De « Heartstopper » à « Romeo », Kit Connor veut montrer sa palette

Kit Connor sait que les gens le voient comme Nick Nelson.

Au cours des trois dernières années, l’acteur britannique de 20 ans est devenu inextricablement lié à son personnage dans la série Netflix « Heartstopper », un adolescent au grand cœur doté d’une capacité presque inhumaine à être heureux, vulnérable et généreux. Mais Connor lui-même est humain, avec des hauts et des bas, même s’il incarne Nick avec bonhomie pendant plusieurs mois chaque année.

« Je n’aurais jamais pensé que le fait de jouer le rôle de Nick ferait de moi un modèle pour qui que ce soit », déclare Connor, assis tranquillement dans un café de son quartier du sud de Londres. « Et je ne sais pas si on devrait demander à un jeune de 20 ans d’être un modèle. Parce que les jeunes de 20 ans sont censés faire des erreurs et en tirer des leçons. C’est une situation intéressante à gérer. »

Connor, qui s’exprimait fin août, avait l’air presque méconnaissable avec sa coupe de cheveux courte. Il a récemment coupé ses mèches emblématiques pour tourner le prochain film d’Alex Garland et Ray Mendoza « Guerre » aux côtés de Charles Melton, Joseph Quinn et Cosmo Jarvis, ce que Connor qualifie d' »extraordinaire ». Le tournage a eu lieu cet été, après que Connor ait passé l’automne et l’hiver derniers à tourner la troisième saison de « Heartstopper ».

Nous sommes assis dehors, sur une route relativement principale, et jusqu’à présent personne ne nous a regardés. Mais ce n’est pas toujours comme ça pour Connor, en particulier depuis que « Heartstopper » est devenu un phénomène de culture pop.

« Quand je ne travaille pas, je mène une vie plutôt tranquille », dit-il. « J’aime m’asseoir dans un café et lire, ou m’asseoir sur mon canapé et regarder une série en boucle, ou aller au cinéma. »

« Quand je ne travaille pas, j’ai une vie assez tranquille », explique Kit Connor, qui s’est occupé de plusieurs projets cette année, notamment le tournage de « Warfare », son rôle dans « Roméo + Juliette » et la reprise de son rôle de Nick dans la saison 3 de « Heartstopper ». (Jason Armond/Los Angeles Times)

Cette période de calme est cependant de courte durée. Quelques jours plus tard, Connor devait s’envoler pour New York pour commencer les répétitions pour son rôle principal dans le nouveau film. Production de Broadway de « Roméo + Juliette » du réalisateur Sam Gold. Les avant-premières de la pièce commencent jeudi, mais elle a déjà été prolongée jusqu’en février. La pièce coïncidera avec la sortie de la troisième saison de « Heartstopper » le 3 octobre.

Les nouveaux épisodes sont plus adultes, avec un niveau de complexité supplémentaire pour Nick et son petit ami Charlie (Joe Locke).

« Nick a été un homme parfait », déclare Connor. « Il ne fait jamais un faux pas. Et c’est son rôle dans la série, d’être un ange gardien pour Charlie. Mais il faut explorer le côté négatif de cela et la pression que cela lui fait subir, ce qui donne une histoire légèrement plus intéressante pour le personnage cette année. »

Connor, originaire de Croydon, un quartier de la banlieue londonienne, a auditionné pour « Heartstopper » à l’âge de 16 ans. Il a d’abord étudié le rôle de Charlie, mais il est rapidement devenu évident qu’il pourrait mieux convenir à Nick Nelson, un personnage qui a fait ses débuts dans le roman de 2014 de la créatrice de « Heartstopper », Alice Oseman.Solitaire.” Oseman et les producteurs avaient vu beaucoup d’acteurs plus âgés pour Nick, mais étaient curieux de savoir ce que Connor pourrait apporter au rôle.

« C’est un acteur très sincère », déclare Oseman. « On peut vraiment lire tous ses sentiments rien qu’en regardant son visage. Beaucoup de gens ont interprété Nick comme un personnage plutôt macho, sportif, mais il est plus doux, vulnérable et émotif, et Kit a su le saisir et l’exprimer parfaitement. Et évidemment, il ressemble beaucoup à celui des comics, ce qui était un bonus supplémentaire. »

Dans la première saison de « Heartstopper », le public a découvert Nick en tant qu’amoureux de Charlie, un adolescent gay et timide aux prises avec des brimades et son identité. Au fur et à mesure que leur relation s’est développée, Nick a réalisé qu’il était bisexuel – un fait qu’il a partagé plus ouvertement dans la saison 2, lorsque les deux amis sont devenus petits amis. Dans la saison 3, le récit devient plus créatif et moins linéaire, avec des sauts dans le temps entre les épisodes et des techniques de narration non conventionnelles. Charlie fait face à son trouble alimentaire et Nick apprend à lui apporter son soutien grâce à sa tante Diane (Hayley Atwell), un nouveau personnage de la série.

