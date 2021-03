De héros à zéro: les médias grand public jettent le Gouverneur Cuomo en disgrâce sous le bus après des mois de couverture de Covid-19

Les libéraux américains qui ont sans aucun doute adopté le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, comme leur sauveur politique, se sont retrouvés en possession d’une potentielle grenade de crédibilité alors que la réputation du gouverneur grouillait de scandales.

D’abord embrouillé pour la décision de son bureau de couvrir le pic massif de décès de Covid-19, qui faisait suite à son ordre d’héberger des patients positifs à Covid avec le virus sans virus, Cuomo a ensuite été traîné pour des allégations de harcèlement sexuel provenant de trois anciens assistants. Il fait maintenant face à de multiples enquêtes – et des légions de ses partisans évanouis reculent tranquillement – même troublants – leurs déclarations en sa faveur.

Des journalistes comme Molly Jong-Fast du Daily Beast ont commencé à reconnaître leurs erreurs, aussi inhabituelles que puisse être le processus pour certains. En repensant à son article «Pourquoi nous craquons pour Andrew Cuomo en ce moment», publié il y a près d’un an dans Vogue, elle a accepté sa grimace en la décrivant «Cuomo ‘écraser’ » comme « Syndrome de Stockholm« Et même elle »pire prendre, « Appeler la pièce »extrêmement mauvais et pas du tout bon»Dans un moment de Newspeak effrayant.

Elle a néanmoins tenté de justifier son comportement dans l’article de mercredi, rappelant cependant: «à quel point le monde était effrayant et rythmé il y a un an et quel soulagement c’était d’avoir quelqu’un qui n’était pas Trump projetant des compétences. » Cela a conduit certains sur les réseaux sociaux à spéculer sur le fait que le pendule basculerait à nouveau, étant donné son soutien à certains personnages vraiment exécrables.

Cuomo, le projet Lincoln, Avenatti. Je commence à penser que Molly Jong-Fast n’est peut-être pas un bon juge de caractère. pic.twitter.com/GcfAnvYqs2 – KSLawWolf (@KSLawWolf) 3 mars 2021

Molly Jong-Fast l’écrit déjà "Cuomo est à nouveau mon petit ami" article – (@dgoldwas) 3 mars 2021

D’autres journalistes, comme Ben Smith du New York Times, se sont conformés à la directive de jeter Cuomo sous le bus, supprimant un vieux tweet faisant l’éloge de la capacité du gouverneur à déployer son « les pires qualités » à « Sers lui et New York bien. » Chris Cilizza de CNN, qui l’année dernière était un grand fan de Cuomo qu’il voulait que le gouverneur se présente à la présidence, a livré un article intitulé « Andrew Cuomo tente de caler sur les allégations de harcèlement sexuel. Cela ne fonctionnera pas »lundi.

Trevor Noah du Daily Show a tenté de donner une tournure comique à son erreur lors de son émission du lundi soir, sifflant hors de la caméra pour « brûler les bandes»De lui-même en train de baver partout dans Cuomo en riant que quiconque a embrassé le gouverneur il y a un an doit se sentir assez stupide.

Même le présentateur de CNN, Chris Cuomo, le frère cadet du gouverneur, a été vu s’éloigner visiblement du naufrage politique de son frère, inventant de nouvelles politiques de CNN pour expliquer pourquoi il ne pouvait plus couvrir le gouverneur maintenant malgré plusieurs offres spéciales de saccharine pendant l’épidémie de Covid-19 dans laquelle le deux frères se disputaient des sujets aussi importants que «que leur mère aimait le plus».

Cependant, tout le monde n’en a pas fini avec l’aîné Cuomo. Le journaliste Drew Holden a rassemblé un fil gigantesque de personnalités publiques qui n’avaient pas encore retrouvé leur culte de Cuomo. De la comédienne Chelsea Handler, qui a en fait écrit un morceau intitulé « Cher Andrew Cuomo, je veux être votre première dame », à Ana Navarro et Biden, nominée au cabinet de CNN, Neera Tanden, certains n’étaient pas si disposés à abandonner le « Luv Guv » – un surnom qui n’a pas du tout bien vieilli.

Un écrivain de Slate a même suggéré que l’échec des seules allégations de harcèlement sexuel pour faire sortir Cuomo du manoir du gouverneur était une bonne chose, arguant que le mouvement #MeToo devrait se féliciter d’une procédure régulière. Par coïncidence, le même auteur, il y a à peine deux ans, affirmait que les Américains devraient être « terrifié»D’un juge Brett Kavanaugh pour des accusations similaires portées contre lui, oubliant peut-être que contrairement à Kavanaugh, Cuomo faisait également l’objet d’une enquête pour des politiques pandémiques qui ont causé des milliers de morts évitables.

Allégations contre R // Allégations contre Dem pic.twitter.com/rdF0X3f8ET – Drew Holden (@ DrewHolden360) 4 mars 2021

Alors que le gouverneur a nié avec ferveur toutes les accusations portées contre lui, déployant ce que les critiques ont décrit comme ses tactiques habituelles d’allumage du gaz et d’intimidation, le soutien du procureur général de l’État Letitia James dans l’enquête sur les foyers de soins a rendu presque impossible pour lui d’esquiver ces allégations. Cela ne l’a pas empêché d’essayer, mais plusieurs agences poursuivent maintenant des poursuites contre lui.

Comme à son habitude, Cuomo a refusé de reconnaître véritablement l’un de ses méfaits, s’excusant plutôt pour « mettre les gens mal à l’aise”Involontairement concernant les allégations de harcèlement. Continuant à insister sur le fait qu’il n’avait rien fait de mal à ses anciens collaborateurs, Cuomo les a plutôt blâmés d’avoir mal interprété ce qu’il prétendait être le sien.personne de bonne nature»Taquinant et déplaçant subtilement toute la couverture journalistique vers ce scandale, loin des décès dans les maisons de retraite.

