoir regardé trop de vidéos de ce genre, cependant, vous vous demandez si ces personnes publient autant parce qu’elles sont tout le temps seules et vivent une vie qui semble finalement assez solitaire, ce qui nous amène à…

[X] Fille D’été

Rester à la maison est sorti, et sortir est dedans, bébé ! C’est le mois de la fierté, c’est le moment des shorts courts et des hauts à licou, et comme au début de chaque année, chaque été, vous devenez quelqu’un d’autre. De toute évidence, Megan Thee Stallion mérite le mérite d’avoir inventé le terme «Hot Girl Summer», mais depuis ses débuts en 2019, d’autres l’ont répété avec des versions à remplir comme «feral girl summer», «thigh guy summer “, ou, vraiment, n’importe quel type d’été que vous voulez. L’esthétique estivale préférée de TikTok cette année était «grand-mère côtière», un mélange entre Diane Keaton dans Quelque chose doit donner et Ina Garten chaque jour de sa vie. Mais avant que les feuilles ne commencent à changer, il reste encore une tradition de la fin de l’été que nous devons traverser ensemble…

Ruée vers Bama

Depuis qu’il a explosé sur TikTok l’année dernière, les promesses de dons entrantes du système de sororité de l’Université de l’Alabama sont à nouveau sur les pages For You de tout le monde. Nous pouvons maintenant secouer les toiles d’araignées de toutes les connaissances inutiles que nous avons enfoncées profondément dans les greniers de nos cerveaux, comme l’établissement de mode connu sous le nom de “The Pants Store”, les bijoux Kendra Scott et des acronymes comme PNM (Potential New Member) et ZLAM. (Zeta Love and Mine). Des phénomènes comme Bama Rush se produisent tout le temps sur TikTok – des événements de niche, de roman et remplis de drames qui deviennent super viraux et sont oubliés en quelques semaines – mais Bama Rush est l’un des rares qui se produisent comme sur des roulettes en même temps heure exacte chaque année. En fin de compte, cependant, ce n’est qu’un court arrêt, une distraction amusante sur le chemin de…

Automne heureux

Internet a trouvé de nombreux termes pour décrire la joie particulière des premiers signes de chute – Christian Girl Automne, Meg Ryan automne, saison PSL – mais pour la plupart, ils relèvent de la même catégorie, à savoir : l’automne est amusant, l’automne est mignon, l’automne est le moment où nous pouvons porter des chemises à carreaux et boire de délicieuses boues d’orange à Starbucks et embrasser notre propre basicité. Parce que honnêtement, peu importe si c’est ringard d’aller cueillir des pommes quand l’air sent si mauvais croustillant? À un certain moment, cependant, vous vous rendez compte que la bonne odeur provient en fait de la flore mourante, ce qui entraîne…

Triste chute

Le passage de Happy Fall à Sad Fall se produit à peu près au même moment où il commence à faire nuit noire à 16 heures et vous vous souvenez que le soleil va être en pause pendant les six prochains mois. Dans le Vermont, nous avons un terme pour désigner le moment où les feuilles ont disparu mais il n’y a pas encore de neige – la saison des bâtons – un terme qui a en fait disparu viral sur TikTok récemment lorsque l’artiste vermontois Noah Kahan a sorti une chanson du même nom. Mais il existe des façons plus esthétiques de découvrir Sad Fall; considérez « cabincore », qui est la réponse de l’automne au cottagecore du printemps, ou « spooky szn », dans lequel vous pouvez prétendre que vous « entrez dans votre ère de méchant » (même si cela signifie que vous venez de mettre un corset noir et un chat- œil). Préparez-vous à vous replonger dans l’esprit des fêtes dans quelques semaines, car c’est bientôt l’heure de…

À la maison pour les vacances

La saison des fêtes offre le rare cadeau de voir des internautes passer du temps avec leur famille, qu’il s’agisse d’enseigner à leurs grands-parents une danse idiote de TikTok ou de s’enivrer progressivement tout en évitant le « Alors, comment va votre vie amoureuse ? » questions de parents curieux. C’est aussi, et c’est crucial, quand vous pouvez enfin recevoir la confirmation qu’un enfant que vous aviez l’impression d’être super riche est en effet super riche, basé uniquement sur la moulure de la couronne dans la maison historique de ses parents. Lorsque vous êtes submergé par les fêtes et les gens, TikTok offre une précieuse petite évasion des parties les moins agréables de la saison, qui laisseront bientôt place à…

La semaine entre Noël et le Nouvel An où le temps s’arrête absolument

Il ne se passe littéralement rien dans le monde, il est donc naturellement temps de revoir tout ce qui s’est passé sur Internet cette année et de faire nos prédictions sur ce qui se passera dans la prochaine. Les tendances TikTok sont peut-être littéralement dénuées de sens et la surveillance des tendances est morte, mais cela ne nous a jamais empêchés d’essayer d’extraire encore plus de contenu de ces phénomènes viraux déjà endormis et sans âme. Bonne année!

En conclusion : Jetez votre calendrier et remplacez-le par celui-ci. D’ici l’année prochaine, ce sera le seul qui compte.

Cette chronique a été publiée pour la première fois dans la newsletter The Goods. Inscrivez-vous ici afin de ne pas manquer le prochain, en plus d’obtenir des exclusivités dans la newsletter.