« Son rôle pendant une bonne partie de la série est le suivant : comment puis-je être un meilleur petit ami ? Comment puis-je être un meilleur soutien ? », explique Connor. « Mais ensuite, on commence à se demander si c’est le seul but de Nick dans la série. Et évidemment, ce n’est pas le cas, ce dont on commence à se rendre compte au cours de cette saison. Nick doit penser par lui-même et ne pas être aussi dépendant de son amour pour Charlie. »

Oseman dit que Nick a tendance à être protecteur et veut aider Charlie. « Mais c’est l’une de ces choses qu’il ne peut pas régler tout seul, et il doit apprendre à l’accepter », dit-elle. « Une fois que Nick et Charlie ont traversé cette période vraiment sombre et qu’il n’a plus besoin d’aider Charlie autant, il prend du recul et se rend compte qu’il ne sait pas qui il est en dehors de sa relation. »

Nick (Kit Connor, à gauche) et Charlie (Joe Locke) font face à de nouveaux défis relationnels dans la saison 3 de « Heartstopper ». (Samuel Dore / Netflix) Hayley Atwell rejoint le casting cette saison dans le rôle de tante Diane. (Netflix)

Bien que la saison se concentre sur Charlie, Oseman dit qu’« il y a aussi un très grand voyage pour Nick ».

Une partie de cela implique Diane, un ajout important à la série cette saison. Après qu’Olivia Colman, qui a joué la mère de Nick, Sarah, a annoncé qu’elle ne reviendrait pas pour la saison 3certaines scènes du roman graphique ont dû être réimaginées pour la série, comme ce moment poignant où Sarah donne des conseils à Nick sur la façon de soutenir Charlie – Diane est désormais à sa place. Connor dit que ce fut un « jour sombre » lorsque le casting a appris que l’emploi du temps de Colman ne pouvait pas s’adapter au tournage de « Heartstopper ».

« Mais il y a eu une chose qui nous a tout de suite semblé être la suivante : il nous fallait quelqu’un qui puisse aborder ces grands moments qu’Olivia et son personnage auraient vécus au cours de la saison », explique-t-il. « Ils ont trouvé Hayley Atwell, avec qui c’était un plaisir de travailler et qui a vraiment fait preuve d’une grâce, d’un talent et d’une compétence incroyables. »

Autre ajout : le torse de Connor. Dans la saison 3, l’acteur apparaît torse nu à plusieurs reprises, notamment lorsque Charlie et Nick commencent à devenir plus intimes dans la chambre. Connor a déclaré qu’il faisait de son mieux pour accepter l’inconfort d’enlever son haut tout au long des épisodes, et que l’exposition de son torse l’obligeait à s’épiler à la cire toutes les deux semaines.

« C’était assez intense, mais je devais le faire pour jouer un jeune de 17 ans », dit-il. « Certains aspects de cette saison penchent vers le côté plus mature de l’histoire, et il fallait que cela paraisse réel. Ce qui est beau dans Heartstopper, c’est qu’il s’agit d’un amour très simple et innocent. Mais à la saison 3, il était temps de passer à l’étape suivante et d’explorer ces sujets. [of sex] qui sont une chose énorme à explorer pour les jeunes.

« Certains aspects de cette saison penchent vers le côté plus mature de l’histoire, et il fallait que cela paraisse réel », déclare Kit Connor à propos de la nouvelle saison de « Heartstopper ». (Samuel Doré / Netflix)

À bien des égards, Connor a également grandi grâce à « Heartstopper ». Bien qu’il ait joué pendant des années (il a fait ses débuts dans une publicité de Noël pour Xbox à l’âge de 7 ans et est apparu dans le film de Noël « Get Santa » peu de temps après), il dit que sa carrière a été interrompue parce qu’il « a soudainement cessé d’être mignon ».

Il a traversé une période « vraiment gênante », c’est pourquoi il a continué à travailler comme doublage, comme son rôle de Pantalaimon dans « À la croisée des mondes » de HBO. Il n’a pas pu refuser de jouer un Elton John adolescent dans « Rocketman » en 2019, mais c’est le rôle de Nick qui a vraiment aidé Connor à trouver sa confiance.

« Dès le début, il a vraiment été un leader pour le casting », explique Oseman. « Je pense que beaucoup d’autres jeunes acteurs l’admiraient à cet égard, et il les a aidés à traverser ce qui a dû être une expérience très bouleversante, déroutante et effrayante. Et il est toujours resté une personne très professionnelle et sensée. »

Le succès retentissant de la série est arrivé presque du jour au lendemain lors de sa première diffusion au printemps 2022. Bien que les bandes dessinées d’Oseman aient déjà un public fidèle, l’audience a été stupéfiante, la série se classant dans le Top 10 de Netflix dans 54 pays. La réaction a pris Connor par surprise, principalement parce qu’elle avait l’impression d’être une série « petite » lors de sa réalisation.

« Aucun d’entre nous n’essayait de devenir célèbre ou de gagner de l’argent ou quoi que ce soit de ce genre », dit-il. « Nous nous disions simplement : « C’est une très belle histoire, et j’aimerais vraiment en faire partie. »

La série a été saluée pour son portrait positif de la jeunesse homosexuelle et son ton optimiste, qui contraste avec d’autres séries dramatiques pour adolescents récentes. « C’est très spécial de faire partie de quelque chose qui a eu un véritable impact sur les gens, et en particulier sur ma propre génération », déclare Connor.

« Aucun d’entre nous n’essayait de devenir célèbre ou de gagner de l’argent ou quoi que ce soit de ce genre », dit Connor à propos de son travail sur « Heartstopper ». « C’était juste comme : “C’est une très belle histoire, et j’aimerais vraiment en faire partie.” » (Jason Armond/Los Angeles Times)

Être connu pour « Heartstopper » a eu ses hauts et ses bas. Il y a la pression qui vient du fait de participer à une série populaire et il y a aussi la surveillance. Peu après la première saison, Connor a senti forcé de faire son coming out bisexuel sur Twitter à cause des spéculations agressives des fans. Il a gracieusement tourné la page — « évidemment, je regrette que cela soit arrivé », dit-il — mais il doit encore faire face à des invasions de sa vie privée. De temps en temps, un fan le suit dans la rue.

Malgré tout, le pire vaut le meilleur. Connor joue dans une série qui aide réellement les jeunes et il a élargi sa carrière de manière passionnante. Un autre projet, « The Wild Robot » de DreamWorks Animation, sortira dans les salles vendredi.

Dans ce film émouvant basé sur les livres de Peter Brown, Lupita Nyong’o prête sa voix à un robot nommé Roz qui élève une oie orpheline nommée Brightbill, doublée par Connor. Il a été attiré par le projet parce que c’était « une si belle histoire », mais incarner le sincère Brightbill lui a semblé particulièrement poignant.

« Je ne dirais pas nécessairement que j’étais le plus petit de la portée, mais je dois dire que je me suis parfois senti à l’écart en grandissant », dit Connor. « C’est un sentiment très difficile à ressentir, et c’est un sentiment que beaucoup de gens ressentent, donc je pense que c’est quelque chose que tout le monde peut voir chez Brightbill. »

Et puis, dans « Roméo + Juliette », Connor incarne Roméo aux côtés de Juliette, interprétée par Rachel Zegler. La production réinvente la pièce classique dans un cadre moderne et comprend une musique du chanteur-compositeur et superproducteur Jack Antonoff. Connor dit que les acteurs « repoussent les limites » de l’espace du théâtre et essaient de le rendre aussi « excitant que possible ». Et après avoir passé plusieurs semaines à répéter avec Connor, Zegler est certaine « qu’il n’y a jamais eu de Roméo comme Kit ».

« Kit est très sûr de lui malgré son jeune âge, et c’est quelque chose qui, lorsqu’il est intégré dans cette pièce, donne vraiment vie aux personnages », explique Zegler. « C’est tellement excitant de voir une star comme Kit être si sûre de ses choix, et voir tous ces choix si forts et si logiques. C’est un excellent collaborateur dans une scène. »

De plus, elle dit : « C’est évidemment un fantastique personnage romantique principal, comme le monde l’a vu dans ‘Heartstopper’, et il est charmant, beau, fringant et adorable, et cela fait de lui un merveilleux Roméo. »

Pour Connor, la convergence de ces projets contribue à montrer qu’il n’est pas seulement Nick Nelson. Ou Brightbill. Ou Roméo. Ou n’importe quel autre rôle qu’il a joué. Au contraire, il est un acteur qui explore toutes les possibilités qui s’offrent à lui.

« J’espère vraiment que lorsque les gens verront ma performance dans « Roméo + Juliette », ils auront l’impression de pouvoir découvrir une autre dimension de mon travail », déclare Connor. « C’est vraiment important pour moi. Chaque travail que j’accepte en ce moment a pour but d’essayer de prouver que je peux faire des choses différentes et [that] Je ne suis limité à aucune chose en particulier.